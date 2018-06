Poznati solinski diler i njegovi prijatelji zatočili djevojku, odrezali joj kosu i iživljavali se nad njom: nesretna žena se na kraju spasila iskakanjem iz automobila u pokretu

Splitska policija danas je izvijestila da su priveli pritvorskom nadzorniku tri osobe u dobi od 41, 51 i 27 godina koje se sumnjiče da su zajedno i u dogovoru protupravno oduzeli slobodu te prijetili 37-godišnjakinji.



Danas su privedeni na Općinsko državno odvjetništvo, a doznajemo da se radi o Igoru Dokiću (41) zvanom Medo kojeg se tereti da je 19. lipnja u Solinu, nakon prekida izvanbračne zajednice, od svoje dotadašnje partnerice B. R. uzeo i zadržao njen automobil marke mercedes.



U večernjim satima ju je nazvao kazavši da će joj vratiti vozilo iako mu to nije bila namjera. Žena je oko 21 sat došla pred njegovu kuću u Solinu, a Medo ju je, kako se prije dogovorio s Borisom i Tomislavom Marjanicom koji su također privedeni, nakon skoro dva sata, oko 22.45 sati doveo do njihove garaže u istoj ulici.



Marjanice su ih dočekali s metalnom šipkom i zaprijetili ženi ubojstvom te su je sva trojica, stoji u kaznenoj prijavi, ugurali u garažu.



Tamo su se oko 20-ak minuta nad njom iživljavali, a Medo je uzeo metalne škare i ošišao joj kosu. Nesretna je žena izašla iz garaže i ušla u mercedes, a umjesto da je odvede kući, protivno njenoj volji, Dokić ju je povezao u nepoznatom pravcu. Ona je, pak, stoji u prijavi, zbog straha u jednom trenutku iskočila iz vozila u vožnji, pobjegla i sve prijavila policiji.



Poznati diler 'ludovao' po gradu: policajcu autom zdrobio stopalo, prosipao heroin...​



Diler koji je ozlijedio policajca i prosipao heroin skupo platio opiranje uhićenju



Dokić je donedavno bio u istražnom zatvoru u Šibeniku i to zbog prijetnji pravosudnom policajcu na porti zatvora u Splitu, a dok je bio tamo, sudjelovao je u dva incidenta. Prvo je u prosincu prošle godine napao Joška Božića Kudrića, koji se tamo nalazi dok mu na splitskom sudu traje postupak za nanošenje teških tjelesnih ozljeda sa smrtnom posljedicom Nikoli Krmeku (20) u prosincu 2015. godine. Za taj napad Dokić je bio sankcioniran s 15 dana zabrane posjeta i dopisivanja.



Potom je polovinom veljače ove godine oko 16 sati na velikoj šetnici zatvora napao je Nikolu Gusića Janjića, optuženog za ubojstvo torcidaša Ivana Mate Blaževića (23) u ljeto prošle godine ispred kafića u Stobreču. Napad je snimljen te je zabilježeno kako je Gusić Janjić stajao naslonjen na zid kraj telefona kada ga je Dokić udario šakom u glavu, nakon čega je pao na tlo.



Obračun u šibenskom zatvoru: pretučen ubojica legendarnog torcidaša, cijeli incident snimljen kamerama



Tukao se, razbijao po ćeliji, švercao mobitel... Evo kako su u šibenskom zatvoru kaznili zloglasnog Dokića koji je nedavno iza rešetaka prebio ubojicu legendarnog torcidaša



Dokić je kazao kako zna da je Gusić Janjić u ćeliji s Joškom Božićem Kudrićem, koji ga okreće protiv njega te je oprezan, a tog je dana vidio kako on ima nešto u ruci pa se branio.Za taj je napad dobio još 15 dana zabrane primanja i slanja pošte te posjeta. Dva tjedna kasnije u svojoj je ćeliji, nakon što su im donijeli stvari naručene iz kantine, bacao predmete iz ćelije po hodniku, nakon čega je šakom razbio prozorsko staklo.



Zbog razrezane ruke odvezen je u šibensku bolnicu, gdje su mu sanirali ozljedu. Dva dana kasnije s obližnje je zgrade na zatvorsku šetnicu ubačen najlonski smotuljak, a Dokić ga je pošao uzeti unatoč naredbi pravosudnog policajca da ga ne uzima. Kada su mu policajci prišli, pokušao je baciti smotuljak u kojem se nalazio mobitel izvan prostora šetnice. Za posljednja dva incidenta dobio je još 15 dana uskrate posjeta i telefoniranja.