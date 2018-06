Hrvat osuđen uvjetno na 15 mjeseci zatvora u Austriji zbog urlikanja ustaškog pozdrava 'Za dom spremni' i dizanja desnice: 'Žao mi je, previše sam popio... Kriv sam'

Hrvat iz Vukovarsko-srijemske županije, jedan od šestorice Hrvata koji su uhićeni i smješteni u pritvor u Klagenfurtu zbog kontroverznog ponašanja i zabranjenih povika na komemoraciji u Bleiburgu, osuđen je u utorak na uvjetnu kaznu od 15 mjeseci zatvora, u slučaju da u iduće tri godine ponovi djelo zbog vikanja "Za dom spremni" i pozdravljanja zastave HOS-a nacističkim pozdravom, piše RTL.



"Žao mi je zbog mog ponašanja. Osjećam se krivim, previše sam popio tog dana, a na Bleiburgu su mi stradali djed, rođak i ujak", izjavio je žitelj Vukovarsko-srijemske županije i dodao da to nije bio glavni razlog zbog kojeg se pojavio na komemoraciji. Rekao je da je došao jer su ga na to nagovorili prijatelji.



O postupcima žitelja Vukovarsko-srijemske županije svjedočila su četiri policajca koja su Hrvata i uhitila. "Časni sude, iskreno mi je žao što sam to učinio. Kriv sam i kajem se, znam što se dogodilo u prošlom stoljeću i da mogu vratiti vrijeme, do ovog suđenja ne bi ni došlo", rekao je Hrvat, a prenosi RTL.



Tužiteljstvo je za okrivljenika zatražilo zatvor, a odvjetnica blažu kaznu jer dosad nije osuđivan, jer je bio alkoholiziran i jer je priznao krivnju.



Podsjetimo, austrijske vlasti uhitile su šest Hrvata tijekom komemoracije u svibnju koji europski mediji nazivaju 'najvećim fašističkim okupljanjem u Europi'. Ovakva je kazna izrečena žitelju Vukovarsko-srijemske županije jer je austrijsko pravosuđe odlučilo postrožiti svoj tretman kontroverznog okupljanja,