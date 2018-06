NOVO



Mirko Kulić (82) iz Donjih Stativa na području Netretića u svojoj kući u nedjelju u večernjim satima ubio je provalnika, utvrdila je tako policija nakon završenog kriminalističkog istraživanja, a tek sutradan oko 11 sati otišao je do susjede Marije V. i rekao joj da "zove policiju jer je ubio čovjeka", piše Jutarnji list.



- U večernjim satima 17. lipnja 25-godišnjak provalio u kuću 82-godišnjaka, a u trenutku nasilnog otvaranja vrata, iz unutrašnjosti prostorije vatrenim oružjem ga je usmrtio 82-godišnjak. Jučer nakon zaprimljene dojave, 82-godišnjak je uhićen te će zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela ubojstvo i nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, danas tijekom dana biti predan pritvorskom nadzorniku - priopćili su iz policije.



Kulić, inače imućni povratnik iz Njemačke, koji je tamo mirovinu zaradio kao varioc, ubojstvo je počinio iz lovačke puške.



RANIJE OBJAVLJENO



Vijest da se u kući Mirka Kulića zvanog Bosanac u Donjim Stativama na području karlovačke općine Netretić dogodilo ubojstvo mještane u ponedjeljak nije začudila, iako u tom trenutku nisu znali je li vlasnik ubojica ili ubijeni.



Radilo se, naime, o incidentnom čovjeku, koji nije bio previše omiljen u susjedstvu. Da je on ubojica, znala je samo susjeda Marija V. kojoj je oko 11 sati pokucao na vrata i zamolio je da zove policiju.



- Molim te, Maco, pozovi policiju. Ubio sam čovjeka - kazao je Mirko Kulić šokiranoj ženi držeći u ruci mačetu. Susjeda Maca, iz straha za vlastiti život, nije pitala ni koga, ni kada, ni zašto je ubio, već je brže-bolje dojurila do telefona.



- Došao mi je na vrata i zamolio me da pozovem policiju jer da je ubio čovjeka. U rukama je držao mačetu s kojom smo ga viđali po selu zadnja dva tjedna. Nakon što mi je to rekao, oduzela sam se od straha jer je u dvorištu sjedio moj suprug kraj kojeg je Mirko netom bio prošao. Kako je susjed Mirko izgledao? Normalno. Na njemu se nije dalo iščitati da je ugasio nečiji život.

Potom je odšetao prema selu, a kad se krenuo vraćati kući, zatekla ga je policija. Kažu da je mladić u kući ubijen iz vojničke puške, a kad vrtim film, večer prije, u nedjelju oko 21 sat, čula sam pucanj - ispričala je za Jutarnji Marija V.



Da je istina to što joj je rekao uhićeni 75-godišnji umirovljenik, uvjerili su se brzo dugoreški policajci koji su odmah po dojavi stigli na mjesto događaja, a novinarima na mjestu zločina koji sat poslije isto je potvrdio zamjenik županijske državne odvjetnice iz Karlovca Dubravko Skolan.



- U obiteljskoj kući je nakon dojave pronađeno tijelo mlađe muške osobe, oko 11 sati, pošto su policijski službenici provjerili dojavu. Po sada prikupljenim obavijestima i saznanjima dobivenim očevidom mogu reći da je mlađi muškarac ustrijeljen vatrenim oružjem, vojničkom puškom i preminuo je na mjestu događaja. Te ozljede mu je zadala druga osoba, najvjerojatnije vlasnik kuće koji je odmah i uhićen - rekao je Skolan.



Mirko Kulić, kažu njegovi susjedi, mogao je ubiti bilo koga jer nije nikoga volio, niti je volio da mu itko ulazi u dvorište ograđeno kapijom i zelenom ogradom, ako to nije bilo nužno. Nije vozio, a kada bi trebao otići do Karlovca, zvao bi taksi ili tražio nekoga od susjeda da ga vozi.



- Rekao mi je jednom da će se sa svima suditi, a da ima snage tjerati sud i do milijun eura. Bilo mi je malo glupo, ja ga vozim, a na neki način i meni nonšalantno prijeti - kazao je susjed.



O ubojici mještani još kažu da je porijeklom iz Bosne, odakle se odselio u Njemačku. Tamo se razveo i tamo su mu ostali živjeti djeca i bivša supruga, a on je prije 20 godina kupio imanje u Netretiću.



- Nije se imao s kim družiti. Od cestara je tražio da mu sagrade potporni zid. Živcirali su ga ovi koji su kosili travu uz cestu jer nije dao na svoje. Jednom prilikom im je ukrao i mačetu za granje, pa je s njom šetao selom prijeteći da će nekoga ubiti. S njime je bilo najbolje ne imati posla - nadovezuje se drugi susjed naglašavajući da je Kulić “volio samo životinje”.



- Imao je kokoši, zečeve, 42 patke, ali žali bože svega toga. Čudan čovjek, pustinjak. Kad mu je sin iz Njemačke stigao, nosio pune ruksake i torbe, i ja mu ga dovezem do kapije, a Mirko mu za dobrodošlicu do kapije dođe s pištoljem. Pa je na kraju dečko zbrinut u domu za beskućnike. Navodno je imao problem s drogom - kaže susjed.



O Kulićevim neobičnim navikama žitelji Donjih Stativa ne prestaju pričati. Prisjetili su se da je često znao hodati bos po selu, ali i samo u donjem rublju. U Njemačku je čak znao, dodaju, otići taksijem i često im se jadao kako ga “taksisti potkradaju jer kad im da 100 eura iz novčanika punog novčanica, oni mu kažu da nemaju za vratiti i odu”.



- Mirko je volio sina, ali neke mu stvari nije mogao tolerirati, poput ovisnosti o opijatima. Navodno se u Njemačkoj navukao na drogu. Lani kad mu je došao u posjet, Mirko ga nije pustio u kuću pa je dečko nama zvonio i jadao se da ga je tata zvao da mu dođe i da ga sad ne pušta u kuću.



Tu noć je prenoćio na travi kraj kuće na imanju. Vidjevši kuda sve to vodi, odvezao sam ga na kraju u karlovačko prihvatilište za beskućnike. Kad se u selu pročulo za ubojstvo, prve glasine su bile da je susjedima rekao: “Ubio sam lopova. Ne bu više krao kod mene.” Tko je zapravo mrtav, ne znamo - zaključuje susjed.



Samo jedan od vikendaša u naselju imao je razumijevanja za Mirka. Kaže da ga je jednom vozio u Karlovac, pa mu se ovaj povjerio.



- On je živio malo čudno i povučeno, ali ako je istina da je nekoga ubio, taj je to i zaslužio. Imao je težak život, a taj problematični sin ga je dosta gnjavio - uvjereno će Mirkov prijatelj iz ulice.

O okolnostima tragedije malo se zna. Sigurno je samo da je puškom mlađu mušku osobu smrtno ranio u području trupa iz blizine, kao i da je ta osoba s područja Netretića, piše Jutarnji list.

Ubojica i žrtva nisu u srodstvu

Dosadašnji rezultati očevida pokazali su da je mlađi muškarac, čije je mrtvo tijelo pronađeno u ponedjeljak u kući u Donjim Stativama u Općini Netretić, najvjerojatnije ubijen iz vojničke puške koju je ilegalno posjedovao vlasnik kuće, koji nije u rodbinskim vezama s ubijenim, potvrdio je Hini zamjenik karlovačke županijske državne odvjetnice Dubravko Skolan, koji rukovodi očevidom.

Na mjestu ubojstva nađene su puščane čahure.



Zamjenik karlovačke županijske državne odvjetnice također je potvrdio da policija u istrazi uzima tragove baruta s vlasnika kuće, koji ima nešto više od 70 godina, te da će on u popodnevnim satima u nazočnosti odvjetnika biti ispitan u svojstvu osumnjičenika.



"Kako nalaže Zakon o kaznenom postupku, ne mogu vam sada reći do kojih su spoznaja stručni policijski istražitelji i kriminalistički tehničari došli na utvrđivanju motiva ubojstva i svih drugih okolnosti", kazao je Skolan.



No, dodao je, prema za sada utvrđenim podacima, ubijeni mlađi muškarac iz Zagradca i osumnjičenik iz Donjih Stativa nisu u rodbinskoj vezi, niti su nam poznate njihove moguće ranije zavade.



Zamjenik karlovačke županijske državne odvjetnice Skolan također je najavio da će se danas „uzeti obrana osumnjičenika“, a sutra ujutro bit će objavljeno priopćenje za medije.



Očevid još traje, jer se trebaju izuzeti svi tragovi i predmeti na mjestu ubojstva, tzv. parafinska rukavica i drugi tragovi baruta, što će trebati za daljnja vještačenja ili može biti korisno za dovođenje u vezu događaja i počinitelja, dodao je