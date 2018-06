Rekordna zapljena marihuane kod Imotskog: Crnogorac tvrdi da je tijekom ukrcaja bio u kafani, a mi smo otkrili zanimljive detalje o tvrtkama na deklaracijama

Crnogorac Mile Jevtić (56), zvani Mićo, kojega je imotska policija uhitila 11. lipnja zbog toga što je u kamionu ispod 20-ak tona lubenica prevozio i 397 skrivenih paketa s marihuanom, završio je u istražnom zatvoru na Bilicama zbog opasnosti od bijega.



Iako je Općinsko državno odvjetništvo tražilo da ga se pritvori i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, sudac istrage to je odbio pa se očekuje žalba ODO-a. Jevtić je nakon uhićenja angažirao splitskog odvjetnika Borisa Miloševića, a on nam je potvrdio da je sudu ponuđeno i jamstvo od oko 60 tisuća kuna ako rješenje o istražnom zatvoru zbog opasnosti od bijega postane pravomoćno.



Jevtić, koji je rođen i živi u Nikšiću, nije oženjen i nema djecu, a u svojoj obrani kazao je da nije znao da se u priključnom vozilu marke Mirofret ispod tovara lubenica nalazi i više od 400 kilograma marihuane.



– I kamion marke Renault i priključno vozilo unajmio sam prije mjesec dana, a lubenice sam ukrcao na tržnici u jednom selu u Albaniji. Inače tako radim i živim već 35 godina, unajmim kamion i tražim posao po tržnicama, ili nađem posao pa onda unajmim vozilo i prevezem teret. Nisam znao da se u prikolici nalazi marihuana jer nisam bio tu kad se kamion nakrcavao. S gazdom sam pogodio posao, ostavio kamion da ga natovare, a ja sam bio u kafani dok to nije bilo gotovo. Bez problema sam prošao granice u Albaniji, Crnoj Gori i BiH – kazao je Jevtić.



Prema onome što smo uspjeli doznati, na carinskim deklaracijama je kao pošiljatelj tovara lubenica za Austriju navedena tvrtka "MBK import export" sa sjedištem u Tirani, a kao primatelj pošiljke navedena je austrijska tvrtka AN&ON iz Beča.



No, zanimljivo je da se, dok se austrijska tvrtka zaista reklamira kao "snažan partner za voće i povrće iz najvažnijih poljoprivrednih područja na svijetu, a posebno se odlikuje izravnim isporukama iz Turske, Španjolske, Nizozemske, Italije, Egipta i arapske regije", tvrtka iz Albanije bavi potpuno drugim poslom koji nema veze s voćem i povrćem. Naime, oni se bave prodajom parketa i laminata te ostalih proizvoda za opremu doma.



Stupili smo u kontakt s tvrtkom MBK te smo ih upitali znaju li da je u Hrvatskoj zaplijenjen kamion s marihuanom i lubenicama te da su u dokumentima upravo oni navedeni kao pošiljatelji. Njihov odgovor potvrđuje da znaju za Miću kamiondžiju i ono što mu se dogodilo.– Želimo vas obavijestiti da MBK djeluje na albanskom i međunarodnom tržištu već više od 20 godina i ovo je prvi put da smo suočeni s ovakvom situacijom. MBK je u bliskom kontaktu s albanskim policijskim tijelima radi razjašnjavanja situacije. Istraga je još uvijek u tijeku i čekamo njezine rezultate. Sve što možemo reći jest da s nestrpljenjem očekujemo da se ova situacija raščisti i da nastavimo raditi iskreno i s integritetom, kao što smo to uvijek radili i nastavit ćemo raditi – odgovorili su nam iz albanske tvrtke.Pokušali smo doći i do komentara odgovornih iz austrijske tvrtke, no na njihove javno dostupne telefonske brojeve nitko se nije javljao.Podsjetimo još jednom da je u ponedjeljak 11. lipnja, desetak minuta prije ponoći, na međunarodni cestovni granični prijelaz Vinjani Gornji – Gorica došao Jevtić vozeći kamion s priključnim vozilom podgoričkih registracijskih oznaka. Zahvaljujući carinskoj službenici koja je primijetila vozačevu nervozu, kamion koji je prevozio 54 palete lubenica parkiran je sa strane te je potom pretražen. U sanducima je ispod nezrelih lubenica bilo skriveno više stotina paketa marihuane oblijepljenih prozirnom folijom.Prema podacima hrvatske policije, cijena kilograma marihuane na našem je tržištu od dvije do tri tisuće eura za kilogram, pa ako uzmemo najnižu cifru od dvije tisuće eura, zaplijenjena droga vrijedna je oko milijun eura. Ako se, pak, usporede podaci iz Austrije, odnosno Beča, gdje se gram marihuane prodaje za 10 eura, dolazi se do vrtoglavih četiri milijuna i 220 tisuća eura, koliko bi zaradili dileri da je teret došao na odredište u austrijsku metropolu.