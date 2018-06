U srijedu popodne, vlasnik vučne službe Nediljko Surać mirno je ručao u svojoj obiteljskoj kući u Murvici i nije ni slutio što se događa s jednim od njegovih vozila. A onda je zazvonio telefon...



- Nazvali su me iz policije i pitali za jedno od mojih vučnih vozila. Gdje je? Kako gdje je, pa tu je u dvorištu, odgovorio sam, izašao van i vidio da ga – nema! Ukraden je, priča Nediljko koji je naknadno uspio rekonstrirati makar dio onog čime se još uvijek bavi zadarska policija.



U vozilu vučne službe ostao je ključ, pa je još uvijek nepoznati počinitelj, upalio auto i odvezao se iz Suraćevog dvorišta Jadranskom magistralom prema Zadru! Usput je stao na benzinskoj pumpi, ni kilometar daleko od mjesta s kojeg je uzeo vozilo, i kupio – pivo!



Ali, nije daleko stigao: vozeći se prema Zadru udario je u usjek, oštetio obje desne gume i počeo opasno krivudati po cesti, a za njim su ispadali komadi iz razbijene kutije za alat.



- Nekoliko ljudi koji su vidjeli moje vozilo, pomislilo je da sam ja za volanom, čudili se ševrljanju, priča Nediljko.



Jedan od vozača koji su se s lopovom mimoišli, nazvao je policiju i to je bio početak kraja.



Dok su policajci stigli, kradljivi je vozač uspio stići do nekoliko kilometara udaljenog skretanja za Baričeviće, dalje nije mogao zbog potpuno uništenih guma, pa je parkirao vozilo i pješke krenuo prema Zadru. Naišao je ravno na policiju.



- Iz policije su mi rekli da su kod njega našli navigaciju, lampu, digitron, baš ono što mi je nestalo iz vozila. Ne znam točno kolika je šteta, negdje oko 15-20.000 kuna, ogrebana je desna strana, gume i felge su uništene, razbijena kutija za alat... Nešto sam već zamijenio, jer moram raditi s tim vozilom, zaključuje šokirani Surać.



Iz zadarske su nam policije potvrdili događaj, napomenuli su da je počinitelj u pritvoru, te da kriminalistička istraga nad njim još nije zaključena, ali se očekuje da će protiv njega biti podnesena kaznena prijava zbog "neovlaštene uporabe tuđe stvari".



Ne radi se o kaznenom djelu krađe jer je počinitelj – našao ključ u vozilu!