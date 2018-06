Zdravko Mamić ostaje u pritvoru u Sarajevu; Sutra ročište o zahtjevu Hrvatske za njegovim izručenjem

Dinamov savjetnik Zdravko Mamić bit će zadržan u pritvoru Suda BiH tijekom noći gdje će se u petak održati ročište po zahtjevu Hrvatske za njegovim izručenjem.



"Bila je varijanta da se danas održi ročište, ali će ipak biti sutra", rekao je za Hinu Mamićev odvjetnik Zdravko Rajić.



Pojasnio je kako je njegov klijent dovezen u prostorije državne policijske agencije SIPA-e, čiji su ga pripadnici tijekom dana lišili slobode, nakon čega će biti prebačen u Sud BiH i zadržan do održavanja ročišta.



Zdravko Mamić uhićen u Međugorju! Policija ga privela na temelju međunarodne tjeralice



Mamić nakon uhićenja: Idem na sud u Sarajevo reći da se protivim izručenju Hrvatskoj. I to je to, vraćam se nazad; Odvjetnik Miljević: Ja ne znam koji su organi došli po njega



Prema ranijim najavama sam Mamić, ali i njegov bosanskohercegovački odvjetnik Rajić najavili su da će se usprotiviti njegovu izručenju koje je od BiH zatražila Republika Hrvatska temeljem sporazuma o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima.



Prema proceduri, za Mamića će Sud BiH utvrditi posjeduje li bosanskohercegovačko državljanstvo, te će se on izjasniti protivi li se izručenju Hrvatskoj.



Dinamov savjetnik Zdravko Mamić je prošloga tjedna nepravomoćno osuđen na 6,5 godina zatvora zajedno s još tri osobe s objašnjenjem da je oštetio Dinamo i proračun Hrvatske. On je dan prije izricanja presude prešao u BiH, čije državljanstvo posjeduje.