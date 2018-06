Učenik koji je na prošlotjednoj maturalnoj zabavi udario i teško ozlijedio profesora kazneno je prijavljen državnom odvjetništvu, potvrdila je danas koprivnička policija, a javlja Podravski.hr.



– Sumnja se da je 18-godišnji učenik (0,51 promila alkohola) tijekom maturalne zabave 6. lipnja, oko 2.35 sati, teško ozlijedio 48-godišnjeg profesora. Profesor je prethodno fizički napao učenika udarivši ga šakom u glavu, a ovaj mu je uzvratio – priopćila je policija, no nije navela hoće li i kako biti prijavljen i profesor koji je bio pod utjecajem alkohola od 3,2 promila.



Učenik je u tom incidentu lakše ozlijeđen. Svjedoka je na zabavi bilo mnogo, maturalnoj večeri prisustvovalo je gotovo 100 učenika. Neslužbeno nam je iz bolnice bilo potvrđeno kako je profesoru pukla jagodična kost s pomakom uslijed traume uzrokovane udarcem. Zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda mladić bi mogao biti kažnjen od šest mjeseci do pet godina zatvora.



Profesor brutalno pretučen na maturalnoj zabavi: 'Skidao se, bio je degutantan i nametljiv, učenika su isprovocirale uvrede'



Objavljena snimka s kaotične maturalne: pijani profesor izvodio striptiz, nokautirao ga jedan od učenika



Podsjetimo, “krvava” maturalna večer održana je prošle srijede u koprivničkom Hotelu Podravina. Profesor je bio alkoholiziran, jedva je mogao stajati na nogama. Prema pričanju učenika, svojim je ponašanjem prevršio svaku mjeru i bio prava ‘zvijezda’ maturalne večeri. Bio je napadan i nametljiv, a vrhunac degutantnog pira bio kada se počeo skidati i tako pijan u ritmu turbofolka plesao gol do pojasa. Sve se može detaljno pogledati na ranije objavljenim snimkama.



Neki su njegov ples snimali, a jednog je mladića profesor skužio. Prišao mu je i pokušao mu oteti mobitel. No, učenik je u naguravanju profesora odjednom opalio šakom u glavu. Nesretni je profesor nokautiran pao na pod držeći se za lice. Otužan je to epilog nečega što bi svakom maturantu i maturantici trebalo ostati u najljepšem sjećanju. Osim uništene zabave, mladiću prijeti zatvor, a profesoru stroga disciplinska mjera Obrtničke škole, piše Podravski.hr.



Objavljen novi video s kaotične maturalne zabave: snimljen trenutak kada učenik nokautira razularenog profesora