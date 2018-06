Savjetnik GNK Dinama Zdravko Mamić i bjegunac od hrvatskog pravosuđa rekao je u srijedu kako iza njegova progona stoje SDP-ovi ljudi na čelu s bivšim ministrom unutarnjih poslova Rankom Ostojićem, koji kako tvrdi, upravljaju zemljom kroz paralelni sustav, u intervju za TV postaju N1.



"To su ljudi iz SDP-a na čelu njih je bio bivši ministar u dva mandata, ministar unutarnjih poslova, Ranko Ostojić, a onda su to dalje provodile njihove službe - jedne koje su bile u ministarstvu financija, jedne koje su bile u poreznoj upravi, u poreznom USKOK-u, jedni koji su bili u ministarstvu unutarnjih poslova, jedni koji su bili u državnom odvjetništvu“, rekao je Mamić na upit voditelja tko stoji iza njegova progona.



Ustvrdio je kako trenutačne političke elite u Hrvatskoj "koje su izabrane od naroda uopće ne upravljaju zemljom".



„Našom zemljom upravljaju paralelni sustavi. To se zove duboke države kako je to nazvao jedan popularni političar, gospodin Hasanbegović", istaknuo je Mamić za kojim je raspisana međunarodna tjeralica i nalog za uhićenje.



On smatra da politička struktura koja je naručila njegov progon "nikada nije željela da imamo hrvatsku državu".

„Ona koja je željela samljeti sve što su hrvatski simboli. Čovjek sam i rodonačelnik i vođa hrvatskih simbola, a oni se zovu hrvatska reprezentacija, 'Dinamo', pa i ako hoćete i 'Hajduk'“, rekao je Mamić i dodao kako je upravljanje Hajdukom od navijača toga kluba preuzela skupina orjunaša.



„Oni koji su to željeli preuzeti su preuzeli, a isto to su željeli učiniti u 'Dinamu', čemu sam se suprotstavio ", istaknuo je i dodao kako je simpatizer HDZ-a.



Odbio je tvrdnje kako je prijetio hrvatskim sucima i državnom odvjetništvu nakon izrečene nepravomoćne presude.



„Niti sucima, niti državnom odvjetništvu, niti jednom građaninu svijeta, Zdravko Mamić ne prijeti fizički. Nikada to nisam radio. Nisam mučko đubre koje udara ispod pojasa. Nisam čovjek koji udara u leđa“, rekao je.



Još uvijek nije dobio poziv da se očituje po međunarodnoj tjeralici koju je za njim raspisala Hrvatska, i koju je primio bosanskohercegovački ured Interpola, te je opetovao tvrdnje kako će ostati u BiH do okončanja drugostupanjskog postupka nakon što je pred Županijskim sudom u Osijeku osuđen na 6,5 godina zatvora jer je kako se navodi u presudi oštetio Dinamo i hrvatski proračun.



Neimenovani dužnosnik u ministarstvu sigurnosti BiH rekao je kako će Mamić, koji se nalazi u Međugorju, biti priveden u Sud BiH te će se izjasniti o tome ima li bosanskohercegovačko državljanstvo, kao i protivi li se izručenju Hrvatskoj.

Prema ustavu, BiH ne izručuje svoje državljane.



„Barem mi nisu napravili monstruozni plan kojim su htjeli da budem bespomoćan u četiri zida. Nego, evo me u BiH i sigurno ću biti u boljoj situaciji da se branim. Htio ili ne htio, planirao ili ne, borbu za svoju nevinost i slobodu moram voditi iz BiH“, rekao je Mamić.



Potvrdio je da je podnio zahtjev za izdavanje osobnih dokumenata u BiH na temelju posjedovanja državljanstva te zemlje u kojoj je rođen njegov otac. Ponovio je tvrdnje da su autentični i preslike telefonskih razgovora bivšeg državnog odvjetnika Dinka Cvitana koji je prijetio sucima i pozivao ih da ga moraju osuditi.



Mamić je u intervju rekao i kako nije isključeno da se angažira u bosanskohercegovačkom nogometu.