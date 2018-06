Presuda svodniku razotkrila tajne strasti poznatog odvjetnika: tajno snimljen kako naručuje zanosnu prostitutku, došla je u njegovu vilu, za sat vremena platio joj 2.400 kuna

Presuda Općinskog suda u Šibeniku okriva kako je odvjetnik Tin Dolički, jedan od pravnih savjetnika Agrokora, naručio usluge prostitucije koje je organizirao jedan do najpoznatijih hrvatskih svodnika Mario Vuletić, javlja net.hr.



Šibenski sud je Vuletića, koji je krivnju priznao, nepravomoćno kaznio s tri mjeseca zatvora i 37 tisuća kuna novčane kazne, a oduzeto mu je 65 tisuća kuna što ih je ilegalno zaradio sredinom 2012. godine kada je organizirao pružanje seksualnih usluga diljem Hrvatske.



U presudi je detaljno navedeno kada je Dolički zvao Vuletića i koliku je cijenu dogovorio za seksualne usluge jedne njegove prostitutke. Poznati odvjetnik Dolički bio je jedan od mnogih kojih su kod Vuletića naručivali djevojke za plaćeni seks.



Broj je bio na internetu



Ova presuda, čiji su detalji do sada bili nepoznati, za Doličkog je prilično neugodna.



Vuletić je, naime, priznao da je početkom ožujka 2012. angažirao 11 djevojaka kako bi radile za njega i pružale seksualne usluge muškarcima. Na broj mobitela koji je bio oglašen na internetskim stranicama preko kojih se nudio “escort” Vuletić je primao pozive klijenata, te organizirao njihove susrete s djevojkama.



Djevojke su, nakon što bi stigle na dogovoreno mjesto, morale nazvati Vuletića i potvrditi mu da su primile novac, a nakon pružanja usuge velik dio iznosa bi predavale njemu. Mogle su zadržati samo manji dio, pa je Vuletić od ožujka do 22. srpnja 2012. uspio zaraditi oko 65 tisuća kuna.



Tin Dolički, navedeno je u presudi, Vuletića je kontaktirao 17. srpnja 2012. nešto iza 11 sati. Kako je očito Vuletić u to vrijeme već bio pod policijskim mjerama tajnog nadzora odvjetnik je identificiran.



Dolički je dogovorio pružanje seksualnih usluga, pa mu je Vuletić jednu svoju djevojku poslao na Tuškanac. Dolički, inače, živi u vili na Tuškancu. Utvrđeno je da je sat vremena klijent platio 300 eura, odnosno da je prostitutki dao 2.400 kuna. Vuletić je od tog iznosa 1.500 zadržao za sebe, a 900 je dao djevojci, piše net.hr.



HOK je ranije pokrenuo postupak protiv Doličkog



Odvjetnik Dolički bio je svojevremeno na čelu disciplinske komisije Hrvatskog nogometnog saveza, a slovi kao osoba bliska odbjeglom Zdravku Mamiću.



Ugledni časopis Forbes u nekoliko ga je navrata svrstavao među najbogatije Hrvate, dok ga odbjegli Ivica Todorić proziva da je u “neviđenom sukobu interesa”. Dolički je, naime, prvo zastupao američki fond Knighthead u Agrokoru, a potom je zastupao i Agrokor kojeg je Knighthead kreditirao.



Protiv Doličkog je Hrvatska odvjetnička komora prošlog mjeseca zbog ovog slučaja pokrenula postupak. Tereti se za nesavjesno obavljanje odvjetničkih poslova ili nestručno zastupanje stranke.