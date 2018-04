Uhićen otac Davida Komšića, policija tražila eksploziv na automobilima ispred zagrebačkog suda

Ivo Komšić, otac Davida Komšića (20) koji je u ponedjeljak na zagrebačkom Županijskom sudu osuđen na 30 godina zatvora zbog ubojstva Kristine Krupljan (18) u veljači prošle godine, uhićen je u srijedu tijekom poslijepodneva zajedno sa svojim kumom Vjekoslavom i još jednim muškarcem zbog prijetnji 47-godišnjaku.



Kako je u srijedu navečer potvrđeno Jutarnjem listu u PU zagrebačkoj, sva trojica muškaraca bili su na obradi u jednoj policijskoj postaji i tijekom četvrtka će biti prepraćeni pritvorskom nadzorniku.



Sutkinja na meti obitelji Komšić: Sanja Mazalin dobila policijsku zaštitu nakon što ju je slijedio otac mladog ubojice?



Policija sumnjči Ivu Komšića za prijetnju iz stavka 139. stavka 2. Kaznenog zakona koji kaže da tko drugome ozbiljno prijeti da će njega ili njemu blisku osobu usmrtiti, teško tjelesno ozlijediti, oteti, ili mu oduzeti slobodu, ili nanijeti zlo podmetanjem požara, eksplozijom, ionizirajućim zračenjem, oružjem, opasnim oruđem ili drugim opasnim sredstvom, ili uništiti društveni položaj ili materijalni opstanak, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. Prijavu za neki od tih oblika prijetnji je, kako neslužbeno doznajemo, podnio 47-godišnjak koji navodno s Ivom Komšićem ima neke neriješene odnose.



Međutim, Ivo Komšić je u utorak nakon presude viđen kako obilazi i zagleda automobile parkirane ispred Županijskog suda, među ostalim i automobil sličan onome kojeg vozi sutkinja Sanja Mazalin koja je presudila njegovu sinu. Zbog toga su čak bili pozvani djelatnici protueksplozijskog odjela koji su pregledali parkirane automobile, piše Jutarnji list.



I tijekom suđenja njegovu sinu, Ivo Komšić je u nekoliko navrata prigovarao i novinarima o načinu na koji izvještavaju o postupku, zbog čega su u završnici suđenja i pravosudni policajci srpječavali da dođe u kontakt s novinarima. Posebno žestoko Ivo Komšić reagirao je nakon objave 30-godišnje zatvorske kazne njegovu sinu, kada je i na izlasku iz sudnice opsovao sutkinju.



Njegov kum Vjekoslav Komšić, koji je također uhićen u srijedu, fotoreporteru Pixsella Marku Lukuniću rekao je: "Ovo ti je zadnje što snimaš!".



Ivo Komšić bio je na razgovoru u policiji nakon što je primijećen kod suda u utorak, ali je pušten. Ali, policija je ipak dala zaštitu sutkinji Sanji Mazalin. Samo dan kasnije opet je završio u policiji, zajedno s kumom i još jednim muškarcem, ali ovoga puta zbog ozbiljne prijetnje.



Odvjetnici Veljko Miljević, koji je branio njegova sina, kao i Fran Olujić, koji je također zastupao Davida Komšića, u srijedu navečer nisu imali saznanja o uhćenju Ive Komšića niti ih je on do večeras angažirao za obranu.



U interesu kriminalističkog istraživanja koje je bilo u tijeku policija nije mogla reći ništa podrobnije o okolnostima prijetnji zbog kojih je uhićen Ivo Komšić.