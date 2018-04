U Splitu podignuta optužnica protiv 11-orice: na kupnji i uvozu rabljenih automobila prevarili čak 133 osobe

Zbog prijevare 133 osobe zbog čega je pri kupnji rabljenih automobila i uvozu iz zemalja EU u Hrvatsku državni proračun oštećen za najmanje oko 268 tisuća kuna neplaćenog posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila, Općinsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv 11 osoba - Jurica F., Mirka J., Tee B., Željka Č., Antonia Č., Ante K., Zorana M., Denisa K., Tonćija F., Damira T., Joška M. i Ivana L., sa splitskog, šibenskog i područja Ploča.



Sve ih se tereti za produljeno kazneno djelo prijevare te krivotvorenje službenih ili poslovnih isprava.



Dakle, sumnja se da su od 27. siječnja 2014. do 12. rujna 2016. godine kupce rabljenih vozila dovodili u zabludu lažno im prikazujući činjenice odnosno obećavajući im posredovanje ili ubrzavanje procedure obračuna i plaćanja poreza na carini u Split, Šibeniku i Pločama, a za što nisu uopće bili ovlašteni.



Usluge su, o optužnici, naplaćivali od 400 do 1500 kuna, a kupce su nalazili preko osobnih kontakata ili preko posrednika.



Prilagali su im lažne račune o kupnji vozila od tvrtke "Lanera" d.o.o. iz Slovenije, koje je prvookrivljeni Jurica F., kao direktor slovenske firme, osobno izradio na osnovu podataka o kupcima i vozilima do kojih je došao direktno od kupaca ili su mu rekli drugi okrivljenici.



Takvim se računima prikrivalo svojstvo prodavatelja vozila - fizičkih osoba iz zemalja EU. Kupci koji to nisu znali, odnosno mislili su da su automobile kupili preko tvrtke, a ne u realnosti od fizičkih osoba, dokumentaciju koja je trebala za izračun posebnog poreza prilagali su na carinu.



Oni su, pak, na osnovu takvih računa donosili rješenja koja, zbog tako prikazanih činjenica, nisu podnosili Poreznoj upravi na obračun posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila.



Po optužnici ODO-a, osumnjičeni su od 133 vlasnika vozila pribavili protupravnu korist od najmanje 105 tisuća kuna koju su međusobno podijelili, a oštećena je i država.