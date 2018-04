Koprivničko-križevačka policija zbog ubojstva je kazneno prijavila 30-godišnju ženu koja je u ponedjeljak navečer u obiteljskoj kući u mjestu Budančevica kod Đurđevca u alkoholiziranom stanju (2,6 promila) kuhinjskim nožem ubila svog 39-godišnjeg supruga.

Policija je u utorak priopćila kako je ona, nakon verbalnog i fizičkog sukoba, oko 19 sati kuhinjskim nožem suprugu nanijela ubodnu ranu.

On je prevezen u koprivničku bolnicu gdje je umro od zadobivenih teških ozljeda, a supruga je uhićena na mjestu događaja.

Zbog sumnje da je počinila ubojstvo protiv nje je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava.

Lokalni mediji javljaju kako je taj par od ranije bio poznat policiji, jer su u njihovoj kući svađe u pijanstvu bile uobičajene.

Ovoga puta 39-godišnjak je navodno nakon svađe počeo udarati suprugu, a ona je u samoobrani uzela nož i ubola ga. Par je živio s ocem ubijenoga koji ih je financijski pomagao s obzirom da su oboje bili nezaposleni. Imaju dvoje male djece, no oduzeo im ih je Centar za socijalnu skrb.



Ivica Topolovčan, 69-godišnji otac pokojnika s kojim je posvađani par, kazao je ePodravini da su se supružnici sukobili oko prodaje stroja za savijanje lima i izrađenih plastenika. Ksenija je dogovorila prodaju s potencijalnim kupcem, a Mirko se s time nije složio. Oboje se bili pod snažnim utjecajem alkohola i došlo je do fizičkog sukoba.



– To se dogodilo sinoć oko pola 8 navečer, u vrijeme Dnevnika. Ona je strahovito pila. Vidio sam kako je krenula uzeti nož, ali nisam ju stigao spriječiti da ga ubode. Mirko je ležao na podu i hroptao. U naletu bijesa i gnjeva izudarao sam je plastičnom cijevi, valjda 50 puta. Ja sam Boga valjda u njoj ubil. Vikala je od bolova, ali već ga je ubila. Prvo ju je Mirko isprebijao, a zatim ga je ubila – rekao je potreseni Ivica Topolovčan.

– Ubola ga je ravno u sredinu prsa. Mirko je odmah izgubio boju i počeo hroptati. Pluća su mu se napunila krvlju. Odmah sam zvao 112 – otkriva nemile scene Ivica Topolovčan.



Susjedi kažu da su čuli njeno urlanje prilikom svađe, a i inače su često čuli kako galami. Kažu da je policija već bila u njihovoj kući danas oko 16 sati, zbog obiteljske svađe.

Policijska istraga je u tijeku, a kriminalistički inspektori utvrdit će sve okolnosti ubojstva, a državno odvjetništvo će uskoro podignuti optužnicu.

Od ranog jutra pokraj pokojnikove kuće prolaze prijatelji i susjedi kako bi vidjeli Ivicu i pružili mu podršku. Ivica kaže kako je uhvatio nešto sna noćas, ali to su više bile zatvorene oči ispred kojeg su se vrtjele nemile scene i slika sina.



Prije godinu dana Ksenija i Mirko osuđeni su zbog grubog zanemarivanja petomjesečnog sina. Ksenija je osuđena na sedam, a Mirko na deset mjeseci uvjetnog zatvora, a dijete im je Centar za socijalnu skrb promptno oduzeo i smjestio u udomiteljsku obitelj. Djelatnici Centra u međuvremenu su im zbog istih razloga oduzeli i trogodišnje dijete, piše Podravski.hr.

I Mirko i Ksenija bili su na liječenju od alkohola. Mirko je proveo mjesec dana na Vrapču, a Ksenija je bila 72 dana na Jankomiru, no liječenje nije pomoglo.

Kako priča Ivica, Mirko i Ksenija često su se svađali i mirili. Ivica bi je istjerao iz kuće, a za tri dana Mirko bi otišao po nju i vratio ju u kuću. Kaže da je policija je sinoć Kseniji izmjerila koncentraciju od 2,68 promila alkohola u krvi. Pokojnikov otac tvrdi da je Ksenija jednom napuhala čak 4 promila. Tom prilikom je popila cijelu bocu votke.

Prije gotovo dvije godine Mirku su pak policajci nakon postupanja zbog obiteljskog nasilja izmjerili čak 4,38 promila, a Kseniji gotovo dva promila. Tad je Mirko otjerao suprugu s petomjesečnom bebom iz kuće, a ona je otišla rođaku u Veliki Grđevac kod Bjelovara.

– Imao sam veliku ušteđevinu, mogao sam si kupiti auto star dvije godine. Sve sam im dao, a danas mi je ostalo sedam tisuća kuna. Nemam ni za sprovod. Ne znam ni kad će biti sprovod, prvo mi moraju javiti da mogu preuzeti tijelo – ispričao je za ePodravinu potreseni starac.