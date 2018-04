Brutalan zločin koji je zgrozio Hrvatsku: donesena presuda za monstruozno ubojstvo 19-godišnje djevojke; Mladi ubojica mirno saslušao presudu, sestre su mu plakale, a bijesni otac odgurnuo policajca

David Komšić (20) proglašen je krivim i dobio je trideset godina zatvora zbog ubojstva bivše djevojke Kristine Krupljan (19) 22. veljače prošle godine u Ulici Svetog Josipa Radnika 16 u Zagrebu. Zadao joj je ukupno 88 ubodno reznih rana u njezinoj Opel Astri nakon što mu je ona obznanila prekid veze, javlja Jutarnji list.

Prema odluci sudskog vijeća David Komšić osuđen je zbog teškog ubojstva na kaznu dugotrajnog zatvora, na što je vrlo burno reagirao Ivo Komšić. Otac optuženog napustio je sudnicu zajedno sa suprugom Oliverom, odgurnuvši i pravosudnog policajca.

- Sramota, osudili ste dijete iz Bosne, odlazim odavde, j...vam mater!, vikao je tata Komšić nakon što je saznao presudu. David Komšić mirno je odslušao objavu presude i njezino obrazloženje. Davidove sestre ostale su u sudnici plačući i slušajući obrazloženje presude, koju je sutkinja počela obrazlagati u 13.43 sati.

- Bila je suočena sa izvjesnim smrtnim ishodom, strahom, što ovom ubojstvu daje obilježje teškog ubojstva. Ta okrutnost mora biti iznadprosječnog intenziteta koji inače prati takav čin nasilja. U ovom slučaju ta je okrutnost ostvarena. Da je Kristina umrla odmah to bi bilo označeno kao obično ubojstvo. Ali, ta njezina svjesnost dok je 88 puta podizao ruku i ubadao čini to ubojstvo posebno okrutnim.

Trudnu djevojku 88 puta izbo nožem jer je prekinula vezu: danas izricanje presude 20-godišnjem mladiću za monstruozni zločin koji je šokirao Hrvatsku

U ovom slučaju sud ipak nije utvrdio bezobzirnu osvetu kao motiv. Najveći broj ubojstava ima neki motiv, a da bi bila bezobzirna mora imati neke elemente, a to je hladnokrvnost koja se radi kod običnog ubojstva. Nije sporno da je David Komšić znao da je Kristina Krupljan u drugoj vezi i da je trudna, rekla je, među ostalim, u obrazloženju presude sutkinja Sanja Mazalin.

- Nema dokaza da se tog dana Komšić planirano našao s Kristinom Krupljan i da ju je planirao ubiti...To naprosto nije dokazano ničim osim u završnoj riječi. Sud je analizirajući sve dokaze, iskaze svjedoka, tragove, odjeću, nož, ne može se zaključiti da ga je donio sa sobom. Njegova samoinicijativna predaja policiji ne ukazuje na planirani zločin. Sve ukazuje da se radi o tzv. situacijskom ubojstvu, a ne da se radi o ubojstvu iz bezobzirne osvete. Ono što mu daje karakteristiku teškog ubojstva je upravo način na koji je počinjeno, jedno od najokrutnijih u RH, kazala je sutkinja Sanja Mazalin.

- Što je bio triger za 88 udaraca ostaje nepoznato jer David Komšić nije iznosio svoju obranu. Obrana je pokušala osporiti okrilvjenikovu ubrojivost i da je bio doveden u stanje razdraženosti. Upravljanje njegovim postupcima, iako narušeno, mogao je vladati svojim postupcima.

Kako objasniti takvo brutalno ponašanje 19-godišnjeg mladića. On je osoba u kojoj dominiraju narcistička struktura ličnosti; precjenjivanje vlastitih sposobnosti...Takve osobe imaju potrebu da ih se stalno hvali, skloni su ponižavanju drugih ljudi, preosjetiljivi su na kritiku, nedostatnih empatija, zanemarivanju osjećaja drugih. Kod Davida Komšića ustanovljen je nizak prag tolerancije, a svako ugrožavanje njegovih potreba može dovesti do agresivnih reakcija. Kad je osjetio da gubi kontrolu nad njom znao ju je kažnjavati. Njegovu agresivnost možda je izazvao neki sitan detalj, moglo je to biti da je to da djevojka koju je smatrao svojom je u drugoj vezi, a još da je trudna s tom osobom, mogla dovesti do provale narcističkog bijesa. Znao je što čini i mogao je vladati svojim postupcima. A učinio je to iz samo njemu znanih razloga. Bio je svjestan da je tolikim ubadanjem nožem možem ubiti i to je htio. A znao je da je to protupravno. Sud nije našao nikakvih opravdavajućih razloga. Propisana je kazna od najmanje od 10 godina zatvora do dugotrajnog zatvora, rekla je sutkinja Mazalin.

Potom se osvrnula i na primjenu materijalnog prava, da li će se primijeniti pravo u odnosu na sankciju kao prema maloljetniku. Rekla je da je sud prikupljao sve podatke o kakvom se mladom počinitelju radi. Tek na kraju je sud ocijenio hoće li izreći maloljetničku kaznu ili kaznu po općim propisima.

- U pisanoj presudi ću izreći stav o tome zašto je sud donio kaznu po općim propisima, rekla je sutkinja Mazalin.

- U slučaju Davida Komšića sud je utvrdio da je teško ubojstvo koje je učinio nije odraz životne dobi mlađeg punoljetnika. Osim toga, njegovo dosadašnje ponašanje, osuđivanost zbog prometne nesreće, nasilje prema Kristini Krupljan, stavovi i držanje tijekom posutpka nikako nisu odraz odrastanja maloljetnika, rekla je sutkinja Mazalin.

Rekla je da je sud vodio računa i o povredi života u ovom slučaju, načinu počinjenja i svim posljedicama koje je ovo kazneno djelo proizvelo. Cijenjena mu je kao olakotna okolnost samo bitno smanjena ubrojivost i dob. Puno je više otegotnih okolnosti, od izazivanja prometne nesreće, činjenicu da je zadao 88 ozljeda, činjenicu da je Kristina Krupljan bila trudna dodatno je otegotna okolnost, kao i nasilje prema Kristini Krupljan, rekla je sutkinja Mazalin.

Pritom je podsjetila na to što je sve David Komšić učinio Kristini Krupljan. Rekla je i da je postojao patološki odnos u vezi između Davida i Kristine, te zašto je unatoč agresiji ostala s njim u vezi.

- Nisam smatrala potrebnim osvrtati se na navode članova obitelji koji su govorili o Kristini Krupljan. Nitko nije imao pravo oduzeti život Kristini Krupljan, a David Komšić je to učinio... Živio je pod staklenim zvonom, a nije se reagiralo kad se trebalo reagirati. Uvijek se nalazilo neko opravdanje, te je to ovakav kvart, te je Kristina to tražila. Uvijek je postojao netko tko će ga zaštititi umjesto da se reagiralo kako to život traži.

David Komšić ni u jednom trenutku nije iskazao kajanje i to je posebno zabrinjavajuće. Ali sada konačno mora preuzeti svoju odgovornost. Ovo je poruka i da će počinitelji biti pravično kažnjeni. Kad se ogole sve suhoparne riječi ovo je jedna tragedija, ovo je potresna smrt mlade djevojke na pragu života i koja je nosila još jedan život... Tragedija je i to što je to učinio mladi čovjek. On je zavio u crno ne samo Kristinine roditelje, već i svoje roditelje, ali i društvo jer u ovakvom društvu nitko ne želi funkcionirati!.

Ukazujem na riječi jednog od naših psihijatara da djeci ne treba dozvoliti potpuno liberalan odgoj... Stoga svi skupa kad uočimo neki problem, ne gurajmo ga pod tepih, ne zatvarajmo oči, ne prebacujmo odgovornost na drugog. Zaštitnički stav može biti kontraproduktivan.... Potrebno je mladima ukazivati da je nužnost biti samodogovoran, na nužnost prihvaćanja drugih mišljenja, humanost i nenasilje moraju biti postulati... Ne tolerirajmo nasilje, niti u školi, niti u cesti, niti prema partnerima..., rekla je među ostalim sutkinja Mazalin.

Podsjetila je da je došlo do ozbiljnih poremećaja u sustavu društvenih vrijednosti dovela do toga da se moramo svi zabrinuti.

Osvrnula se i na izvještavanje sa suđenja za koje je rekla da ne mora biti senzacionalističko kao sa nogometnih utakmica, već da se više trebamo baviti uzrocima. Na kraju je rekla da će David Komšić dobiti pisani otpravak presude. Obrazloženje presude završeno je u 14.11 sati kada je David Komišić izveden iz sudnlice.

Komšićev odvjetnik nije imao komentara na izrečenu presudu.

Podsjetimo, suđenje Davidu Komšiću počelo je 1. veljače ove godine i završeno je u roku od dva mjeseca.