Trudnu djevojku 88 puta izbo nožem jer je prekinula vezu: danas izricanje presude 20-godišnjem mladiću za monstruozni zločin koji je šokirao Hrvatsku

Danas u 13.30 sati sutkinja Sanja Mazalin objavit će presudu Davidu Komšiću (20), optuženom da je 22. veljače prošle godine u Ulici Svetog Josipa Radnika 16 u Zagrebu ubio svoju bivšu djevojku Kristinu Krupljan (19) zadavši joj ukupno 88 ubodno reznih rana u njezinoj Opel Astri nakon što mu je ona obznanila prekid veze, piše Jutarnji list.



Javnost najviše zanima hoće li mu sudsko vijeće suditi kao maloljetniku, ili će mu pak suditi kao odraslom. Komšić je u vrijeme ubojstva bio punoljetan, no ako mu sude kao maloljetniku može dobiti maksimalno 10 godina zatvora i nakon trećine odslužene kazne završiti na slobodi. Ako će mu se pak suditi kao punoljetnoj osobi, maksimalna kazna zatvora iznosi 40 godina...



- Naravno da svi mi ljudi koji čujemo za 73 ubodne rane i 15 reznih, po objektivnim karakteristikama je to monstruozno. U psihijatriji se to tako ne gleda. Jedan od kriterija za razgraničenje smanjenje ubrojivosti je taj numerički kriterij - broj uboda, udaraca, pucanja... A samo su dvije ozljede bile smrtonosne. Po tom kriteriju je vještakinja svoj nalaz morala izmijeniti jer se po tome određuje snaga afektivne tenzije. Ne mogu se složiti da se prilikom ocjene o tome koje će se pravo primijeniti treba osloniti na mišljenje sudske savjetnice, socijalnog pedagoga. Apsolutno plediram na primjenu maloljetničkog prava. Smatram da treba primijeniti blažu pravnu kvalifikaciju, rekao je u završnom govoru na suđenju odvjetnik Davora Komšića Veljko Miljević.



S druge pak strane, tužiteljica Županijskog državnog odvjetništva Natalija Slavica u završnom je govoru istaknula da se na Davida Komšića ne može primijeniti sankcija maloljetničkog zatvora.



- Zašto smatramo da se radi o ubojstvu iz bezobzirne osvete. Zato što je znajući da je u vezi s drugim muškarcem i da je trudna iz osvete zadao joj niz ubodno reznih rana. Iz iskaza svjedoka razvidno je da je Kristina Krupljan željela prekinuti vezu i nije željela biti s nekim tko ju zlostavlja i zbog koga krvari. Bio je i ranije nasilan i agresivan prema njoj i teško je podnosio što ga ona ignorira. Možemo zaključiti da je sve to bilo samo priprema za ono što je uslijedilo 22. veljače. Jedini motiv je osveta i ubojstvo je krajnja točka svih agresivnih napada na Kristinu Krupljan. Da se radi o bezobzirnoj osveti vidljivo je i iz psihološke strukture okrivljenika. Bio je rukovođen bijesom i osvetom, ponašao se pomirljivo. Bio je u stanju narcističkog bijesa.



Iz sveukupnog ponašanja okrivljenika vidljiva je njegova bahatost. Kod sebe je imao nož što nije uobičajena situacija u izlasku s bivšom djevojkom. Očito je postupao motiviran sebičnošću i asocijalnošću i time da oštećena ne želi biti s njim u vezi. Držim da je David Komšić na okrutan način i bezobziran način usmrtio Kristinu Krupljan. Imao je poteškoće u socijalnom funkcioniranju. Mi ne znamo što se odvijalo u autu oštećene osim što je Kristina Krupljan višestruko izbodena i ubijena. Ubio je s izravnom namjerom. Ovom monstruoznom djelu dodatnu težinu daje činjenica da je ubio Kristinu Krupljan znajući da je trudna što će nadam se sud uzeti u obzir prilikom izricanja kazne. Smatram da nisu ispunjeni uvjeti za primjenu maloljetničkog zakona. Ovdje se ne radi o maloljetničkom deliktu gdje će se svrha potići iziricanjem maloljetničkog zakona. Ovdje se ne radi o tome da je kazneno djelo počinjeno željom za isticanjem, posljedicom nesazrijevanja... Ovakvo kazneno djelo je u zoni počinjenja kaznenih djela odraslih osoba, obrazložila je tužiteljica Natalija Slavica zašto smatra da se na Davida Komšića ne može primijeniti sankcija maloljetničkog zatvora, piše Jutarnji list.



Podsjetimo, suđenje Davidu Komšiću počelo je 1. veljače ove godine i završeno je u roku dva mjeseca.