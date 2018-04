Sin načelnika Baške Vode pretukao vozača koji ga je pretekao na magistrali: 'Najprije ga je nekoliko puta udario šakom, a potom mu je izvrnuo ruku i udarao nogom u glavu'

Mate Roščić, 27-godišnji sin Joska Roščića, načelnika Općine Baška Voda i brat HDZ-ove saborske zastupnice Dragice Roščić, prije dva dana napao je 40-godišnjeg Rokija Čovića, kuhara iz Tučepa, i to nakon duže jurnjave po jadranskoj magistrali, piše index.hr.



Evo što je za Index kazao Čovićev prijatelj.:



- Roki je krenuo na posao u hotel gdje radi kao kuhar. U Ruskamenu je pretekao jednu Toyotu. Vozač mu se prilijepio, počeo je blendati, signalizirati da skrene i stane. U Medićima je stao i okrenuo se nazad. Toyota ga nije slijedila. U Lokvi Rogoznici se ponovno okrenuo i krenuo put hotela. No, ovaj ga je čekao na Dupcima, krenuo je ponovno za njim, sustigao je u Promajni, a u Krvavici je uletio ispred nekakvih kamiona i zaustavio promet na magistrali. Došao je do Rokijeva Peugeota i počeo psovati i udarati po vratima. Otvorio je vrata i najprije ga nekoliko puta udario šakom u glavu. Roki se branio pa mu je izvrnuo ruku i onda ga nekoliko puta udario nogom u glavu. Ljudi su u šoku gledali kako ga mlati. Priskočio je tada njegov prijatelj i odvukao ga. Da nije, tko zna što bi bilo s Rokijem, ispričao nam je prijatelj napadnutog koji se u bijegu pred mladim Roščićem htio odvesti ravno do policije u Makarskoj.



- Mislio je da mu je to jedini spas, kaže prijatelj.



Napadnuti u policiji pružio ruku napadaču i zagrlio ga



Na magistrali se u tom trenutku zatekla i jedna medicinska sestra koja je pružila prvu pomoć Čoviću. Pukao mu je bubnjić, čeljust mu se rasklimala, boli ga i ruku koju je Roščić istegao.



Susreli su se dan kasnije u makarskoj policijskoj postaji. Roščić je kazao da mu je žao, Čović mu je dao ruku i zagrlio ga. Za sad nije pokrenuo protiv njega nikakav postupak.



Policija je, pak, Roščića prijavila za prekršaj članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Kažu da su upoznali oštećenog s njegovim pravima, tj. da može inicirati postupak za uništenje i oštećenje tuđe stvari, odnosno tjelesnu ozljedu jer te stvari ne gone po službenoj dužnosti. Doznali smo i da je Roščić priznao da je počinio prekršaj pa je postignut sporazum o krivnji.