Pronađen ubojica Jean-Michela Nicoliera? Podignuta kaznena prijava protiv 45-godišnjeg Srbina koji je brutalno zlostavljao i ubijao branitelje u Vukovaru

Policijski službenici Ravnateljstva policije, u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Osijeku te u suradnji s policijskim službenicima PU osječko-baranjske i PU vukovarsko-srijemske, dovršili su višegodišnje kriminalističko istraživanje te su u četvrtak podnijeli kaznenu prijavu protiv 45-godišnjeg srbijanskog državljanina Spasoja Petkovića Štuke.



U agresiji na Vukovar bio je vojnik JNA i kurir kapetana Miroslava Radića kojeg je Haaški sud oslobodio za ratni zločin. Štuka je na beogradskom suđenju za ratni zločin bio svjedok pokajnik pa je prošao bez dana zatvorske kazne jer je direktno teretio 17 srpskih vojnika opisavši do detalja kako su zarobljene Hrvate autobusima dovezli do hangara na Ovčari, gdje su bili izbatinani prije nego su ih dovezli pred streljački vod i pogubili.



Petković je na suđenju priznao i vlastite zločine, pa tako i ubojstvo mladog Francuza Jean-Michela Nicoliera, tada 25-godišnjaka, čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. Nicolier se u Vukovaru borio pod zastavom HOS-a, i o njegovoj smrti i francusko tužiteljstvo vodi istragu. Petković je nakon što se nagodio sa srpskim tužiteljstvom živio slobodan kao ptica u selu Vognju kod Rume, pedesetak kilometara od hrvatske granice, radio je i kao policajac, a najnovije informacije govore da mu je promijenjen identitet i da sada živi u jednom mjestu u južnoj Srbiji.





Dobili zeleno svjetlo

Eurozastupnica Ruža Tomašić je dosta zaslužna za rasvjetljavanje pravne zavrzlame kada je 2016. postavila pitanje Europskoj komisiji: sprječava li priznavanje statusa "svjedoka suradnika" ratnim zločincima pred srbijanskim pravosudnim organima njihovo procesuiranje pred pravosudnim organima država članica Europske unije, odnosno primjenjuje li se na njih načelo "non bis in idem", prema kojemu se nikome ne može ponovno suditi za kazneno djelo za koje je već pravomoćno oslobođen ili osuđen.



Predsjednici Hrvatske konzervativne stranke rečeno je da pravosudna tijela države članice Europske unije, pa tako i Hrvatske, "imaju pravo odlučiti hoće li se baviti predmetima u svojoj nadležnosti, neovisno o odluci Srbije da svojim državljanima dodijeli status svjedoka suradnika".

'Mazanje očiju javnosti'

Savjetnik ministra branitelja Tomislava Medveda i predsjednik Stožera za obranu hrvatskog Vukovara Tomislav Josić kaže nam da je ova prijava protiv Petkovića samo mazanje očiju javnosti.



– To je samo predizborna kampanja sadašnjeg državnog odvjetnika Dinka Cvitana kojemu mandat uskoro istječe. Cilj je pokazati da policija, naravno u suradnji s njima, ipak nešto radi. Opet će se dogoditi da budu osuđena dva-tri pijana četnika ili vojnika, a ne oni koji su zločin osmislili i proveli – dakle, vrh JNA. Nije moguće da su tri-četiri zločinca pobila sve te ljude na Sajmištu i Ovčari. A sada policija prijavi tog Petkovića za kojeg svi znamo da ga od Srbije nikad nećemo dobiti izručenoga.

U kaznenoj prijavi se ističe kako postoji osnovana sumnja da je Štuka, kao pripadnik specijalne jedinice Prvog bataljona elitne Motorizirane brigade JNA, sudjelovao u agresiji na Republiku Hrvatsku, kada je nakon okupacije Vukovara počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i kazneno djelo ratnoga zločina protiv ratnih zarobljenika.Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je tijekom listopada 1991. godine, nakon okupacije vukovarske gradske četvrti Sajmište, sudjelovao u odvođenju i ubojstvu sedam civilnih osoba, od kojih se tri još uvijek vode kao nestale, čime je počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.Također se sumnja da je osumnjičeni u poslijepodnevnim i večernjim satima 20. studenoga 1991., u hangaru na poljoprivrednom dobru Ovčara, sudjelovao u zlostavljanju i ubojstvima zarobljenika dovedenih iz vukovarske bolnice, pri čemu je usmrtio više osoba, među kojima i francuskog državljanina Jean-Michela Nicoliera. S ostalim pripadnicima neprijateljskih postrojbi na lokaciji Grabovo/Vorginac, udaljenoj oko jedan kilometar od hangara, sudjelovao je u strijeljanju 200 zarobljenika, a posmrtni ostaci 193 zarobljenika su do danas identificirani, čime je počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika.S obzirom da je osumnjičeni srbijanski državljanin nedostupan, hrvatska će policija, u suradnji s nadležnim tijelima kaznenoga progona u Hrvatskoj i inozemstvu, maksimalno intenzivirati mjere traganja s ciljem uhićenja i privođenja osumnjičenika nadležnim pravosudnim tijelima Republike Hrvatske.Od pravnih stručnjaka doznajemo da je priznanje vlastite krivnje na beogradskom sudu otvorilo vrata podizanju optužnice protiv Petkovića pred hrvatskim pravosuđem, ali je pitanje hoće li ga država Srbija htjeti izručiti ako do optužnice dođe.