Ovo je fatalna Nuša, djevojka optužena da je dečka ubola nožem u vrat: nakon što ga je ubila, trčala gola po livadi i vikala da je silovana

Na Županijskom sudu u Varaždinu nastavlja se suđenje Nuši Bunić (21) optuženoj da je 15. lipnja prošle godine oko tri sata na livadi uz Dravu nožem oštrice 9,5 centimetara ubola u vratnu arteriju svoga bivšeg dečka Nikolu Tureka (30).



Na zadnjem ročištu ispitani su sadašnji dečko optužene te jedna njezina prijateljica i prijatelji ubijenog Nikole Tureka.



Obrana optužene pokušala je od svjedoka doznati je li se Nuša imala razloga bojati Nikole Tureka, no takvo što nitko nije potvrdio.



Optužnicom se Nušu Bunić tereti da je na livadi na predjelu zvanom Beli kipi uz rijeku Dravu na području Varaždina, s ciljem da ga usmrti, svog bivšeg dečka Nikolu Tureka ubola nožem dužine oštrice 9,5 centimetara u predjelu vrata te mu prerezala karotidnu arteriju.



Nuša je nakon toga otrčala do obližnje portirnice i rekla da je to učinila jer se branila. Nikola Turek obilno je krvario u svom autu i pokušao je dozvati pomoć, koja je i stigla, ali liječnici varaždinske Opće bolnice nisu ga uspjeli spasiti. Dva dana kasnije umro je u varaždinskoj bolnici.



Nuša Bunić se od lipnja prošle godine nalazi u pritvoru.