Darko Vesković (38), koji je u utorak ujutro uhićen u Zagrebu na osnovi srbijanske Interpolove tjeralice zbog ubojstva Blaža Đurovića, posljednjih tjedan dana živio je sa suprugom i troje djece u unajmljenom stanu u zgradi nasuprot Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) i Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA), piše Jutarnji list.



Vesković je stan, kako doznaje Jutarnji list, unajmio preko oglasa na internetu, a na teritorij RH ušao je ilegalno krajem ožujka i već je sutradan u Zagrebu unajmio stan. Ubrzo mu se pridružila i obitelj, koja je u Hrvatsku ušla legalno preko graničnog prijelaza. Međutim, srbijanska i hrvatska policija ubrzo su Veskoviću ušle u trag te su mu pripadnici Odjela za potrage u utorak ujutro prišli u trenutku kad je izašao iz zgrade. Okružili su ga i uhitili. Vesković nije ni pokušao pružiti bilo kakav otpor. No, dok je uhićenje izvedeno gotovo neprimjetno, daljnji razvoj događaja obilovao je napetim, čak i tragikomičnim situacijama.



Naime, na dan uhićenja navečer policija je Veskovića iz sjedišta Kriminalističke policije odvela na pretragu stana, a na čelu kolone s policijskim kolima, u kojima su prevozili opasnog bjegunca, u svojem terencu vozio se Veskovićev odvjetnik Tihomir Mišić. Međutim, prilikom dolaska do križanja sa Savskom ulicom, točno ispred zgrade MUP-a, policijski Ford u kojem su prevozili Veskovića udario je, i to priličnom brzinom, u stražnji dio odvjetnikova terenca tako da su, umjesto na pretrazi, i policajci, i osumnjičeni ubojica, i njegov odvjetnik završili na Hitnoj. Sreća u nesreći jest da nitko nije teže ozlijeđen, a pretraga stana nastavljena je u srijedu ujutro.



Je li Vesković znao koja je institucija preko puta stana koji je unajmio, ostaje nepoznanica. Vrata stana iza kojih je proveo tjedan dana otvorila nam je ženska osoba sa srpskim naglaskom. Na upit zna li išta o policijskoj akciji od prethodnog dana, rekla je: “Možda i je nešto bilo, ali ja ne znam. Pitajte druge susjede. Ništa ne znam”. O samim podstanarima ne znaju ništa.



- Vlasnica stana živi u Umagu i unazad dvije godine iznajmljuje stan preko agencije, tako da definitivno nije mog la posumnjati ni u primisli da je ugostila kriminalca. Uostalom, agencija je očito provjerila dokumente unajmljivača. Iz tog stana sam dan ranije vidjela neko dijete da izlazi i čeka s jednom ženom lift. Valjda su to osumnjičenikova supruga ili sestra s djetetom. Pozdravili su i otišli. Što se tiče samog uhićenja, po zgradi su policajci pokazivali svima crno-bijelu fotografiju isprintanu na papiru.

Tog čovjeka nikad nisam vidio, no jedna susjeda ga je srela na stubištu i rekla je da joj je djelovao uznemireno - ispričao je za Jutarnji list jedan stanar zgrade.



U srijedu oko podneva u pratnji trojice policajaca doveden je na zagrebački Županijski sud, a policajci su mu prilikom dovođenja navukli na glavu kapuljaču i zaklonili ga od fotoreportera. Vesković je na sud doveden radi određivanja ekstradicijskog pritvora.



Podsjećamo, Veskovića se tereti da je sudjelovao u likvidaciji Blaža Đurovića (39), suradnika vođe zemunskog klana koji je trenutačno u zatvoru. Đurović je ubijen 10. ožujka ove godine na beogradskom Dušanovcu ispred kuće, a ubojice su u njega ispalile više desetaka hitaca iz automatskog oružja te su pobjegli BMW-om X5 koji su zapalili nakon ubojstva. Međutim, policija je uspjela izdvojiti DNK Nemanje Ivanova, koji je bio zajedno s Veskovićem, i koji je uhićen 24. ožujka. Vesković je pred istražnim sucem rekao da se protivi izručenju Srbiji, a određen mu je 40-dnevni ekstradicijski pritvor, piše Jutarnji list.