Uhićen jedan od najgorih pedofila u povijesti Hrvatske, 24-godišnjak koji je napastovao desetke djevojčica: policija savjetuje kako zaštiti djecu

Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji Ravnateljstva policije u suradnji s bjelovarsko-bilogorskom Policijskom upravom i Državnim odvjetništvom stalo je na kraj 24-godišnjem pedofilu kojega terete da je od početka lipnja prošle godine do kraja siječnja ove godine diljem Hrvatske počinio ukupno 80 kaznenih djela spolnih delikata na štetu djece, objavilo je u srijedu Ministarstvo unutarnjih poslova.



Mladić je 'pao' u sklopu velike operativne akcije 'Nemezida IV', koja je provedena na području 18 policijskih uprava, a kriminalističkim je istraživanjem utvrđeno da je 24-godišnjak 'u prethodno stvorenoj namjeri da zadovolji spolnu pohotu i pribavi seksualno eksplicitne sadržaje djece, osobito djece mlađe od 15 godina, kreirao više lažnih Facebook profila koristeći koje je lažnim predstavljanjem i obmanama u pogledu svoje dobi i izgleda, stupao u kontakte s većim brojem djevojčica, osobito mlađih od 15 godina'.



Nakon svega podneseno je posebno izvješće zagrebačkom Općinskom državnom odvjetništvu za mladež, a mladić je predan pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za 46 kaznenih djela upoznavanja djece s pornografijom, 14 kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju i jedno kazneno djelo iz članka 163. st. 2. Kaznenog zakona, 10 kaznenih djela zadovoljenja pohote pred djetetom mlađim od petnaest godina, 5 kaznenih djela mamljenja djece za zadovoljenje spolnih potreba, 2 kaznena djela iskorištavanja djece za pornografske predstave te po jedno kazneno djelo spolnog uznemiravanja i prijetnje.



Mladić je djevojčice preko lažnih profila na Facebooku navodio da se dopisuju s njim o seksualno eksplicitnim temama, slao im pornografske sadržaje neprimjerene njihovoj dobi i životnom iskustvu, mamio ih da ga putem web kamere gledaju u zadovoljenju pohote odnosno vrbovao i poticao da se snimaju u seksualno eksplicitnom ponašanju te korištenjem kamere izvode pornografske predstave dok je pojedinim žrtvama-djeci predlagao i susrete u svrhu ostvarivanja spolnih kontakata.



- Kao poseban način manipulacije životnim neiskustvom i naivnošću žrtava u cilju da ih prisili na nastavak komunikacije - osumnjičeni je djeci prijetio da će javno objaviti poruke koje su razmjenjivali ukoliko mu ne dostave seksualno eksplicitne sadržaje, navode u MUP-u.



- Koordiniranim postupanjima policijskih službenika za mladež tijekom operativne akcije identificirane su ukupno 53 žrtve – djevojčice većinom u dobi od 10 do 15 godina s gotovo cijelog područja Republike Hrvatske, a kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni istovjetna kaznena djela činio i na štetu većeg broja djece iz zemalja u susjedstvu, zaključuje MUP.



Ministarstvo je nakon svega objavilo niz savjeta za roditelje



• uzimajući u obzir osobine svoga djeteta njegovu dob, životno iskustvo i odgovornost razmislite o zaštiti svoga djeteta u on-line komunikaciji;



• razgovarajte sa svojim djetetom o rizicima u virtualnom svijetu Interneta i odgovornom korištenju suvremenih komunikacijskih tehnologija;



• djetetu postavite granice, pravila i uvjete korištenja Interneta;



• informirajte dijete o samozaštitnim ponašanjima prije svega da na internetu ne čine ništa što ne bi učinili u stvarnom životu;



• upozorite dijete da ne komunicira s nepoznatim osobama, osobito da ne šalje svoje privatne sadržaje, jer se nepoznate osobe mogu lažno predstavljati kao njihovi vršnjaci i zloupotrijebiti poslane sadržaje;



• uputite dijete da vam povjeri bilo kakvu prijetnju kojoj je izloženo putem interneta, da vam povjeri ukoliko ga netko traži da skriva komuniciraju i da razmjenjuje poruke samo kada je dijete samo;



• upozorite dijete da fotografije ili video snimke koje pošalje u privatnoj komunikaciji mogu biti javno objavljene te da jednom kada ih pošalje ne može više utjecati na njihovo povlačenje ili daljnje objavljivanje;



• imajte na umu da se jednom objavljeni sadržaji na Internetu brzo i neopozivo šire virtualnim prostorom, pri čemu su lako dostupni velikom broju osoba od kojih neke mogu djetetove fotografije ili snimke zloupotrijebiti za kažnjive radnje;



• dogovorite s djetetom da vam povremeno pokaže sadržaj svoje on line komunikacije (putem društvenih mreža, Vibera, WhatsApp-a, Skype-a i dr. aplikacija za komunikaciju). Ukoliko pronađete nedozvoljeni sadržaj, sačuvajte ga i tako policiji olakšajte posao u otkrivanju počinitelja;



• dajte do znanja djetetu da ćete ga zaštititi i da vam se s povjerenjem može obratiti za pomoć čak i kada je učinilo nešto loše ili nešto čega se srami;



• vaše dijete ima pravo na privatnost, ali je vaša dužnost znati s kim dijete komunicira;



• budite svjesni da djeca lakovjerno šalju svoje intimne fotografije nepoznatim osobama, da počinitelji manipulacijama uspijevaju uvjeriti djecu da bezazlenu dječju komunikaciju pretvore u spolno zlostavljanje i iskorištavanje;



• više korisnih informacija možete pronaći i na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova u rubrici "Savjeti"



• svaki neprimjeren sadržaj ili kontakt s vašim djetetom putem interneta možete s punim povjerenjem prijaviti putem MUP-ove aplikacije za on line prijavu spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta: Red Button ili osobnim dolaskom u policijsku postaju.