Novi obrat na suđenju za tragediju na Kornatima: ključni dokazi za oslobađanje vatrogasnog zapovjednika Slavice nezakonito u spisu!

Novo ročište u slučaju "Kornat", održano u petak na Županijskom sudu u Zadru, dovelo je do još jednog nevjerojatnog obrata.



Ključni dokazi troje vještaka iz Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" u prvom su postupku potpuno nezakonito ušli u spis, iako je na temelju njih sudac Boris Babić donio oslobađajuću presudu u korist Dražena Slavice. Sudac Boris Radman u petak je rekao kako je, analizirajući sudsku dokumentaciju iz poništenog suđenja, utvrdio kako su vještačenja odjeće, opreme, te snimanje uzorka materijala odjeće stradalih vatrogasaca nezakonito ušli u spis jer nalog za njihovo vještačenje nije dao sudac istrage, nego policija.







Samo kao svjedoci



– Zbog toga se ti vještaci na sudu ne mogu ispitati kao vještaci, nego svoj iskaz mogu dati samo kao svjedoci. Njihova vještačenja ne mogu biti dokaz u spisu – rekao je sudac Radman, čime je još jednom, jedanaest godina nakon tragedije, utvrđena površnost u vođenju prethodnog postupka, čiju je istragu vodio županijski istražni sudac iz Šibenika Branko Ivić.

Radmanova spoznaja izazvala je nelagodu kod pozvanih vještaka jer nisu mogli koristiti papire koje su donijeli, nego su prvi put morali prepričati ono čega se sjećaju samo kao svjedoci događaja. Inženjerka tekstilne tehnologije Sanica Bušić tako se prisjetila da je vidjela odjeću vatrogasaca djelomično i u potpunosti nagorenu, te dijelom i tkaninu za koju nije mogla odrediti kojem predmetu pripada. Na upit suca Radmana sjeća li se mirisa benzina na odjeći, rekla je da se ne sjeća, ali i da na to nije obraćala pažnju jer to nije bio cilj ispitivanja koje je zahtijevala policija.



Njezinu je iskazu prigovorio tužitelj Zvonko Ivić, navodeći kako ga treba sagledati u kontekstu proteklog vremena jer je govorila o nečemu što je pregledala prije 11 godina.



Njezina kolegica Veronika Marinović snimila je uzorke odjeće vatrogasaca infracrvenom spektroskopijom kako bi se utvrdio njezin kemijski sastav.



– Ja sam uzorke koje su drugi pripremili snimila, tako da ne znam ništa o mirisu benzina – posvjedočila je.



Napuknuti kanistar



Vještak za tehnička vještačenja Stanislav Peruško je pak naveo kako se sjeća da je dva dana nakon dolaska na mjesto tragedije opožareno područje sezalo od obale do klanca.



Osvrnuo se na 20-litreni metalni spremnik s benzinom koji su vatrogasci donijeli na Kornat kako bi na njega priključili crpku.



– Kanistar je bio napuknut, a napuknut je bio i njegov plastični čep, što znači da je u požaru još bio zatvoren. Nakon napuhavanja kanistra, izgaranja čepa te istjecanja benzina zapalile su se benzinske pare, a nakon požara u kanistru je pronađena određena količina benzina – rekao je.