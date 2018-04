Poznati poduzetnik ide u zatvor: pokušao podmititi suce Vrhovnog suda kako bi spasio  Branimira Glavaša od presude za ratne zločine nad srpskim civilima

Osječki poduzetnik Drago Tadić iscrpio je cijeli pravni put koji mu je bio na raspolaganju, na svim je adresama dobio odbijenicu i sada će morati na dvije godine u zatvor zato što je, za račun Branimira Glavaša, bio organizator pokušaja podmićivanja sudaca Vrhovnog suda, piše Jutarnji list.



Ustavni sud je sredinom ovoga mjeseca donio odluku kojom se odbijaju dvije Tadićeve ustavne tužbe, obje usmjerene na presudu kojom je zbog organiziranja grupe koja je trebala skupiti sredstva za podmićivanje sudaca Vrhovnog suda i naći kanale kojima bi se do njih došlo osuđen na jedinstvenu zatvorsku kaznu od dvije godine.



U ustavnim tužbama tvrdilo se da su mu povrijeđena ustavna prava i da tijekom sudskog postupka obrana nije bila u jednakom položaju kao i optužba.



Isticalo se niz povreda tijekom postupka, od toga da se nisu saslušali predlagani svjedoci obrane pa do tvrdnji da je svjedočenje tadašnjeg predsjednika Vrhovnog suda Branka Hrvatina bilo kontradiktorno, a suci koji su odlučivali pristrani.



Podsjetimo, optužnica protiv Tadića i još četiri osobe - Srećka Jurišića, Božice Ćavar Tadić, Sanje Marketić i Ivana Drmića - bila je podignuta je u srpnju 2011. Tadića se teretilo da ih je organizirao i osmislio operaciju spašavanja Glavaša koji je tada bio u zatvoru u BiH. Željelo se utjecati na suce Vrhovnog suda koji će odlučivati o njegovoj žalbi na osuđujuću presudu za ratni zločin.



Plan je bio da se Glavaševa odluka zaustavi na evidenciji i vrati novom sudskom vijeću koje bi donijelo odluku po volji Glavašu.

No, cijela je akcija bila pod nadzorom USKOK-a. Kada je USKOK otvorio istragu i suočio ih s dokazima, Jurišić, Ćavar Tadić, Marketić i Drmić priznali su djela i nagodili se, a Tadić ju je odbio. Sud ga je proglasio krivim i osuđen je na dvogodišnji zatvor, piše Jutarnji list.