Nepoznati muškarci upali u stan u Splitu, policija stigla tek nakon sat i pol: 'Zapovjednik je prijetio stanarima da će ih sve pozatvarati...'

Iz splitske policije službeno su odgovorili kako su prvi put u Istarsku 26 izišli oko 20 sati, dakle sat i pol nakon što ih je zaštitarska služba prvi put obavijestila o provali. Zašto?

Rat za stan od 77 četvornih metara na prvom katu zgrade u Istarskoj 26, koji vode vlasnik Nikša Borović, s jedne, i viša medicinska sestra V.Č., s druge strane, koja tvrdi da je stan kupila, nastavlja se i dalje, a u srijedu poslijepodne ponovno je došlo do incidenta i policijske intervencije.



Podsjetimo, u tom je stanu do svoje smrti, u rujnu prije tri godine, živjela 86-godišnja umirovljenica Mirjana Pavić, koja je zadnjih osam godina svog života bila teškog zdravstvenog stanja jer je u prosincu 2007. imala teški moždani udar od kojega joj je jedna strana tijela bila oduzeta. Nikša i njegova supruga Marija tvrde da V.Č. nije kupila stan, da nema nikakvog dokaza da je isplatila pokojnoj Mirjani 110 tisuća eura, kako piše u kupoprodajnom ugovoru iz svibnja 2012., s kojim ona barata.



Filmska drama u Istarskoj ulici u Splitu: u borbi za stan protivnici koriste zaštitare, mace, brusilice...; Evo što su nam poručile zaraćene strane



Borovići su nam pokazali vlasnički list i rješenje o nasljeđivanju po kojem su se i upisali kao vlasnici, a imaju i rješenje Porezne uprave od 12. ožujka ove godine da moraju platiti i porez na promet nekretninama upravo na osnovi pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju. Sve to pokazuje da država smatra da su oni vlasnici stana. No, usprkos tome, suprotna strana ne odustaje.



Od trenutka Mirjanine smrti, obje su strane nekoliko puta nasilno ulazile u stan, provaljivale vrata koja bi stavila suprotna strana, mijenjale brave, a u jednom je nekoliko mlađih muškaraca macama i brusilicom pokušalo obiti ulazna blindo vrata i ući u stan.

Borovići su, kako bi spriječili neovlašten upad u stan, prije mjesec dana angažirali i zaštitarsku tvrtku "Rakela security", koji su fizički čuvali stan nešto više od mjesec dana, a nakon odlaska postavljen je protuprovalni alarm.



Samo dan nakon što su zaštitari izišli iz stana, u srijedu navečer, dvije muške osobe popele su se iz dvorišta preko ljestava na balkon stana i silom ušle u stan. Čim se oglasio alarm, kako stoji u službenim zabilješkama zaštitarske tvrtke koja je postavila protuprovalni sustav, u 18.34 obaviještena je policija te je upućena zaštitarska patrola. U 18.40 obavijestili su i vlasnika koji je rekao da su mu provalnici ušli u stan.



"U 18.50 patrola se javila da je na objektu s vlasnicom koja bezuspješno pokušava ući u stan te da policija još nije došla na objekt. Policija je ponovo obaviještena od strane CDS-a (Centralni dojavni sustav) te je naglašeno da se radi o stvarnoj provali. Utvrđeno je uz pomoć susjeda da je provaljeno u objekt preko terase. Patrola je zatražila da se ponovo obavijesti policija koja još nije došla zbog vidno uznemirene vlasnice te povećanog rizika. CDS ponovo zove policiju i obavještava ih da se radi o stvarnom događaju, na što policija po treći put kaže 'da su poslali ekipu'. Policajci u civilu uočeni su u 19 sati. U 21.37 policija je naredila da se svi raziđu, te je patrola napustila objekt i otpratila vlasnicu", stoji u službenim zabilješkama zaštitara.



– Policija uopće nije utvrdila tko je ušao u stan, nego je šef policije prijetio stanarima koji su se okupili da će ih sve pozatvarati i da će ga "zapamtiti za cili život". Još su i priveli jednog stanara koji je prigovorio da zašto me napadaju umisto da mi pomognu. Sve papire imamo, ne znam kako se više boriti, sve smo pokušali. Priveli su i mog sina za remećenje javnog reda i mira jer je vikao da su svi korumpirani, kao i cijela država. A što je drugo mogao kad se ovako postupa? I oni su, naravno, ostali u našem stanu, a mi smo nemoćni – ogorčeno nam govori Marija Borović.



– Ne interesira me tko je i kako dobija stan, nama stanarima je samo stalo da imamo svoj mir. U zgradi su uglavnom stari ljudi i dica i mi smo praktički postali taoci te borbe. Ovo je više neizdrživo, gore je nego na divljem zapadu. Znam da je jučer susjeda izašla u vrtal i vidila dvojicu u crnom kako se priko skala penju na balkon i razbijaju. Kasnije navečer je odjednom grunilo, svi smo se pripali i neko je zva policiju koja je došla, a moran reći da je šef policije bija izrazito drzak prema svim stanarima, a posebno prema vlasnicima. Ne razumin kako se ovo može događati – uznemireno nam je ispričala jedna stanarka preklinjući nas da joj ne navodimo identitet jer "sve je to mafija, šta ja znan šta mi mogu učiniti".



Iz splitske policije, na naš upit, dobili smo odgovor iz kojeg proizlazi da su prvi put u Istarsku 26 izišli oko 20 sati, dakle sat i pol nakon što je ih je zaštitarska služba prvi put obavijestila o provali. Zašto?



– U srijedu oko 20 sati, tijekom postupanja povodom dojave da je izvršena provala u stan, ispred stambene zgrade u Istarskoj ulici u Splitu muškarac je narušavao javni red vikom i galamom. Osoba je dovedena u službene prostorije, te je utvrđeno da se radi o 49-godišnjaku (radi se o Josipu Boroviću, sinu vlasnika – op.a.). Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja nad njim utvrđeno je postojanje sumnje u počinjenje prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda, te iz članka 16. Zakona o osobnoj iskaznici. Također, 49-godišnjak je razbio i videoparlafon koji se nalazio na zgradi te su policijski službenici uputili oštećene da podnesu prijedlog za progon vezano uz kazneno djelo oštećenje tuđe stvari. U odnosu na zaprimljenu dojavu o provali nisu utvrđeni elementi kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti, odnosno utvrđeno je kako se u konkretnom slučaju radi o imovinskopravnom sporu koji nije u nadležnosti policije – odgovorili su iz splitske policije. Nadalje, ponovno su na teren izišli oko 21.40 (nakon što su navodno provalnici bacili topovski udar ili petardu koja je preplašila stanare – op.a.).



– Policijski službenici su ispred zgrade zatekli 46-godišnjaka (stanar zgrade – op.a.) koji je narušavao javni red i mir, što je i nastavio nakon izdanih upozorenja policije da prestane te je odbio policijskim službenicima dati na uvid osobnu iskaznicu. Doveden je u službene prostorije, a nakon provedenog kriminalističkog istraživanja utvrđeno postojanje sumnje u počinjenje prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, te prekršaja iz članka 16. Zakona o osobnoj iskaznici – poručili su iz policije.



Nastavak, očito, slijedi.