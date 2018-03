Zaboravljeni slučaj: ni nakon sedam mjeseci nije poznat identitet muškarca koji se utopio kraj Makarske; Mrtvo tijelo pronašli su šetači, a do danas nisu pronađeni njegovi dokumenti niti se itko raspitivao za njega

Ubojstvo, pronalazak mrtvog tijela i utapanje tri su makarska slučaja koja su od srpnja do rujna prošle godine punila stupce crne kronike lokalnih i nacionalnih medija.



Svakog ljetnog mjeseca Makaranima se ledila krv u žilama nakon saznanja o stravičnim otkrićima u njihovu gradu pa je tako u septičkoj jami obiteljske kuće pokojnog Rudolfa Ožića Bašića pronađeno mrtvo tijelo Splićanina Ante Zovke.



Mjesec dana poslije u šumi pored svetišta Vepric pronađeno je tijelo Željka Selaka, splitskog poduzetnika iz Rašćana, a u rujnu u plićaku mora plaže u Krvavici tijelo nepoznate muške osobe.



Međutim, ni nakon gotovo sedam mjeseci nije otkriven identitet muškarca od 40 do 50 godina, već je samo obdukcijom utvrđeno da se nije riječ o nasilnoj smrti, nego o utapanju.



Nečuveno je da nesretnog utopljenika, za kojeg se pretpostavlja da nije državljanin Republike Hrvatske, sedam mjeseci nitko nije tražio niti su ikada pronađeni njegovi osobni dokumenti ili bilo kakav trag iz EU baze podataka.



Naime, tijelo muškarca 8. rujna oko 8 sati, u moru plaže u Krvavici pronašli su šetači, a nakon što su službenici PP Makarska obavili očevid, o slučaju je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo. Uzrok smrti utvrđen je na Odjelu patologije KBC Split i tu se, izgleda, završila cijela nesretna sudbina jednog života koji se, po svemu sudeći, počeo voditi kao zaboravljeni slučaj.



Da je uistinu tako dobili smo potvrdu od PU splitsko-dalmatinske i Županijskog državnog odvjetništva u Splitu.



– U odnosu na pronalazak tijela osobe na području Krvavice, 8. rujna 2017. godine, na mjestu događaja smo obavili očevid, međutim unatoč svim poduzetim radnjama, do sada nije utvrđen identitet osobe. Također, u konkretnom slučaju nisu utvrđeni elementi kaznena djela, a o istom je obaviješteno ŽDO Split – kazali su nam službenici Odjela za odnose s javnošću PU splitsko-dalmatinske.



Sličan odgovor dobili smo i od ŽDO-a Split čija nam je glasnogovornica Rene Laura kazala da je pregledom i obdukcijom mrtvog tijela nepoznate muške osobe, pronađene u moru u Krvavici, utvrđeno da je uzrok smrti utapanje.



Kako doznajemo iz policijskih krugova, možda bi se tragična sudbina muškarca čiji nestanak ama baš nitko nije prijavio, pa se pretpostavlja da je na ljetovanje stigao sam, mogla odmah riješiti da je kojim slučajem iznajmljivač kod kojeg je odsjeo na "crno" bar njegove osobne dokumente predao policiji, makar riskirao kaznu zbog jednog neprijavljenoga gosta.



Inače, kako smo u rujnu prošle godine doznali od Krvavičana koji su se na plaži zatekli prilikom obavljanja policijskog očevida, nesretni muškarac na nogama je imao tenisice crvene boje i crne uske biciklističke hlače pa se pretpostavljalo se da bi mogao biti biciklist, zbog čega je policija pretražila i dio šetnice u cilju pronalaska bicikla.



Međutim, biciklu nigdje nije bilo traga jednako kao ni njegovim osobnim stvarima i dokumentima, već se jedino utvdilo da je riječ o utapanju. I tu, nažalost, završava cijela priča.







Slučajevi Selaka i Zovke još na 'prikupljenim saznanjima i potvrđenoj osnovanoj sumnji'



Za sada još nisu službeno zaključena ni preostala dva slučaja i to 43-godišnjeg Željka Selaka i 46-godišnjeg Ante Zovke. Selak je u šumi u Vepricu 22. kolovoza prošle godine pronađen sa slomljenom čeljusti i vratom, a na tijelu su bili vidljivi tragovi udaraca u prsa. Pored njega je pronađen krvavi ručnik za plažu i tada se prema službenom policijskom izvješću dalo naslutiti da je riječ o nasilnoj smrti.



– Na tijelu su pronađeni tragovi koji upućuju na nasilnu smrt – kazali su nam prije sedam mjeseci iz PU splitsko-dalmatinske. Međutim, u međuvremenu je zaključeno da se ipak nije radilo o ubojstvu.



– Prilikom pronalaska tijela 43-godišnjaka proveli smo izvide, a prema do sada prikupljenim saznanjima nismo utvrdili da se radi o kaznenom djelu – stoji u odgovoru PU splitsko-dalmatinske. Iz ŽDO-a smo potom dodatno doznali samo da je uzrok Selakove smrti prijelom 2. vratnog kralješka s oštećenjem leđne moždine.



Nadalje, prema izvješćima policije i Odvjetništva naslućuje se kako ni slučaj Ante Zovke nije zaključen i u njemu se do danas službeno, za razliku od kuloara, ne spominje treća osoba, već samo ime pokojnog Rudolfa Ožića Bašića.



Podsjetimo, dva dana nakon što je sahranjen 60-godišnji Ožić koji je izvršio samoubojstvo vješanjem ispred obiteljske kuće, policajci su u septičkoj jami udaljenoj dva metra od njegove kuće na Moči, pronašli tijelo Ante Zovke za kojim je potraga trajala 40 dana.



Obdukcijom je utvrđeno kako je Zovko upucan iz pištolja kalibra 9 mm u predjelu prsnog koša. Zovko je zadnji put u Makarskoj viđen 26. svibnja oko 15 sati s Ožićem zato što su se obojica bavila preprodajom rabljenih automobila.



Mjesec dana prije negoli je pronađeno Zovkino tijelo, Ožić se pokušao ubiti i tada je prerezao žile i prevezen je na Odjel psihijatrije KBC Split. Dan nakon izlaska iz bolnice počinio je samoubojstvo i ostavio oproštajno pismo u kojem je napisao da se na očajnički potez odlučio zbog financijskih problema, ali nigdje nije naveo informacije o Zovku ni septičkoj jami. Tko je ubio Zovku, još se točno ne zna, a sumnja i dalje pada na pokojnog Ožića, što nam je potvrđeno iz ŽDO-a.



– Rezultati provedenih izvida potvrđuju postojanje osnovane sumnje da je počinitelj kaznenog djela ubojstva na štetu pok. Ante Zovke, Rudolf Ožić Bašić koji je 1. srpnja 2017. godine izvršio samoubojstvo – stoji u odgovoru ŽDO-a Split.