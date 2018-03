Poznata redateljica na tarot potrošila gotovo pola milijuna kuna, sad tuži gataru jer joj nije pomogla: 'Rekla je da je netko bacio crnu magiju na mene, kupila sam i tigrovo oko...'

Poznata filmska redateljica i scenaristica Irena Škorić (37) prekasno je shvatila da joj usluge tarota i kristaloterapije neće pomoći u rješavanju problema u kojima se našla prije nekoliko godina.



Majstorica tarota Željka Hađur (42), naime, uvjerila je redateljicu da ima rješenje za njezine muke i da će joj kristalima skinuti uroke, a ako je suditi prema optužnici Općinskoga državnog odvjetništva, u redateljici je gatara vidjela bankomat. Od početka njihovih druženja pa sve dok nisu pale teške riječi i prijetnje 2016. godine, zbog čega se u slučaj umiješala i policija, Škorić je Hađur dala više od 400 tisuća kuna, piše Jutarnji list.



Trebala je pomoć



- Ne smatram se krivom - rekla je Željka Hađur u sudnici Općinskoga kaznenog suda u Zagrebu, gdje joj je počelo suđenje za prijevaru i iznudu na štetu redateljice.



Okolnosti pod kojima su se upoznale Irena Škorić detaljno je opisala u tužiteljstvu.



- Prvi put sam kontaktirala Željku u siječnju 2013. na preporuku. Rečeno mi je da se bavi tarotom, a meni je trebala pomoć oko odluke za jedan poslovni projekt. Do jeseni te godine sa Željkom sam razgovarala jedino telefonski i svaku joj prognozu plaćala 150 kuna po satu. No njezine prognoze nisu bile točne pa mi je predložila da dođem osobno jer se putem telefona loše povežu energije.



U jesen 2013. prvi put sam joj otišla kući. Gledala mi je karte i rekla da je netko bacio crnu magiju na mene sredinom 2011. i da treba kupiti kamen tigrovo oko za 200 kuna, čija svaka programacija kamena košta daljnjih 200 - prisjetila se redateljica početaka poznanstva s gatarom. Magični susreti su se zaredali, kao i punjenja kamena, a uslijedile su i kupnje novog kamenja - ametista i ahata. No zdravstveno stanje redateljici se, prema njezinim tvrdnjama, pogoršalo na proljeće 2014. godine.



- Kamenje sam punila u kontinuitetu do siječnja 2015., kada mi je Željka rekla da ima problema u legalizaciji kuće. Molila me posudbu od 18.000 kuna koje mi je obećala vratiti do ljeta 2015. Tražila je još novca za legalizaciju kuće, pa 5000 kuna za instrukcije iz matematike za kćer jer će u protivnom pasti razred, pa 1000 eura za popravak auta. Uvjeravala me da joj posao u BiH ide odlično. Vjerovala sam da će mi novac vratiti. U kolovozu 2015. me u SMS-ovima molila 13.000 kuna za odlazak na more za djecu. Poslala sam joj ih preko prijateljice.



Nakon povratka s mora otišla sam k njoj na punjenje kamenja, a ona je tražila još 4000 kuna, tvrdeći da njezina mlađa kći nije upisala srednju školu pa joj treba za ovjeru svjedodžbe i školske knjige. Dijete joj je radi toga, kako mi je rekla, bilo u depresiji pa je tražila 12.000 kuna u ratama za školarinu jer mora upisati privatnu turističku školu. Odbila sam i tražila sav novac nazad - opisala je dalje Škorić, koja od rujna 2015. proživljava pravu agoniju jer joj je Hađur prijetila, piše Jutarnji list.



Klijenti iz politike



- Govorila je da su njezini klijenti ljudi iz politike i javnog života. Tvrdila je da je snimala naše razgovore i da bi mediji i javnost bili zainteresirani za te informacije te da me može uništiti ako joj ne dam što želi. Sve sam to shvatila kao ucjenu i preplašila se jer bi iznošenje pojedinih podataka, o kojima ne želim govoriti, mogli naštetiti mom ugledu i poslu - opisala je redateljica koja je u studenome 2015. otišla na novo punjenje kamena, a Hađur ju je zatražila novih 40.000 kuna za kupnju polovnog auta. Taj izdatak gatara joj je pravdala tvrdnjom da će joj muž dobiti otkaz ako nema vlastito prijevozno sredstvo.



- Rekla sam joj da novca više nemam, a ona se na mene počela derati da lažem jer je vidjela po medijima da moji projekti prolaze. Rekla mi je i da se strpim malo za novac jer da je našla kupca za zemlju u Bosni. Zbog ucjena sam pristala joj posuditi još 30.000 kuna i 1300 eura.



Uvrede i prijetnje



Kad sam srela njezinu kćer, otkrila sam da nije upisala privatnu školu, zbog čega sam joj posudila novac, nego da pohađa dopisnu. A kad je 2016. moj veliki projekt prošao na HRT-u, Željka me stalno o tome ispitivala i tražila još novca. Rekla je i da joj je muž dobio otkaz i da joj svaki četvrtak moram donositi 4000 kuna - prisjetila se Škorić, koja je sluđena nastalom situacijom 23. listopada 2016. nenajavljeno otišla pred kuću majstorice tarota. No umjesto povrata novca, redateljica je dobila uvrede i prijetnje poput “naći ću ja tebe. Vidimo se vrlo brzo. Doći ću s gospodom”. Sutradan je uslijedila ista priča...



“Ona meni duguje” 12.000 kuna!



Prokazana skidačica uroka u tužiteljstvu je ispričala da je Škorić njoj zapravo dužna 12.000 kuna.



- Kad meni dođe osoba na tretman, mora biti koncentrirana i čista u glavi. O Ireni znam da se bavi filmom i da nije poželjna u svijetu filma. Zadnji put sam je vidjela kad mi je doma prijetila da će moja djeca gledati kako me odvodi policija.



Dolazila je k meni tvrdeći da je u vezi s visokopozicioniranim osobama i pritom tražila da joj pomognem naći nekoga tko bi im naudio - pravdala se Hađur u tužiteljstvu.