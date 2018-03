Iako 'teži' dvadesetak milijardi dolara, bogataš Lukšić sirotom konobaru ne želi oprostiti što mu je popio pet boca vina: kradljivac osuđen uvjetno, a još mora platiti i nastalu štetu

Na uvjetnu kaznu zatvora od pet mjeseci s rokom kušnje od godinu dana na Općinskom sudu u Dubrovniku nepravomoćno je osuđen Danilo D. (61) iz Dubrovnika, i to zbog krađe nekoliko boca vina.



A ukrao ih je, ni manje ni više, nego Davoru Ledereru Lukšiću (34), nasljedniku carstva čileanske obitelji hrvatskog podrijetla, čija se vrijednost procjenjuje na golemih dvadesetak milijardi dolara, a po nekim podacima vrijednost njegovih tvrtki u Hrvatskoj je oko 1,3 milijarde kuna.



Dakle, po presudi, Danilo D. je između studenoga 2015. i lipnja 2016. godine, kako to kaže sudska formulacija, "u nakani pribavljanja nepripadne imovinske koristi", iz podrumske prostorije u "Villi Šeherezadi" u Dubrovniku, u kojoj se nalaze hladnjaci za vino, uzeo i popio ukupno najmanje 5 boca bijelog vina.



Utvrđeno je da je Danilo popio bocu sorte "Majorum Pouilly Fumem", zatim bocu sorte "Pur Sang Poully Fume - D. Dagueneau" te još tri boce bijelog vina nepoznate sorte. Sva su vina, utvrdio je sud, vrijedna najmanje 2560 kuna, a u vlasništvu su Davora Lukšića.



Osim uvjetne presude, Danilu D. sud je odredio da mora milijarderu u roku od četiri mjeseca od kad presuda bude pravomoćna platiti tih nešto više od dvije i pol tisuće kuna. Ako to ne napravi u tom roku, sud mu može opozvati uvjetnu presudu.

No, s obzirom na to da u presudi stoji da se "s preostalim dijelom imovinskopravnog zahtjeva oštećenik upućuje u parnicu", može se zaključiti da Lukšić smatra da su vina još skupocjenija od sudske procjene.



Iako se u presudi ne spominje u kojem je svojstvu 61-godišnjak počinio krađu, nije teško pretpostaviti da je to napravio dok je bio dio zaposlenog osoblja u "Šeherezadi" jer teško da bi bilo tko "s ulice" imao neometan pristup vili i njezinu vinskom podrumu.



Okrivljeni je na suđenju u cijelosti priznao krađu onako kako ga je ODO Dubrovnik i optužio. U svojoj je obrani kazao da mu je žao zbog toga što se dogodilo i da mu je imovinsko stanje loše, budući da ima bolesnu suprugu i dijete s poteškoćama u razvoju.



Sam je zamolio sud da mu odobri duži rok, odnosno najmanje četiri mjeseca za podmirenje štete Lukšićima kako bi mogao od svoje plaće izdvojiti taj novac.