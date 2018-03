Vlasnici ukradenih vozila ostat će bez ijedne kune odštete jer splitski sud nije zakazao raspravu čak 14 godina!

Dok skupina optužena za krađu 18 automobila čeka apsolutnu zastaru svog slučaja na Županijskom sudu u Splitu, osim činjenice da vjerojatno nikada neće doći do presude u tom postupku po optužnici USKOK-a, gotovo sigurno je i kako nikada neće doći ni do isplate više od milijun kuna vlasnicima.



Među njima je i Vlado Madunić, bivši predsjednik Općinskog suda u Splitu, koji je ostao bez svog mercedesa E-tip 124, a kako je krenulo, ostat će i bez 75.000 kuna naknade štete i pripadajućih kamata. Ostali vlasnici su oštećeni za vrijednosti vozila u iznosima od 30.000 do 110.000 kuna, a ni oni neće doći do novca.

Četvorka koja je ukrala mercedes predsjedniku Općinskog suda mogla bi proći nekažnjeno: evo kako su Hrvati iz Hercegovine u Splitu i okolici 'skupili' 18 automobila i bez traga ih prebacili u BiH



U prvoj presudi, koja je na splitskom sudu objavljena prije 15 godina, četvorica optuženika su proglašena krivima i osuđena na zatvor. Osim toga, određeno je da isplate naknade štete vlasnicima automobila koji su to zatražili u kaznenom postupku, dok je za ostale određeno da se namire u parnicama.



Nakon što je 2004. godine, odlukom Vrhovnog suda, presuda ukinuta, nova glavna rasprava nije se sazivala 14 godina i nastupila je zastara za kaznena djela sudjelovanja u zločinačkoj udruzi. Za kaznena djela teške krađe apsolutna zastara nastupa za četiri godine. Vlado Madunić je bio jedan od onih koji su se namjeravali obeštetiti u parničnom postupku. Podnio je tužbu za naknadu štete protiv četvorice kradljivaca te je predmet delegiran na Općinski sud u Šibenik jer je on bio predsjednik splitskog suda.



Na šibenskom sudu je sazvano jedno ročište te je odlučeno da se postupak prekine dok se ne okonča onaj na Županijskom sudu u Splitu protiv četvorice zbog krađe automobila. Ako bi četvorka u kaznenom postupku bila proglašena krivom pravomoćnom odlukom, jednostavnije bi bilo u parnici odlučiti da moraju platiti odštetu Maduniću. Međutim, kako je kazneni postupak prekinut i stagnira 14 godina u Splitu, tako je ostao zamrznut i postupak za naknadu štete u Šibeniku.



Drugi oštećenik koji je ostao bez automobila snašao se mimo uobičajenih metoda. Jozo K. je, kao zaposlenik tvrtke "Spliting", parkirao njihov mercedes 124 pokraj franjevačkog samostana u Omišu. Vozilo je ukradeno tijekom noći.



– Nakon mjesec dana, pretpostavio sam da bi mercedes mogao biti u BiH i pokušao sam ga pronaći u Hercegovini. Pravi povod je bio taj što ga je moj prijatelj vidio oko 4 sata ujutro u Kamenmostu, u vrijeme kada je ukraden. Nazvao sam više osoba u Hercegovini i kazao im kako mi nije važno tko ga je ukrao, nego da mi se vrati uz naknadu. Dobio sam poziv s anonimnog telefona da dođem preuzeti automobil za 5000 njemačkih maraka u Posušju, na benzinskoj postaji. Našao sam se s visokom mršavom muškom osobom od oko 30 godina, kratke kose, kojoj sam predao novac, a on meni automobil – izjavio je snalažljivi Jozo.



Na listi optuženih u slučaju pokrenutom 2002. godine nalaze se Marinko Petrović (40) i Vjenceslav Sabljo (38), obojica iz Mostara, te Božo Tokić (34) iz Rakitnog i Mate Jakovljević (35) iz Posušja, svi državljani Hrvatske. Petrović i Sabljo terete se da su u ljeto 2002. godine u Posušju dogovorili da organiziraju skupinu kradljivaca automobila te su uključili Tokića i Jakovljevića. Plan je bio da na području Dalmacije kradu vrjednije automobile i odvoze ih na područje Hercegovine, gdje bi ih preuzimao Sabljo. Tijekom srpnja, kolovoza i rujna odlazili su na područje Makarske, Omiša, Splita i Kaštela, gdje su krali automobile marke mercedes, audi i golf. Na taj su način ukrali 18 automobila vrijednih više od milijun kuna.



Rasprava nije ponovno sazvana jer je optuženi Mate Jakovljević u bijegu od početka postupka. Suđenje u odsutnosti nije nikada određeno.