U protekla dva dana, u dva odvojena slučaja, u Splitu i Šibeniku, korišteni su tzv. pepper sprejevi, odnosno suzavci koje građani sve više koriste u samoobrani.



U šibenskom slučaju, zbog sukoba 52-godišnjaka i 67-godišnjaka, u kojem je stariji muškarac upotrijebio suzavac, evakuiran je trgovački centar jer je nekoliko ljudi osjetilo tegobe, a policija je službeno utvrdila da su četiri osobe lakše ozlijeđene, te je protiv aktera podnijela optužne prijedloge zbog obiteljskog nasilja te protiv starijeg muškarca zbog prekršaja Zakona o oružju.



U splitskom slučaju, koji se zbio 19. ožujka ispred trgovine "Studenac" u Mosećkoj ulici, došlo je do sukoba u kojem je napadnut 42-godišnji Igor Grujić iz Splita, kapetan duge plovidbe, koji je izvukao suzavac i njime poprskao Damira V. (46), za kojeg kaže da je nasrnuo na njega.



– Stajao sam ispred trgovine jer mi supruga u blizini ima radnju, te me je on prvo provocirao, svašta mi je počeo govoriti, prijetiti mi smrću, a onda je nasrnuo na mene i bacio me na pod. Znam ga otprije, ali ne pričamo. Dakle, bio je alkoholiziran i kad me je bacio na pod, bio sam prisiljen u samoobrani upotrijebiti papper sprej, koji sam sasvim legalno kupio u trgovini za kućne ljubimce za zaštitu – kazuje nam Grujić, ogorčen što je nakon policijske obrade i protiv njega podnesen optužni prijedlog Prekršajnom sudu zbog remećenja javnog reda i mira te zbog kršenja Zakona o oružju (čl. 29. – oružje D-kategorije, u koje spada i suzavac, ne smije se na javnom mjestu učiniti vidljivim drugim građanima niti se smije nositi na način koji građane uznemiruje – op.a.).



Zašto sam prijavljen?



– Dobio sam prijavu i zabranu približavanja, a nisu saslušali nikoga od svjedoka, jedino njega. To što je on meni prijetio smrću nije uopće evidentirano. On je, napominjem, tada bio pijan, pio je pivo ispred trgovine zajedno s još nekoliko ljudi... Da pojasnim i razlog zašto sam nosio sprej i zašto mi ga žena i kćeri nose, a i ostali normalni građani u Splitu. Da se zaštitimo od tih agresivnih i pijanih ljudi koji nas napadaju zahvaljujući Prvoj policijskoj stanici u Splitu, koja im je to i omogućila ostavljajući ih godinama da ispred samoposluge rade što hoće. Pišaju, drogiraju se, viču, svađaju se, a policija ništa ne radi da to spriječi – ogorčen je naš sugovornik.



Prema Kaznenom i Prekršajnom zakonu, nužna obrana je ona "koja je prijeko potrebna da počinitelj od sebe ili drugoga odbije istodobni ili izravno predstojeći protupravni napad", a ako prekorači granice nužne obrane, može se blaže kazniti.



Je li u ovom slučaju bila nužna obrana i je li došlo do njezina prekoračenja, te tko je zaista počinio prekršaj i koji, odlučivat će nadležni Prekršajni sud.



A policija i inače u ovakvim slučajevima ima praksu da prijavi sve sudionike prekršaja i ostavi sudu da odluči tko je kriv.



Paprom na napadača



Igor Grujić koristio je sprej "Pfeffer-KO FOG", jedan od najučinkovitijih sprejeva za samoobranu na bazi papra. Proizvođači koji ga prodaju opisuju ga kao sprej koji može "tehnički onesposobiti baš svaku, i najopakiju životinju. Idealna je obrana dok boravite, hodate ili trčite na otvorenom, u šumi ili divljini, i to ne samo pri napadu životinja nego i pri napadu nasilnih osoba".



Cijena mu je 40-ak kuna, a doseg mlaza je do četiri metra. I ostali sprejevi koji se potpuno legalno prodaju u hrvatskim trgovinama stoje otprilike isto.



Prema Zakonu o oružju, u Hrvatskoj je dopuštena slobodna prodaja i korištenje rasprskavajućih sredstava jedino za samoobranu, a uvjet je da onaj koji ga kupuje nije mlađi od 18 godina i da se "pepper sprejevi" ne nose u javnim ustanovama, na okupljanjima i slično.

Savjeti korisnicima

Na internetskim stranicama trgovina koje prodaju sprejeve za samoobranu mogu se naći savjeti korisnicima:



– Toplina i starost mogu dovesti do gubitka tlaka u bočici te učinkovitosti sadržaja.



– Sprej držite nadohvat ruke, u džepu, ispod jakne ili u torbici, tako da je skriven.



– Pogrešno je napadaču pokazivati sprej i prijetiti njime.



– Koristite višestruke jednosekundne izbačaje sve dok se napadač ne povuče.



– Ciljajte vrh nosa, oči i usta jer je cilj da napadač udahne sredstvo i da mu ono uđe u oči.



– Brzo se povucite s mjesta napada.