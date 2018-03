Plitvičke litice smrti u deset godina odnijele četiri života: s ovog je mjesta Korejka pala u provaliju ravno pred grupu zaprepaštenih turista

Kroz ulaz “Broj 1” uđe najviše gostiju Nacionalnog parka Plitvička jezera, vjerojatno i zato što je samo 50 metara dalje najljepši vidikovac, onaj na jezero Kaluđerovac te na Veliki slap.



Keum Ja Yoo (53) iz Južne Koreje sa skupinom svojih zemljaka, a u društvu supruga i dvije kćeri, prošla je tom rutom u subotu. Krenuli su oko 11 sati, trebala je to biti šetnja prije dogovorenog ručka. Stotinjak metara dalje nisu skrenuli desno, na vijugavo spuštanje prema jezerima i dalje prema Velikom slapu, nego su produžili stazom preko stijena ravno, piše Jutarnji list.



Ograda koja se proteže od vidikovca dalje prati stazu prema dolje, no ne i stazu kojom je išla Keum. Nakon što obiđe Kaluđerovac, staza dalje prati jezero iznad njega, Gavanovac. Tamo nema raslinja, pa je pogled na jezero ljepši, ali su stijene strmije i opasnije.



Teške ozljede



Puteljak je širok između metar i pol i dva, a umjesto ograde, uz provaliju je poredano kamenje, više kao neka markacija, nego kao zaštita od pada. Grupa je bila u hodu, voditeljica na čelu kolone, a turisti u manjim skupinama iza nje. Keum je hodala desno.



U jednom trenutku je proklizala i pala. Nije bilo raslinja koje bi ublažilo pad. Njezino tijelo udaralo je o oštre stijene i palo sa 80 metara visine na šetnicu uz samo jezero i pred grupu koja je nailazila tim putem.



Nije bio potreban angažman HGSS-a za izvlačenje jer je teren na kojemu je ležalo njezino teško ozlijeđeno tijelo bio pristupačan. Intervenirala je ekipa Hitne pomoći iz obližnje Korenice te je pacijenticu prevezla u Opću bolnicu Karlovac.

- Osoba je zaprimljena u životno ugroženom stanju, s višestrukim teškim ozljedama cijelog tijela, kakve i uzrokuje pad s visine. Unatoč velikom naporu medicinskog osoblja naše bolnice, pacijentica je preminula nekoliko sati kasnije - rekao je dr. Ervin Jančić te izrazio žaljenje.



Bolničko osoblje upoznalo je članove njezine obitelji s kakvim je teškim ozljedama njihova supruga i majka dovezena u bolnicu te su shvatili da sav liječnički napor nije mogao biti dovoljan da je održi na životu.



Na mjestu događaja u tim je trenucima već trajao policijski očevid, nakon kojega je uslijedila i istraga. Glasnogovornica PU ličko-senjske Maja Brozičević potvrdila je da je državljanka Južne Koreje bila u skupini turista iz svoje zemlje te se poskliznula i pala.



- Taj dio staze nije bio ograđen i bio je otvoren za sve posjetitelje. Osoba se nije izdvojila iz skupine, nije u tom trenutku fotografirala niti radila ‘selfie’ - potvrđeno nam je u policiji.



Kobni trenutak



Policijskom istragom je zaključeno da nije bilo elemenata kaznenog djela, nego se radilo o nesretnom slučaju te su svoje izvješće s takvim zaključkom dostavili Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu.



Osim toga, o svojim nalazima obavijestili su i državne inspekcije koje bi trebale utvrditi je li bilo propusta u radu Javne ustanove koja upravlja Parkom.



Bivša ravnateljica Parka koja je sada voditeljica službe prihvata posjetitelja, Natalija Božičević, kaže da se gošća u kobnom trenutku nalazila na stazi kojom prođe većina njihovih gostiju.



Dok razgovaramo, šećemo istom rutom, staza je otvorena i danas. Sada je tamo ugaženi snijeg, na mjestu je poledica protiv koje se bore posipavanjem piljevinom i pijeskom jer sol ne smiju koristiti. Makar i u zimskoj obući, treba biti itekako oprezan. Kraj nas prolaze grupe gostiju s Dalekog Istoka, svaki drugi je u ljetnim platnenim tenisicama. Jednako tako u ljetnim mjesecima isti gosti park obilaze u japankama.



Upozorenja



- Očito je da ne dolaze dobro pripremljeni, odnosno nisu upoznati s uvjetima na Plitvičkim jezerima, iako mi stalno na to upozoravamo. Na našim stranicama navodimo da su tu specifični uvjeti, da su staze neravne i skliske i da je potrebna pažnja jer se radi o nacionalnom parku, o otvorenom i planinskom prostoru - kaže Natalija Božičević.



O konkretnom slučaju ne zna puno. U subotu nije bilo snijega, nego je padala kiša. Žena koja je bila vodič grupe nije vidjela sam pad. Čekaju rezultate policijske istrage.

- Teško je kada se ovako nešto dogodi jer ovo nije mjesto na kojem bi ljudi trebali stradavati, nego uživati u ljepoti prirode. Možda im i to, pogledi na jezera, odvuku malo pažnju, pa popusti koncentracija. Ne znamo još je li se gospođa samo okliznula ili je možda radila fotografije - dodaje Natalija Božičević.



Na Plitvicama je 23 km posjetiteljskih staza, do prije pet godine nijedna nije bila ograđena.



- S tom praksom smo počeli tada i kroz godine ih postavljamo. Mijenja se profil naših gostiju, sve su stariji te i to moramo imati u vidu. Razmišljamo o uvođenju jednosmjernog kretanja. Svaki posjetitelj osiguran je već s kupljenom ulaznicom, svake godine u sezoni plaćamo jedan tim Hitne pomoći koji stalno dežura na području parka, baš kako bi intervencija u slučaju nesreće bila što brža, rendžeri parka su svakodnevno na terenu - kaže nam Natalija Božičević i dodaje kako je Uprava Parka u stalnom kontaktu s veleposlanstvom Južne Koreje te je upoznala obitelj s pravima oko odštete zbog pogibije njezina člana.



Prije dvije godine razmišljalo se o zabrani ulaska neadekvatno obuvenih posjetitelja, no to još ostvareno, nego je sve stalo na upozorenjima i savjetima



Plitvice su prvog milijuntog posjetitelja po sezoni obilježile još 2011. godine. Posljednja uprava je tako od javnosti gotovo zatajila informaciju o broju posjetitelja u prošloj godini, a bilo ih je 1,720.331, što znači 4713 turista svakoga dana, čime je više nego udvostručen prijeratni broj turista. U sigurnost se kroz gradnju staza, ograda, vidikovaca ulaže između 20 milijuna i 30 milijuna kuna godišnje, odnosno desetak posto prometa, piše Jutarnji.