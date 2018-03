Tko je zapravo Ante Biuk iz Ogorja, novi stanar BB kuće zbog čijeg se ulaska u show podigla velika prašina i što mu se točno stavlja na teret?



Novi sudionik showa, 41-godišnji Ante Biuk, formalno je pravno neosuđivan čovjek i u trenutku ulaska u showu mogao je, bez problema, produkciji dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju.



Postupak koji je imao zbog sudjelovanja u tučnjavi iz 1996., a koja je završila smrću britanskog vojnika unproforca Simona Leeja Terencea Jeansa, okončan je 2000. godine zbog zastare.



Ante je na tom suđenju nepravomoćno dobio šest mjeseci zatvora, a kako je predmet otišao u zastaru vodi se kao neosuđivana osoba. Da je i bio osuđen u tom predmetu već bi odavno imao pravo na brisanje kazne iz evidencije, koja se briše nakon isteka dvostrukog vremena od dobivene pravomoćne kazne.



No, kako je Big Brotheru promaklo da je Ante tjedan dana prije ulaska u show došao 84-godišnjem susjedu, s puškom M48, na kućna vrata u Ogorju Donjem nakon čega mu je ukrao tisuću eura, tisuću kuna i zračnu pušku?



Jednostavno, jer mediji (a samo je Slobodna Dalmacija i pisala o tome) zbog Zakona o kaznenom postupku nisu smjeli objaviti njegov identitet. Istraga protiv njega za ovo djelo je otvorena, ali još nije pravomoćna, a tek s pravomoćnošću istrage počinje kazneni postupak protiv nekoga.



Kako se to nije dogodilo, Biuk nema nikakvu hipoteku kaznenog progona.



No, za Antu bi problemi mogli uslijediti ako tročlano Vijeće Županijskog suda u Splitu proglasi rješenje pravomoćnim.



– Do tada bi Ante mogao ispasti iz Big Brothera, jer Vijeću uvijek treba nekoliko tjedana da se sastane - govore nam osobe koje znaju pravnu proceduru.



Od 3 do 12 godina zatvora



Ako se Biuku potvrdi kvalificirani oblik razbojništva koji u sebi sadrži da je razbojništvo počinjeno uz prisilu vatrenim oružjem (bez obzira što žrtvi nije nanesena ozljeda), a po opisu događaja ovdje se upravo o tome i radi, mogao bi dobiti od tri do dvanaest godina zatvora.



Da je Ante do sada bio pravomoćno osuđivan, nakon posljednjeg djela ne bi odmah bio pušten da se brani sa slobode. Dosadašnje policijsko postupanje, ako ga je i bilo, ne znači ništa ako za ta djela Biuk nije pravomoćno osuđen.



Vidi li Agencija za elektroničke medije što sporno?



Na upite vide li što sporno u Biukovu sudjelovanju u TV realityju, jesu li zatražili očitovanje RTL-a, kakva su njihova saznanja i kako planiraju postupiti, upitali smo i nadležne u Agenciji za elektroničke medije.



"Agencija u sklopu redovnog nadzora prati predmetni reality show i u slučaju da nakladnik emitiranim sadržajem prekrši odredbe Zakona o elektroničkim medijima, bit će poduzete odgovarajuće mjere", uzvratili su iz Agencije, dodajući kako, sukladno ZEM-u, pružatelj medijskih usluga samostalno oblikuje programsku osnovu medija i snosi odgovornost za objavljivanje programa.



"Nakladnik ima slobodne ruke u kreiranju emisija i pozivanju sudionika u emisiju. Vijeće nema zakonsko uporište za nadzor internih pravila pružatelja medijskih usluga o sudjelovanju u programu, odnosno njihovu realizaciju. Međutim, ZEM jasno propisuje koja vrsta priloga (sadržaj) nije dopuštena i to je područje koje nadzire Agencija za elektroničke medije", pojašnjava se u odgovoru.



Nitko nema pravo tražiti podatke o osuđivanosti



Poznati odvjetnik dr. sc. Damir Primorac kaže kako nitko od građana nema pravo tražiti podatke o osuđivanosti, izuzmu li se neke situacije.



– To je kod zasnivanja radnog odnosa, kao i kod poslova vezanih za rad s djecom – objašnjava Primorac.