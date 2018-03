Bizarna parnica na splitskom Prekršajnom sudu: policija tražila da se prostitutki oduzmu četiri neiskorištena kondoma, evo kako je sudac razmrsio slučaj

Splitski Prekršajni sud odbio je prijedlog splitske policije koja je tražila da sud, u postupku protiv 29-godišnje Zagrepčanke uhićene dok se prostituirala, službeno zaplijeni četiri neiskorištena kondoma marke "You&me" koji su joj oduzeti kad je lišena slobode.



No, prekršajni sudac Velimir Kovačević odbio je oduzeti kondome 29-godišnjakinji te je presudom odredio da joj se, nakon pravomoćnosti, "golduni" moraju vratiti.



- Ovlašteni tužitelj predložio je da se od okrivljenice oduzmu četiri kondoma. Međutim, u konkretnom slučaju ne radi se o predmetima koji bi bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje prekršaja ili su nastali počinjenjem prekršaja, a niti je oduzimanje tih predmeta potrebno radi zaštite opće sigurnosti, javnog poretka, zaštite zdravlja ljudi ili iz moralnih razloga. Naime, navedeni predmeti koriste se u svakodnevnom životu kao zaštita pri seksualnim odnosima i stoga sud drži da oduzimanje navedenih predmeta nije potrebno a niti na zakonu zasnovano - jasno je napisao sudac Kovačević.



A djevojka je osuđena na novčanu kaznu od 180 njemačkih maraka u protuvrijednosti u kunama zbog toga što se u vremenskom periodu do 27. lipnja 2017. godine odala prostituciji u Splitu u jednom stanu i što je klijentima pružala seksualne usluge klasičnog i oralnog seksa. Za pola sata usluge uzimala je 500 kuna.



Zagrepčanka se na sudu nije pojavila, no pročitan je njezin iskaz dan policiji 27. lipnja prošle godine kad je uhićena, u kojem je kazala da prebiva u Zagrebu, da je nezaposlena, samohrana majka i da čeka stalno zaposlenje. Navela je da se prostitucijom bavi zbog obiteljskih prilika, i to povremeno, te da to radi isključivo u Splitu dva-tri dana tjedno. Iznajmljeni stan u kojem je uhićena dijeli s prijateljicom koja se također bavi prostitucijom, a klijente su nalazile preko oglasa - "Djevojke 26 godina opustit će te u svom prostoru" - koji su objavili u novinama i na internetskom oglasniku.



Rekla je da oglas daju zajedno i da dijele mobitel, a kad se klijenti pojave sami odlučuju s kojom će od njih dvije biti. Rekla je i da je zadnji put kad je došla u Split imala petoricu klijenata kojima je pružila seksualne usluge, odnosno oralni i klasični seks. Napomenula je da je svjesna da krši zakon i da joj je žao zbog toga, no da joj je to trenutno jedini izvor prihoda. Policiji je tada kazala da će se prestati prostituirati kad se stalno zaposli.



Inače, već je dva puta prekršajno kažnjena zbog prostituiranja, i to jednom s 560 kuna, a drugi put s 400 kuna kazne.