Skromnog 66-godišnjaka u centru Zagreba usmrtio je njegov zet? Istražitelji slažu mozaik brutalnog zločina kojem je svjedočio i maloljetni unuk ubijenog

Zagrebačka policija je u utorak oko 16 sati uhitila osobu koju se sumnjiči za ubojstvo 66-godišnjeg Ivana B. u podrumskom stanu u Prilazu Gjure Deželića.



Kako se doznaje, riječ je o zetu ubijenoga, koji je u trenutku kada je u ponedjeljak poslijepodne došlo do krvoprolića bio na mjestu zločina, a zatim se dao u bijeg. Zet je, kako doznaje Jutarnji list, priveden na kriminalističku obradu.

Kao što smo već ranije izvijestili, istražitelji slažu mozaik događanja koji su prethodili stravičnom zločinu u središtu Zagreba.



Osim osumnjičenog ubojice, u stanu je bila i kći ubijenog, 32-godišnja I.N., koja je, valjda da spriječi nasrtaje na vlastitog oca, i sama zadobila porezotinu. Jezivom prizoru u stanu od 40-ak kvadrata svjedočilo je i maloljetno unuče predškolske dobi ubijenog zagrebačkog umirovljenika.



Prema dosad utvrđenom, očito nakon kraće prepirke u skučenom i vlažnom stanu, došlo je do krvavog ubojstva.



Nakon što je ubojica zadao više ubodnih rana umirovljeniku, pobjegao je na ulicu izgubivši se u gradskoj vrevi. Kći ubijenog je pozvala Hitnu pomoć koja je brzo došla, ali ozljede su bile preteške pa su mogli konstatirati samo smrt. Kći je, pak, kolima Hitne pomoći prevezena u KB Sveti Duh gdje su joj utvrđene lakše tjelesne ozljede.



Odmah nakon otkrića beživotnog tijela u stanu, susjedi pokojnog su ostali zgroženi. Nikakvu buku, međutim, iz stana u kritično vrijeme nisu čuli.



Za Jutarnji list su ispričali da je i prije 15-ak godina, 66-godišnji susjed bio žrtva nasilja. Tada ga je nožem ubola supruga od koje se, nedugo zatim i rastao.



- Bio je tad sav krvav, policija je intervenirala, a brak mu se raspao. Prije par tjedana rekao mi je da mu se u stan doselila kćer s mužem i malim djetetom. Da prezime zimu jer je bilo jako hladno. Požalio se, međutim, da stalno leže i spavaju i da ništa ne rade te da im on nosi hranu.



Do tog useljenja govorio nam je da mu je kći udana za nekog bogatog dečka, a sad je isplivalo na površinu da je kći sa zetom i djetetom živjela u nekoj baraci bez struje. U petak sam susjeda vidjela kako odlazi u Dom u Klaićevoj po svakodnevni ručak i nosi ga doma.



Kako je umro, ne znam. Nitko ništa čuo nije. Zaprepaštena sam ako je doista žrtva kaznenog djela. On je inače šepao - ispričala je za Jutarnji list jedna od susjeda u zgradi.

Druga, pak, susjeda napomenula je da, koliko je njoj poznato, Ivanova obitelj je pod tretmanom Centra za socijalnu skrb odnosno da su djelatnici došli prekontrolirati uvjete u kojima žive čim mu se preselilo unuče.



- Je li zadovoljio uvjete u 40-ak kvadrata vlažnog stana? Ne znam. Znam samo da je to bilo važno radi djeteta. Iskreno? Ni kćer ni zeta, a ni dijete nisam uopće vidjela od kad su mu se uselili u stan – zaključila je druga stanarka zgrade.