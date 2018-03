Ovo su braća koja su brutalno pretukla djelatnika bolnice: jedan od njih trpio je snažne bolove i nisu htjeli čekati red bez obzira na proceduru i druge pacijente pa su postali nasilni...

- Bilo je relativno mirno nedjeljno jutro. Na hitnom bolničkom prijemu pacijenti su strpljivo čekali. Oko 10 sati na šalteru su se pojavila dvojica mladića. Jedan od njih rekao je da ga boli nešto u trbuhu i da treba liječnika.



Nisam ni slutio da će ubrzo uslijediti drama. Rekao sam im koja je procedura i da samo moraju pričekati na trijažu. Naime, svakom se pacijentu određuje stupanj hitnosti i o tome ovisi hoće li morati dulje čekati ili će odmah u ambulantu.



No, to im se nije svidjelo i već nakon minute ili dvije rekli su da ne mogu čekati. Dok je moj kolega na šalteru upisivao podatke, ja sam im pokušao objasniti da moraju biti malo strpljivi i da će ubrzo doći do doktora, ali to ih nije smirilo. Krenula je galama, počeli su vrijeđati... - opisao je za Jutarnji list 48-godišnji administrator hitnog odjela KB-a Dubrava ono što je prethodilo njegovu teškom ranjavanju.



Zbog slomljene očne kosti završio je na operaciji u Klinici za maksilofacijalnu kirurgiji, a malo je nedostajalo i da izgubi oko.



Pokušao ih smiriti



Kaže da su mladići postajali sve agresivniji, pa je on izašao sa šaltera kako bi ih primirio.



- Brzo će vas pozvati, sjednite, smirite se... No, kao da nisam ništa rekao, galamili su, a pacijenti koji su čekali u čekaonici sve su se više odmicali.



Kolega sa šaltera već je bio pozvao bolničko osiguranje, ali trebalo je nešto vremena da dođu do hitnog prijema. U međuvremenu mladići su nešto telefonirali i bio sam uvjeren da su se smirili. No, oni su očito zvali ‘pojačanje’ jer u trenutku su se stvorila još dvojica mladića i ubrzo sam shvatio da su me okružili i počeli naguravati.



Pomoć kolega



Navalili su nam mene i jedan od njih udario me snažno u lice. U trenutku sam bio na podu, ali, na sreću, stigli su i osiguranje i moj kolega. Nekako su ih uspjeli spriječiti da me ne nastave udarati, što im je očito bila namjera. U međuvremenu stigla je i policija, a moja je drama konačno završena na bolničkom odjelu, odnosno na operaciji.



Uz prijelom imam i hematom. Nadam se da ću se brzo oporaviti - rekao nam je iz bolesničke postelje teško ozlijeđeni bolnički administrator te dodao kako nikad u svojih više od 20 godina rada na šalteru nije doživio ništa slično. Tu i tamo, kaže, znaju doći neki galamdžije, ali se brzo smire i sve ostane na verbalnim ispadima, ali fizičkog nasilja nije bilo.



Bol u trbuhu



Dok brutalno pretučeni administrativni zaposlenik hitnog prijema KB-a Dubrava dolazi k sebi, zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad četvoricom mladića, nositelja istog prezimena, koji su u nedjelju prijepodne pokazali neviđeni primitivizam praćen divljaštvom.



Riječ je o braći Mateu Ć. (21), Kristijanu Ć. (23), Mihaelu Ć. (25) i Nikoli Ć. (26), od kojih su prva dva brata kazneno prijavljena za nanošenje teških ozljeda, dok će druga dvojica kazneno odgovarati za sudjelovanje u tučnjavi.



A svemu su prethodili stravični bolovi u trbuhu koje je cijelu noć trpio 25-godišnji Mihael koji je u pratnji brata Nikole nešto poslije 10 sati u nedjelju došao na hitni bolnički prijem.