Stravično zlostavljanje u Slavoniji: majka trogodišnju djevojčicu ugurala u komoru za tijesto i pustila paru

Zbog sumnji da je svoju trogodišnju kćerkicu za kaznu ugurala u fermentacijsku komoru za tijesto u pekarnici te djevojčici pustila paru, nadležno državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv 28-godišnje vlasnice pekarnice u jednome gradu na području Slavonije.



Osim pekarice, optužen je i njezin 34-godišnji suprug, a tereti ih se za zlostavljanje njihovih triju kćeri od travnja 2013. do rujna 2016. godine.



Stalno zlostavljanje



Tužiteljstvo za nesavjesne roditelje traže po godinu dana zatvora s trogodišnjim rokom kušnje.



Prema optužnici, kontinuirano zlostavljanje i zanemarivanje događalo se u prostorijama obiteljske pekarnice u koju je bračni par dovodio djecu jer su radili po cijele dane i noći, piše Jutarnji list.



Optuženi supružnici to su porekli, tvrdeći da djecu nisu dovodili u pekarnicu osim na kratko i da ih nisu ostavljali samu kod kuće. Međutim, prema izjavama svjedoka koje je tužiteljstvo ispitalo, a riječ je o njihovim radnicima, 28-godišnja vlasnica bi svoju kći znala staviti u kolijevku koja se nalazila u pekarnici te je zavezati zavojima kako se ne bi micala, a kolijevku bi zatim prekrila plahtom.



Često se svađali



- Supružnici su se često svađali, između njih je vladala napetost. Kad sam kod njih radila, njihova trogodišnja kći je svakodnevno boravila ili u pekarnici ili na dvorištu. U proizvodnji gdje se pekao kruh i pecivo stajala je kolijevka u koju je majka stavljala curicu koju je vezala zavojima.



Mjesto je to na kojem je jako vruće pa sam znala vidjeti dijete da se budi mokro - ispričala je jedna od bivših djelatnica pekarnice koja tvrdi da ni jedno od troje djece supružnika nikad nije išlo u vrtić niti su imali dadilju.



- Njihova djeca se nisu igrala igračkama već su se u pekarnici igrala tijestom, posudama za jaja i kemijskim sredstvima.



Vidjela sam kada je gazdarica čistila pekarnicu Domestosom, a jedna od kćeri je došla do nje i slučajno si je po očima posula deterdžent.



Zbog toga ju je ošamarila pa joj je počela curiti krv iz nosa. Vidjela sam i kad se curica igrala s Čarlijem po dvorištu, a majka ju je udarala po glavi.



Zahvatio je i mikser



Od druge kolegice sam čula da se curica igrala mikserom za miješanje pekarskih proizvoda u pekarnici koji joj je zahvatio i iščupao kosu na tjemenu. Curica je odvezena doktoru, a roditelji su tamo rekli da se to dogodilo kod kuće - ustvrdila je još bivša radnicai, piše Jutarnji list.



Također prema izjavama nekih od svjedoka, a što je potkrijepljeno i medicinskom dokumentacijom, početkom 2014. miješalica za tijesto je doista iščupala kosu tada 2,5-godišnje kćeri s oko 10 centimetara tjemena.



Više svjedokinja je, pak, ispričalo da je čulo za događaj u kojemu je majka djevojčicu po kazni ugurala u komoru za kruh s parom, no ni jedna tome nije neposredno svjedočila. A riječ je o komori u koju se guraju kolica s dizanim tijestom i u koju se pušta vrela para.



Svjedoci su, također, ispričali da su vidjeli da jedna od kćerkica sama baca komadiće tijesta u stroj odnosno mikser ali i da je sama vadila pečene pekarske proizvode iz vrelog pleha. Vezano, pak, za djevojčičinu odjeću, jedna od radnica je rekla da ju je znala zimi vidjeti u laganoj odjeći bez kape i šala i da se pretežito hranila proizvodima iz pekarnice.



Curica čiju je kosu zahvatio mikser u Centru za socijalnu skrb ispričala je da “zna zašto se s njom razgovara i da je mama ne ostavlja samu kod kuće, da je ne zatvara u komoru i da se ne igra s Domestosom”. Na upit psihologinje tko joj je rekao da to sve kaže, curica je odgovorila: “Mama”.