'Ovakvu odluku nisam očekivao': iznenađenje na suđenju Branimiru Glavašu za ratne zločine

Suđenje Branimiru Glavašu za ratne zločine nad pripadnicima srpske nacionalne manjine u Osijeku 1991. i 1992. godine razdvojeno je od suđenja ostalim optuženicima u ovom slučaju - Ivici Krnjaku, Gordani Getoš Magdić, Dini Kontiću, Tihomiru Valentiću i Zdravku Dragiću.

Odlučilo je tako 5. ožujka izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu pod predsjedanjem Ivana Turudića, a nakon što je to zatražila Tanja Pavelin Borzić, koja predsjeda sudskim vijećem u ponovljenom postupku protiv Glavaša i ostalih nakon što je ukinuta presuda u prvom postupku i predmet vraćen na ponovno suđenje, piše Jutarnji list.

Ovakav zahtjev sutkinje, kao i odluka izvanraspravnog vijeća, svojevrsno su iznenađenje s obzirom na to da je na suđenju Glavašu i ostalima održano već nekoliko ročišta, pa ostaje nejasno zašto se prije početka glavne rasprave nije tražilo razdvajanje postupka.

- Iznenađen sam jer to nitko nije spomenuo, niti se očekivala ovakva odluka. Ne znam što to znači u procesnom smislu i to će mi morati objasniti moji odvjetnici - kratko je Glavaš prokomentirao najnoviju odluku.

Ona se, pak, temelji na činjenici da je DORH 22. ožujka 2017. izmijenio optužnicu uzimajući u obzir uputu Vrhovnog suda od 7. lipnja 2016. Riječ je o tome da događaje koji su u optužnici obuhvaćeni pod točkom 1. a i b, a koji se odnose na tzv. slučaj garaža regulira Dopunski protokol Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba, odnosno Protokol II, dok događaje iz optužnice pod točkama 2. a, b, c i d, koji se odnose na tzv. slučaj selotejp regulira Dopunski protokol Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba, odnosno Protokol I.

Zaseban postupak “Imajući u vidu izmjenu optužnice u odnosu na primjenjive međunarodne propise tako da se Branimiru Glavašu stavlja na teret protupravno postupanje tijekom nemeđunarodnog oružanog sukoba prije 8. listopada 1991., kao i tijekom međunarodnog oružanog sukoba nakon tog dana, dok se ostalim optuženicima na teret stavlja postupanje nakon 8. listopada 1991., ukazuje se svrhovitim razdvojiti kazneni postupak u odnosu na Glavaša u odnosu na događaje opisane pod točkama 1. i 2. optužnice, od kaznenog postupka koji se vodi protiv ostalih optuženika zbog događaja iz točke 2.”, stoji u obrazloženju izvanraspravnog vijeća uz dodatak da je to učinjeno i “kako bi se u razumnom roku odlučilo o optužbi protiv Branimira Glavaša u konkretnom slučaju nastalom izmjenom optužnice”.

Drugim riječima, Glavaš će ubuduće u sudnicu dolaziti sam, pri čemu će mu se suditi i za slučaj garaža i za slučaj selotejp, dok će se protiv ostalih optuženika, koje se tereti samo za slučaj selotejp, voditi zaseban postupak.To u praksi znači i ponovni početak suđenja u oba predmeta, a nije isključeno ni da se suđenje ostaloj petorki premjesti u Osijek.