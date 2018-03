Zbog pokušaja silovanja 29-godišnje turistkinje iz Velike Britanije, u petak je na Županijskom sudu u Zadru na tri godine zatvora nepravomoćno osuđen 45-godišnjiAdnan Čehić iz Rijeke. Britanku je pokušao silovati u noći između 7. i 8. srpnja 2016. godine, kada ju je kao djelatnik obiteljskog hostela u Zadru u kojem je odsjela pozvao u nekoliko kilometara udaljeni klub u zadarskom Diklu. Sudac Boris Radman proglasio ga je krivim nakon što je u dokaznom postupku nedvojbeno utvrđena njegova krivnja po iskazu žrtve, te po ozljedama koje je zadobila i koje je potkrijepio vještak sudske medicine.



– To što ste uz sve to sudu rekli da ste na 29-godišnjakinju potrošili zadnjih 100 eura da je počastite alkoholnim pićem samo ukazuje da vam je bio cilj da se ona opije i da je iskoristite u nasilnom spolnom činu. Žrtva je bježala bosa, te je pretrpjela veliki strah i traumu – rekao je sudac Radman u obrazloženju presude.







Kako je kobne večeri klub u Diklu bio prazan, Britanka je od Čehića zatražila da je odveze natrag u hostel, no on je krenuo prema periferiji grada, te je tijekom vožnje počeo dodirivati po bedrima i spolnom organu govoreći da je voli unatoč tome što ga je odgurivala i govorila joj da je pusti. Nakon što je otkopčao hlače, Britanka je počela vrištati i zazivati u pomoć, pa je on zaustavio auto, privukao je sebi i šakom snažno udario u trbuh.



Od siline udara pala je prsima na tlo, a Čehić je legao preko njezinih leđa i pokušao joj skinuti hlače i pritom se glasno smijao. Turistkinja se uspjela osloboditi te je potrčala dok se 45-godišnjak derao za njom prijeteći da će je ubiti ako ne stane. Trčala je kilometrima dok nije stigla do jednog restorana gdje je potražila pomoć.