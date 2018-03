Detalji obračuna vatrenim oružjem: grupa mladića automobilom progonila 26-godišnjaka, među njima bio i BBB-ovac poznat po strašnom incidentu u Novalji

Zagrebačka policija još provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdilo pod kojim je okolnostima došlo do pucnjave iz vatrenoga oružja u ranim jutarnjim satima u Ulici Drage Gervaisa na Malešnici.



Kako se neslužbeno doznaje na ispitivanju se nalazi više muških osoba uglavnom starosti između 20 i 30 godina. Premda se informacije od policije još uvijek ne mogu dobiti, kako neslužbeno doznajemo policija sumnja da je fizički obračun i pucanje u zrak iz vatrenoga oružja uslijedilo kao epilog sukoba koji je između dvije skupine mladića, od koji su neki poznati kao istaknuti članovi jedne frakcije Bad Blue Boysa, počeo ispred noćnoga klubu Adrenalin na Ljubljanici, nedugo prije incidenta na Malešnici, piše Jutarnji list.



Nakon što su se posvađali ispred Adrenalina, jedan od mladića Antonio M. (26) je sjeo u auto te se udaljio u smjeru Malešnice gdje živi, da bi zatim 5 ili 6 mladića iz grupe s kojom se sukobio, sjela u svoje automobile te ga počeli progoniti.



Policija sumnja da je među njima je bio i Stjepan J. (26) pripadnik BBB koji je u srpnju prošle godine bio uhićen pod optužbama da je u Novalji plinskim pištoljem pokušao ubiti V.P.-a (19) pucajući mu u usta.



EPILOG LJETNOG OBRAČUNA BAD BLUE BOYSA U APARTMANU NA PAGU "Nije dokazano da smo Pongracu pucali u usta iz plinskog pištolja!"



Potjera za Antoniom M. završila je u Ulici Drage Gervaisa, gdje su ga napadači sustigli automobilima , a on je najvjerojatnije iz straha za život izvadio pištolj te pucao u zrak.



Prema verziji događaja koju je policiji ispričao Antonio M., on nije bio jedni koji je pucao već je pucanjem uzvratio i Stjepan J. koji je također imao pištolj. Što je od ovoga sve točno vidjet će se nakon što se izuzmu svi tragovi barutnih čestica i naprave potrebna vještačenja.