Saša iz TBF-a na sudu zbog stihova 'Moja mater te traži': Iskreno, malo mi je muka šaliti se s ovim jer je stvar očito vrlo ozbiljna... Za***ana stvar za jednu pjesmu

Nije se dogodilo sa 'Splitskim stanjem uma', pa ni sa 'Trilogijom jada', ali zato je s 'Materom'. Vjerojatno jedna od benignijih pjesama TBF-a razlog je što će jedan od frontmena grupe morati na sud.



Vjerovali ili ne, upravo zbog te pjesme Saša Antić je primio poziv Općinskog suda u Virovitici, a svoju je nevjericu izrazio i u svojoj najnovijoj kolumni 'Reper to(v)ar'. Iako su TBF-ovci dosad sasuli popriličnu količinu uvreda vlastima, repali o 'nečistoćama' grada, kao i bez pardona progovarali o problemima o kojima mnogi šute, na sud će Saša morati zbog pjesme o bivšoj ljubavi i svojoj 'materi'.



Najluđe u cijeloj priči je to što Antić uopće ne poznaje optuženoga, niti je na bilo koji način upleten u priču, osim što je ovaj u poruci parafrazirao njegove stihove.



"Što reći, zahvalan sam na prilici da javno tumačim značenje jedne svoje pjesme jer se znalo dogoditi da se poneke protumače potpuno pogrešno od onog što sam htio reći", napisao je Saša u kolumni.



Radi se, naime, o mladiću koji je okrivljen zato što je policajcu poslao 'prijeteći' sms u kojemu je, među ostalim, pisalo i: "Naša mater te traži".



Sudac je upravo zbog toga Sašu pozvao kao svjedoka koji bi mogao pomoći u utvrđivanju ima li u poruci ozbiljne prijetnje i, ako ima, u kolikoj točno mjeri.



"Iskreno, malo mi je muka šaliti se s ovim jer je stvar očito vrlo ozbiljna. Radi se o sudbini jednog ljudskog bića koje bi moglo biti optuženo za prijetnju stihovima pjesme koja nema veze sa stvarnosti. Ona je igrokaz, fikcija i groteskno pretjerivanje koje se artificiranom agresijom ruga nasilniku... ", pojasnio je Saša u kolumni.



"Naravno, vjerujem da do osuđujuće presude neće doći. Kad bi se to dogodilo, osim nepravde prema okrivljeniku, i pjesma „Mater“ bi dobila inkriminirani status, postala bi nešto kao hladno oružje. Zaje**na i velika stvar za jednu pjesmu, ali s druge strane i službena potvrda da se radi o oštrim stihovima. To bi mi valjda na neki način trebalo i imponirati jer već sam se potpuno pomirio s tim da glazba ne može ništa bitno promijeniti u stvarnosti osim individualni doživljaj iste. Međutim, život se ponekad pobrine da o nekim stvarima razmisliš ponovo", dodao je Splićanin.



