Bruno Bajrić, 24-godišnjak iz Splita kojeg je krajem studenoga prošle godine sudac Slavko Lozina, predsjednik tročlanog sudskog vijeća, osudio na deset godina zatvora zbog ubojstva 22-godišnje Anice Ćurić, jučer poslijepodne pušten je iz istražnog zatvora na Bilicama, i to nakon što je u Zagrebu održana sjednica Vrhovnog suda na kojoj je ukinuta navedena presuda.



Još se ne zna zbog čega je Vrhovni sud ukinuo odluku splitskoga Županijskog suda, no zanimljivo je da su u ovom slučaju postupali vrlo brzo. Naime, pisana presuda poslana je na Vrhovni sud 31. siječnja, a samo mjesec i pol dana poslije sazvana je sjednica i donesena odluka o ukidanju.



– Ovakvoj smo se odluci i nadali i mogu potvrditi da je Vrhovni sud ukinuo istražni zatvor – kratko nam je komentirao Bajrovićev odvjetnik Željko Gulišija.



Bajrić je osuđen za ubojstvo iz neizravne namjere, odnosno zbog toga jer je bio svjestan smrtne opasnosti koju pištolj predstavlja, te je time pristao na najgoru posljedicu do koje je i došlo.



Podsjetimo, djevojka je smrtno stradala u studenome 2016. godine, oko 23 sata, u stanu u Slavonskoj ulici. Pogođena je hicima iz pištolja mauser werke parabellum, kalibra 9 mm, koji je imao pet metaka u okviru i iz kojeg joj je Bruno Bajrić, prema ukinutoj presudi, svjestan da je može usmrtiti i pristajući na to, ispalio metak u grudi, smatra Sudsko vijeće.



– Sudsko vijeće se slaže s onim što je kazao optuženi te članovi njegove obitelj i obitelji sada pokojne djevojke, da je to bila harmonična veza. Smatramo da optuženi nije imao namjeru ubiti djevojku, što proizlazi iz više vještačenja.



Međutim, bio je opsjednut oružjem te je i djevojku vodio na obuku gađanjem, a kombinirano vještačenje patologa i balističara je pokazalo kako je Anica Ćurić bila u nižem položaju u odnosu na cijev pištolja.



Kombinirano vještačenje psihijatrice i psihologinje pokazalo je kako u ličnosti optuženoga ima elemenata latentne agresivnosti i impresioniranosti nasiljem.



Ipak, krucijalan dokaz na temelju kojeg smo zauzeli stav da se radi o ubojstvu je biološko vještačenje iz kojeg proizlazi da je na pištolju bio DNK optuženog Bajrića, a dva centimetra unutar cijevi bio je DNK sada pokojne Anice Ćurić. To znači da joj je cijev pištolja bila najmanje dva centimetra u ustima, što pokazuje da je ispaljenju iz pištolja nešto prethodilo – obrazložio je prije nešto više od četiri mjeseca sudac Lozina.



Ovakva presuda tada je iznenadila sve koji su poznavali odnos ubijene djevojke i okrivljenog mladića i koji su svi opisivali kao idealan.



– Ne želim negirati, ali ne znam ni sam kako se to dogodilo. Ne znam kako je metak bio u cijevi. Ni u zadnjoj primisli mi nije bilo da bi pištolj mogao opaliti. Taj dan sam rastavio i sastavio pištolj, uvjeren da nema streljiva u njemu, i ostavio sam ga na krevetu.



Išao sam ga spremiti i u trenutku kada sam ga uzeo u ruke, to se dogodilo. Ne sjećam se da sam išta pritisnuo. Pokušavam vratiti tu scenu, ali nema je u glavi. Pretpostavljam da je nakon toga pištolj pao na pod gdje ga je našla policija. Iste sekunde sam uzeo Anicu i vikao da me roditelji čuju. Odvezao sam je uz pomoć oca na Hitnu pomoć. Ne znam ni sam kako ću ovo preživit – govorio je Bajrić u svojoj obrani na sudu.