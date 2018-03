'Ova prodana ku**a hrvatskog novinarstva ima intervju s menom, a da to i ne zna...': splitski aktivist preko Facebooka prijetio novinarki 'Slobodne' i pokrenuo javni linč, prijeti mu novčana i zatvorska kazna

Zbog komentara koje je prije dva dana u Facebook grupi "Vrijeme je da narod kaže dosta" objavio njen osnivač, Splićanin Robert Pilipović, DORH-u i policiji su protiv njega podnesene kaznene prijave za sramoćenje i za prijetnju.



Naime, osvrćući se na članak novinarke Katarine Marić Banje objavljen u Slobodnoj Dalmaciji u kojem se, bez navođenja imena i prezimena, govori o splitskoj policajki koja je na facebooku javno pozivala kolege policajce na kršenje, odnosno selektivnu primjenu zakona i bojkot izručenja malog Cesarea ocu Talijanu, Roberet Pilipović se na svojoj "facebook stranici" uvredama i prijetnjama obrušio na autoricu članka. Njegov facebook-post ohrabrio je i druge članove ove društvene mreže da se, ne skrivajući vlastite identitete, pridruže uvredama i novim prijetnjama cijeloj redakciji Slobodne Dalmacije koju bi "nakon sanacije Karepovca trebalo sljedeću očistiti".



'Zločesta novinarka'



"Kada novinarski štakor iz "Slobodne" Dalmacije pokušava teško bolesnoj majci četvoro djece uzeti i zadnju koru kruha iz usta, radi fejs komentara i drugačijeg mišljenja! Kada novinarka izvuče iz konteksta samo mali dio tog komentara koji njezinoj podmukloj priči odgovara! Pa ta žena unatoč teškoj situaciji i bolesti, ima muda veća nego 99% svih nas, ali umjesto da takvi budu primjer da ima još ljudi koji se ne boje, takve se u ovoj državi gazi! Kada ovakvu novinarku nazoveš prodanom kurvom hrvatskog novinarstva to je udar na slobodu govora! Žali Bože svih poginulih koji su dali svoje živote da bi ovakvo smeće kao Katarina Marić Banje imala slobodu govora! Ovakvi narodu prikazuju današnju stvarnost, zato jesmo u govnima do grla!!! Danas sve ima granice osim ima bit ljudskog šljama! Ova prodana kurva hrvatskog novinarstva ima sa Robertom Pilipovićem intervju, a da to i ne zna! Pa koliko ima ovih ljigavaca i gube na sve strane! Pa odakle više izlazite, iz kojeg kamena je ova ispuzala !??? Kako ova fukara izvuče samo mali dio iz statusa i iz konteksta koji njoj odgovara, pa dokle više ide ta ljudska zloba!" - dio je onoga što je Pilipović objavio u svojoj facebook grupi, a zbog čega je prijavljen.



Njegov post izazvao je lavinu reakcija članova navedene grupe, a ima ih više od 36 tisuća, koji su se svim žarom, osim nekolicine, uključili u blaćenje "zločeste novinarke". A upravo novinarka Slobodne Dalmacije već mjesecima, od kad se u javnosti počelo pisati o slučaju Splićanke Nine Kuluz i njenog maloljetnog sina, trpi na tisuće najgorih i najgnjusnijih uvreda koje se ispisuju na društvenim mrežama. Bez ikakvih posljedica! I to sve samo zato jer taj slučaj prati profesionalno, koliko god se nekome ne sviđalo to što Slobodna Dalmacija daje prostor i drugim stranama ovog slučaja.



Nikoga od tih "hrabrih" komentatora koji bi se rado, kako često pišu, i uživo s njom obračunali ne zanima što proživljava ona i njena obitelj. Naravno, udobno je iz kućne foteljice vrijeđati novinare i slične ljude koji svoj posao obavljaju u javnosti. No, pisanje po izrazito utjecajnim društvenim mrežama treba biti jednako odgovorno kao i pisanje u klasičnim medijima. Uostalom, danas se brojem mrtvih jasno može izraziti utjecaj društvenih mreža u nekim društvenim i(li) političkim kretanjima.



Bez komentara



- Nemam nikakvih komentara za Slobodnu Dalmaciju, kratko nam je kayao Pilipovi' kada smo ga zamolili za izjavu.



Kazneni zakon u svom članku 148. propisuje sankcije za kazneno djelo sramoćenja. U njemu se navodi da se onaj "tko pred drugim za nekoga iznese ili pronese činjeničnu tvrdnju koja može škoditi njegovoj časti ili ugledu, kazniti novčanom kaznom do sto osamdeset dnevnih iznosa". Nadalje, onaj tko "djelo počini putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način, zbog čega je ono postalo pristupačno većem broju osoba, kaznit će se novčanom kaznom do tristo šezdeset dnevnih iznosa".



Što se tiče prijetnje, a Pilipović je za prijetnju prijavljen zbog rečenice "ova prodana kurva hrvatskog novinarstva ima sa Robertom Pilipovićem intervju, a da to i ne zna!", Kazneni zakon u članku 139. regulira da će, ako je prijetnja počinjena prema službenoj ili odgovornoj osobi u vezi s njezinim radom ili položajem ili prema novinaru u vezi s njegovim poslom.....", počinitelj biti kažnjen kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.



Vidjet ćemo u kojoj će se mjeri pravna država osvrnuti i na stav da treba pristupiti čišćenju Slobodne Dalmacije, čime se sanira smetlište na Karepovcu. Ako u tome bude prva, Slobodna sasvim sigurno neće ostati jedina "očišćena" redakcija, pa bi slučaj trebalo uzeti ozbiljno.