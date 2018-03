Nova sramota hrvatskog pravosuđa: punih deset godina nije donesena presuda, pa narkobosu zbog aljkavosti države sada moraju deblokirati račun s milijunima eura!

Stjepan Prnjat (44), uhićen prošloga tjedna u Sloveniji zbog sumnje da je kao pripadnik balkanskog kartela organizirao krijumčarenje 100 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Hrvatsku, unatoč pritvaranju ipak ima razloga i za veselje. Blizu pet milijuna razloga, piše Jutarnji list.



Iako je bilo za očekivati da će uslijediti nove blokade njegove imovine, jednim dijelom dogodilo se suprotno. Prnjatu su slovenske vlasti, kako neslužbeno doznajemo, po slovu zakona bile prisiljene odblokirati bankovni račun u jednoj banci u Ljubljani, na kojem je imao oko 4,8 milijuna eura.



Razlog je vrlo jednostavan, ali ujedno i porazan za hrvatsko pravosuđe. Naime, hrvatsko pravosuđe u kaznenom postupku protiv Prnjata za pranje novca zarađenog, prema optužbi, od trgovine drogom, u deset godina nije uspjelo pravomoćno okončati predmet. A deset godina je, prema slovenskoj zakonskoj regulativi, maksimalan rok koliko se nekome, do pravomoćnog okončanja postupka, može blokirati imovina.



S obzirom na to da je protiv Prnjata postupak pokrenut 2007. godine, a privremene mjere blokade imovine su na snazi od siječnja 2008., Prnjatu je, da paradoks bude veći, račun s nepunih pet milijuna eura u Sloveniji odblokiran praktično uoči novog uhićenja. Dakle, punih deset godina 4,8 milijuna eura stajalo je blokirano na njegovu računu. A koncem siječnja ove godine ta su mu sredstva “vraćena”. I bez obzira na novu optužbu za trgovinu drogom na veliko, “hrvatskom Escobaru”, kako je prozvan u medijima, ta se sredstva, čini se, ne mogu ponovno blokirati.



Dok je u Italiji služio 10-godišnju kaznu zbog šverca 200 kg kokaina, Prnjat je 2014. “glumio” u talijanskom dokumentarcu “Konačno ponedjeljak”, koji opisuje život zatvorenika u bolonjskom zatvoru Dozza



Prema neslužbenim informacijama iz slovenskih istražiteljskih krugova, koji su u akciji NANA surađivali s hrvatskim vlastima te su na koncu i uhitili Prnjata, on je od konca siječnja do početka ožujka, u malo više od mjesec dana koliko je slobodno raspolagao tim bankovnim računom, s njega podigao oko dva milijuna eura. Na računu je tako u trenutku njegova uhićenja ostalo nepuna tri milijuna eura. No, iz navedenih razloga, precizno navedenog maksimalnog roka blokade u slovenskom zakonu, ni ta sredstva sada mu se više ne mogu blokirati.



Inače, spornih pet milijuna eura na Prnjatov račun u Sloveniji sjelo je sredinom 2007. kada je jednoj slovenskoj tvrtki prodao zgradu u Ičićima, odnosno poslovni udio u tvrtki Perla koja je bila vlasnik te zgrade. Tužiteljstvo ga, pak, tereti da je u gradnju te zgrade prethodno ulagao novac od trgovine kokainom. Pored toga, nadležni je sud, po prijedlogu USKOK-a 2007. i 2008. blokirao i drugu vrijednu imovinu Stjepana Prnjata i članova njegove obitelji za koju se sumnjalo da potječe od zarade iz trgovine drogom u periodu od 2000. do 2007. godine.



Optužba je baratala s iznosom ilegalne zarade od oko 14 milijuna eura u tom periodu, a blokirana imovina procjenjivala se na ukupno oko osam milijuna eura.



Glavnina je bila na računu u Sloveniji, no, značajna sredstva njemu i članovima njegove obitelji blokirana su i na nizu bankovnih računa u Hrvatskoj. Usto mu je blokiran i stan u Lovranu, veličine 144 m² koji je Prnjat, kako ga se tereti, kupio na ime svoje majke i platio ga 310.000 eura. Tu je bila i jahta Azimut vrijedna oko pola milijuna eura te Porsche 997 Turbo Coupe koji je prije desetak godina platio oko 150.000 tisuća eura.



Spornih 5 milijuna eura na Prnjatov račun u Sloveniji sjelo je 2007. kada je prodao Vilu Perla u Ičićima, odnosno poslovni udio u tvrtki Perla koja je bila vlasnik zgrade. Tužiteljstvo ga tereti da je u gradnju te vile ulagao novac od trgovine kokainom



Iako ni u USKOK-u ni na nadležnom sudu nije bilo moguće doznati jesu li zatražene ili provedene daljnje privremene mjere blokade Prnjatove imovine u Hrvatskoj u novootvorenoj istrazi protiv njega zbog organiziranja šverca 100 kilograma kokaina zaplijenjenog u riječkoj kontejnerskoj luci Brajdica, posve je izvjesno da će tužiteljstvo pokušati održati sve blokade na snazi, kao i da će ići s novim blokadama protiv uhićenih suosumnjičenika, piše Jutarnji list.



Sam stari postupak protiv Prnjata, koji traje dulje od deset godina, najprije se vodio na Županijskom sudu u Rijeci i okončan je 2012. nepravomoćnom oslobađajućom presudom, jer je sud zaključio da se spomenuta imovina ne može izravno povezati s trgovinom drogom. Međutim, Vrhovni sud je 2014. tu presudu ukinuo smatrajući da prvostupanjski sud nije pažljivo razmatrao i analizirao provedene dokaze, a pritom se ponajviše ukazivalo na neodgovoreno pitanje kako je nezaposleni Stjepan Prnjat od 2000. do 2007. zaradio milijune eura, a da pritom nije prijavio nikakva primanja. Predmet je vraćen na ponovno suđenje te je prebačen na zagrebački Županijski sud, gdje je suđenje u tijeku.



Nakon novog uhićenja 7. ožujka u Ljubljani, Stjepan Prnjat u tamošnjem istražnom zatvoru čeka odluku nadležnog slovenskog suda o europskom uhidbenom nalogu koji je Hrvatska za njim raspisala.



Prilikom izvođenja pred nadležnog suca Prnjat je, kako je izjavio njegov ljubljanski odvjetnik Luka Fabiani, izjavio da se protivi predaji hrvatskom pravosuđu po EUN-u. Prema riječima odvjetnika Fabianija, Prnjat smatra da je u Hrvatskoj već unaprijed stigmatiziran jer je prethodno bio osuđen za slična kaznena djela te da se protiv njega vodi medijska hajka. Zbog toga smatra da u RH ne može imati pravično suđenje, kakvo bi mogao imati u Sloveniji. Konačna odluka o njegovoj mogućoj predaji hrvatskim vlastima po EUN-u u pravilu bi se trebala provesti u roku od 60 dana. No, razni pravni lijekovi, kakve je slovenskim medijima već najavio Prnjatov odvjetnik, cijelu proceduru ipak mogu produljiti, zaključuje Jutarnji list.