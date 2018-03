Sramota MUP-a: interventni policajac udario šakom u glavu splitskog novinara koji je izvještavao o čovjeku koji se raznio bombom, a drugi mu bacio mobitel u more; Nećete vjerovati kako su odgovorni 'kaznili' nasilnike u uniformi...

Udarac u glavu novinara Indexa Dragana Miljuša od strane interventnog policajca PU splitsko-dalmatinske Joze Krce košta od dvije do tri tisuće kuna.



Tako ispada kada se izračuna koliku je kaznu disciplinski sudu MUP-a odredio ovom policajcu, kojeg je Miljuš prijavio da ga je 10. listopada prošle godine udario šakom u glavu dok je izvještavao sa splitske plaže Kaštelet o čovjeku koji se raznio bombom. Drugi policajac Željko Bratić, koji je Miljušu tom prigodom bacio mobitel u more, oslobođen je bilo kakve disciplinske odgovornosti.



MUP-u smo poslali detaljan upit želeći doznati kako su, zašto i s koliko novca kažnjena ova dva policajca, ali smo dobili krnji odgovor iz kabineta ministra Božinovića koji u cijelosti prenosimo:



"Obavještavamo vas kako je policijski službenik PU splitsko-dalmatinske Joze Krce proglašen odgovornim za težu povredu službene dužnosti iz članka 96. stavak 1. točka 3. i 7. Zakona o policiji (prekoračenje ovlasti u službi te nedolično ponašanje u službi ili izvan službe kada šteti ugledu policije) i izrečena mu je novčana kazna. Rješenje je postalo izvršno 29. prosinca 2017. godine.



Oslobođen odgovornosti



Nadalje vas obavještavamo kako je policijski službenik PU splitsko-dalmatinske Željko Bratić oslobođen odgovornosti za težu povredu službene dužnosti iz članka 96. stavak 1. točka 3. i 7. Zakona o policiji (prekoračenje ovlasti u službi, te nedolično ponašanje u službi ili izvan službe kada šteti ugledu policije), a rješenje je postalo izvršno 7. ožujka 2018. godine. Zbog postojanja dvojbe u pogledu postojanja činjenica koje čine obilježje teže povrede službene dužnosti na način kako se istom stavljalo na teret, primjenom pravnog načela 'in dubio pro reo' (u slučaju sumnje u korist okrivljenika) utvrđeno je da prijavljeni nije odgovoran."



E sada nam je ostalo nakon odgovora dalje provjeravati jer ovaj odgovor MUP-a znači sve i ne znači ništa jer nije spomenuto kolika je ta novčana kazna i koje su to dubioze bile oko oslobađanja Bratića.



Policajac Krce je na Prvostupanjskom disciplinskom sudu MUP-a u Splitu zaradio disciplinsku kaznu u kojoj mu se u četiri mjeseca odbija po deset posto od plaće, dok je Bratić prošao s kaznom o oduzimanju deset posto plaće u dva mjeseca.

Krce, zadovoljan ovom kaznom, nije se ni žalio Drugostupanjskom disciplinskom sudu MUP-a jer mu je primarno bilo vratiti se na posao budući da je bio suspendiran, dok je Bratić išao sa žalbom te je u drugom stupnju oslobođen bilo kakve disciplinske odgovornosti.



Podignuta optužnica



Nismo mogli službeno doznati kolika je Krcina novčana kazna, ali ako znamo da je prosječna plaća interventnog policajca oko pet tisuća kuna bez dodataka, a s dodacima oko 5800 kuna, onda smo došli do te "plivajuće" brojke.



Novinar Indexa Dragan Miljuš nije se previše začudio kako su policajci prošli na disciplinskom sudovanju.



– Znači udarac u glavu predstavniku medija je do tri tisuće kuna, super. Da je bilo više tih udaraca u glavu, kazna bi bila i viša, zar ne? A Bratić koji mi je bacio mobitel u more je oslobođen. I to je super. Pa kako su onda Bratićevi kolege ronioci iz Specijalne policije pronašli taj moj mobitel u moru ako ga tamo nije bilo. Ne znam šta je tu bilo in dubio pro reo, kako kažu – čudi se Miljuš.





Protiv ove dvojice policajaca Općinsko državno odvjetništvo u Splitu je 23. veljače ove godine podignulo optužnicu, i to protiv Krce za nanošenje lakše tjelesne ozljede Miljušu, a Bratić za kazneno djelo oštećenja tuđe stvari.– Da, dobio sam obavijest da je optužnica podignuta i da je predmet raspoređen uredujućem sucu na Općinskom sudu u Splitu – rekao nam je Miljuš.