Nevjerojatan slučaj u Splitu: policajka pozivala kolege na kršenje zakona i bojkot izručenja malog Cesarea ocu Talijanu pa prijavljena Unutarnjoj kontroli

Policijska službenica PU splitsko-dalmatinske koja je prijavljena Unutarnjoj kontroli MUP-a zbog objave na Facebooku u kojoj poziva na sprječavanje i bojkot izvršenja pravomoćne sudske presude usmeno je upozorena od nadređenog rukovoditelja.

U svojem statusu objavljenom neposredno prije zakazanog pokušaja predaje Cesarea Avenatija (8) ocu Talijanu Alessandru Avenatiju početkom veljače ove godine, policijska službenica iznijela je osobno mišljenje da se navedena sudska radnja ne treba provesti te da će, ako bude potrebno, svojim tijelom zapriječiti kolege u tome.



Riječ je o policajki koja je na bolovanju zbog teške bolesti, ali unatoč tome njoj je, kao državnoj službenici, ograničeno istupanje u javnosti vezano uz poslove i odnose u službi.



Suze sreće



U statusu je, između ostalog, navela: "Plakala sam od sreće kada je ovrha odgođena iz 'proceduralnih razloga' i bila ponosna na svoju plavu braću šta su baš taj put falili... sedmoga ću opet bit na pujankama... i nadat ću se da ću se opet ponosit svojon plavon braćon, a ako i bude drugačije, nema veze, jebi ga, svi smo mi samo ljudi i ako budete morali prođite prvo priko mene, ja san vaša, ja ću van oprostit jer znan kako van je, ali oprostite i vi meni šta van neću vako jadna dat tek tako da prodjete kraj mene, šta ću se borit da se ne dođe do diteta ako bude tribat dok me u hitnu ili u mariolu ne unesu..."



U objavi se referirala na neuspjeli pokušaj predaje u lipnju prošle godine na splitskim Pujankama te je najavila dolazak na sljedeći pokušaj koji je bio zakazan za 7. veljače ove godine. Nakon navedene objave krajem siječnja prijavljena je Službi za unutarnju kontrolu MUP-a. Početkom ožujka osobi koja je podnijela prijavu stigao je odgovor Slobodana Marendića, načelnika PU splitsko-dalmatinske, u kojem je navedeno da je izvršen postupak provjere u kojem je utvrđeno da navedenu Facebook stranicu koristi službenica te uprave.



Odgovarajuće mjere



Prema njoj je nadređeni rukovoditelj poduzeo odgovarajuće mjere u cilju sprječavanja eventualnog budućeg sličnog neprimjerenog komentiranja na društvenim mrežama, stoji u dopisu.



Nakon našeg upita o kojim se "odgovarajućim mjerama" radi, od Odjela za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću dobili smo odgovor:



"Ovim putem Vas obavještavamo kako smo nakon pregleda objavljenog komentara policijske službenice na društvenim mrežama obavili potrebne provjere i nakon provedenog postupka smatrali potrebnim službenici ukazati kako navedeno komentiranje nije prihvatljivo, zbog čega je usmeno upozorena da se ubuduće suzdrži od sličnih neprihvatljivih komentiranja na društvenim mrežama. Napominjemo kako službenica nije bila angažirana u izvršenju bilo koje službene radnje u predmetnom postupku."



Navedeni pokušaj predaje u veljači otkazan je odlukom suda dan prije provođenja zbog "nedostatka sigurnosnih uvjeta" za koje je zadužena upravo splitska policija. To je bio treći neuspjeli pokušaj. Prvi je bio u lipnju, a drugi polovinom prosinca prošle godine. Jedan je bio javan, a drugi je trebao biti tajni pokušaj.