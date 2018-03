Nakon Modrića, na red došao i Dejan Lovren: hrvatski reprezentativac ispitan u Državnom odvjetništvu zbog davanja lažnog iskaza

Zbog sumnje da je dao lažni svjedočki iskaz tijekom suđenja bivšem čelniku zagrebačkog Dinama Zdravku Mamiću i još trojici okrivljenika te time počinio kazneno djelo, osječko Županijsko državno odvjetništvo ispitalo je u ponedjeljak hrvatskog nogometnog reprezentativca i igrača Liverpoola Dejana Lovrena te mu uručilo obavijest o početku istrage.



Ne navodeći Lovrenov identitet, iz osječkog tužiteljstva u priopćenju navode kako postoji osnovana sumnja da je on 1. rujna prošle godine kao svjedok na osječkom Županijskom sudu tijekom suđenja Mamiću i ostalima dao lažni iskaz, iako je od strane suca bio upozoren da je dužan iznositi istinu te da je davanje lažnog iskaza kazneno djelo.



Lovrena, naime, terete da je kao svjedok svjesno neistinito iskazao kako je aneks ugovora o profesionalnom igranju - na kojem je kao dan zaključenja naveden datum 9. siječnja 2007., a kojim se regulira podjela transfernog obeštećenja između njega kao igrača i Dinama kao matičnog kluba u omjeru 50:50 posto - potpisao nedugo nakon potpisivanja svog ugovora o profesionalnom igranju s klubom od 1. siječnja 2007., iako je znao da to ne odgovara istini.



"Nakon predočenja dopisa upućenih matičnom klubu i datiranih 1. veljače 2010., 29. ožujka 2010. i 7. rujna 2010. u kojima se u njegovo ime traži isplata 50 posto transfernog obeštećenja i koji sadrže potpis s njegovim imenom, osnovano se sumnja da je svjesno neistinito iskazao kako je te dopise vlastoručno potpisao", ističu u tužiteljstvu.



Lovren je osumnjičen i da je neistinito na sudu iskazao kako je u vrijeme isplate novca od podjele transfernog obeštećenja bio u Hrvatskoj, da je osobno u tu namjenu otvorio poseban račun u banci u Zagrebu, a da je istog dana kada mu je novac sjeo na račun osobno ga proslijedio na bankovni račun treće osobe, iako svjestan da to nije istina i da je u to vrijeme bio u Francuskoj.



Nakon što je ispitan, iz osječkog tužiteljstva Lovrenu su uručili obavijest o početku provođenja istrage zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo davanja lažnog iskaza.



Inače, zbog sumnje da je na istom suđenju Zdravku Mamiću, njegovom bratu Zoranu, bivšem direktoru Dinama Damiru Vrbanoviću i porezniku Milanu Pernaru dao lažni iskaz, tužiteljstvo je nedavno podiglo optužnicu protiv kapetana nogometne reprezentacije i igrača Real Madrida Luke Modrića, a za ovo kazneno djelo tereti se i Modrićeva punica Vesna Juraić.