Svi oplakuju nesretnog mladića: zla sudbina odnijela je dobri duh grada 

Obitelj, prijatelji i poznanici u nedjelju oplakuju 29-godišnjeg Matka Pavlakovića, Karlovčanina koji je u subotu smrtno stradao u naletu vlaka u karlovačkoj gradskoj četvrti Švarča, kod industrijske zone, piše KAportal.



Ovaj mladi čovjek, gradski dečko, bio je drag svima, prepun planova, zračio optimizmom i uvijek imao dobru riječ za svakoga, no tragedija i smrt ne biraju, nego uvijek prerano uzimaju one najbolje među nama, navodi KAportal.



Matko se bavio sportom, glazbom, vozio je motocikl, volio je svoju struku, onu fizioterapeuta i rado je pomagao svakome, a šira karlovačka javnost za njega je imala priliku čuti u srpnju pretprošle godine, kad je uhvatio dvojicu razbojnika koji su napali Karlovčanku strgnuvši joj lančić s vrata.



Neustrašivi Matko je, pisali su tada mediji, čuvši poziv bespomoćne građanke u pomoć, krenuo za razbojnicima i uhvatio ih. No, ovaj “dobri duh grada” više nije među nama, nakon što se umiješala zla sudbina. Stradao je u subotu oko 17 sati, a policijskim očevidom je utvrđeno da se radi o nesretnom slučaju.



- Jučer oko 17.20 sati na otvorenoj pruzi u Karlovcu, Gradska četvrt Švarča, 29-godišnjak je neoprezno prelazio željezničku prugu kada je na njega naletio putnički vlak. Od zadobivenih ozljeda 29-godišnjak je preminuo na putu do bolnice. Željeznički promet bio je u prekidu do 19 sati, naveli su u karlovačkoj policiji, piše KaPortal.