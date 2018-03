Pozadina priče o 'hrvatskom Escobaru': u Kolumbiji ga je čuvala vojska, Nijemci su na njega poslali antiterorističku postrojbu, ali on je uvijek bio - čovjek s planom

'Prnjata je u Kolumbiji čuvala kolumbijska vojska. Kada smo sletjeli u Cartagenu, Prnjat nas je već čekao s vojnicima. Vojsku se tamo moralo platiti jer bismo svi bili mrtvi da nas oni nisu čuvali. Prnjat je osobno odlazio u laboratorije, u prašumu, kako bi se uvjerio da je roba odgovarajuće kvalitete.



Znali su i prespavati u prašumi jer im je bilo jako važno da je proizvođač napravio točno ono što su tražili. Jednom sam i ja bila s njima jer me zanimalo kako to izgleda. Vidjela sam velike kotlove u kojima se kuha kokain i koji se na kraju pretvara u velike kocke. Međutim, tu bi kocku zatim pretvarali u tamnu tekućinu, a rekli su mi da je ovo prvi put da će kokain u obliku te tamne tekućine netko prevesti u Europu', rekla je svojevremeno o Stjepanu Prnjatu jedna svjedokinja u prijašnjim postupcima za krijumčarenje kokaina, a zbog čega je Prnjat odležao deset godina u talijanskome zatvoru, piše Jutarnji list.



Vrhunski izvori



Međutim, ta svjedokinja iskaz na suđenju kasnije nije željela ponoviti, no iz njega je proizlazilo da je Prnjat u Kolumbiji pregovarao direktno s proizvođačima kokaina te osobno pazio da roba bude upravo onakve kvalitete i izgleda kako je želio. Najnovijom međunarodnom policijskom akcijom 'NANA' potvrdile su se sumnje da je Prnjat i dalje 'u poslu' te da i dalje ima vrhunske izvore u Južnoj Americi. Ovaj put to je bio čovjek kojemu istražitelji znaju samo glas koji su tajno snimili tijekom Prnjatovih telefonskih razgovora, a kojega je Prnjat zvao 'Pablo'.



Istraga je pokazala da je Stjepan Prnjat i ovaj put osobno odlazio u Kolumbiju te da je Pablu platio 300.000 eura u gotovini. Toliko je, naime, koštalo 100 kilograma kokaina koji je 3. ožujka pao na Brajdici, zavaren u kontejner s 'miješanim metalnim otpadom'.



No, iz telefonskih razgovora koje su policija i USKOK snimili proizlazi da je Prnjat imao velike planove te da su u pripremi bile pošiljke teške do pola tone koje su trebale dolaziti jedna za drugom. O reputaciji koju je Prnjat uživao među kriminalnim miljeom, ali i policijom, govori i činjenica da su 2007., kada su ga uhitili u Frankfurtu, gdje je živio, Nijemci za uhićenje koristili antiterorističku postrojbu GSG 9, poznatu po akciji oslobađanja talaca u Mogadishuu 1977. godine.



Čovjek s planom



Međutim, dok se nalazio na odsluženju kazne u Italiji, Prnjatovo ponašanje bilo je jako uzorno. Posljednje dvije godine proveo je na uvjetnoj slobodi radeći u skloništu za beskućnike u Ravenni, a slučajno je gostovao i u jednom dokumentarcu koji je prikazivao život iza rešetaka i rad u talijanskom zatvoru, piše Jutarnji list.



No, sudeći prema najnovijim optužbama, Prnjat koji se trenutačno nalazi u pritvoru u Sloveniji uvijek je ostao “čovjek s planom”. Nitko točno ne zna kako mu je policija ovaj put ušla u trag. Je li možda američka DEA iz Južne Amerike dobila informaciju da se poznati Hrvat vratio u biznis te poslovno putuje u Kolumbiju? Je li policija provodila tajne mjere u nekim potpuno drugim slučajevima pa naišla i na operaciju krijumčarenja kokaina koja je bila tek u začetku? Naime, neki od osumnjičenika već su ranije bili uhićeni zbog krijumčarenja marihuane i cigareta. Kako bilo, prvobitna informacija o novoj krijumčarskoj ruti bila je tako “vruća” da su u Ravnateljstvu policije formirali poseban stožer, a u akciju su uključene i policije još sedam zemalja: Slovenije, Njemačke, Nizozemske, Španjolske, Italije, Republike Paname i Kolumbije.



Tajna mreža koju su policajci ubrzo razvili prikupljala je podatke širom pola zemaljske kugle. Otkriveno je da je u Zagrebu osnovano nekoliko tvrtki koje su potom naručivale raznu robu iz Južne Amerike. Radilo se kontejnerskim pošiljkama s ananasima, bananama, limovima, željeznim otpadom...



Testiranje



Tvrtke iz Zagreba od siječnja 2017. godine od tvrtke MSS PANAMA iz Paname naručile su metalni otpad koji su platile 28.800 dolara, banane su pak bile naručene od tvrtke EXPORTADORA AGRICOLA BANANATRADE iz Ekvadora za 21.500 dolara, od zasad nepoznate tvrtke kupljen je kontejner ananasa za 34.400 dolara... Većina ovih narudžbi bila je, prema sumnjama policije i USKOK-a, samo testiranje za prijevoz kokaina.



Kontejneri su dolazili do Zagreba preko Rijeke, a iz telefonskih razgovora osumnjičenika proizlazilo je da se raspituju kakva je situacija s carinom, špediterima itd. Štoviše, kilogram kokaina koji je policija pronašla u skladištu na Radničkoj pokazuje da su krijumčari već počeli i puštati manje količine droge, no glavna pošiljka, ona od 100 kilograma, nikada nije došla do Zagreba - zapela je na Brajdici.



Tko su ljudi koji su uhićeni uz 'hrvatskog Escobara'?



Od devetorice okrivljenih u slučaju pokušaja šverca 100 kilograma kokaina u Hrvatku šestorica su hrvatski državljani. Dvojica osumnjičenih otprije su osuđivana zbog droge, a prvo ime ovog slučaja u svakom je pogledu Stjepan Prnjat (47), hrvatski državljanin rodom iz Zenice (BiH), s adresama u Zagrebu, Slovačkoj i Njemačkoj. Prnjat, koji je navodno uhićen u Sloveniji, zbog sličnog slučaja krijumčarenja narkotika već je bio procesuiran u Rijeci (sada mu se za taj slučaj sudi u Zagrebu), a iza sebe ima i veliku zatvorsku kaznu za takve delikte u Italiji, prenosi Novi list.



Od hrvatskih državljana još su na listi osumnjičenih Damir Družinić (59), trgovac iz Zagreba, Ante Lukenda (43), diplomirani kriminalist sa završenom Višom policijskom školom te njegov brat Filip Lukenda (39), dizajner koji je vlasnik jedne tvrtke kao i njegov brat, zatim Joz Lekaj (50), vozač iz Sesveta te Darko Bošnjak (56), prometni tehničar iz Zagreba.



Bošnjak, rodom iz Imotskog, vlasnik je tvrtke koja je, po mišljenju istražitelja, direktno upletena u šverc 100 kilograma kokaina. U USKOK-ovom rješenju o istrazi, koji potpisuje zamjenica ravnatelja USKOK-a Sajonara Čulina, formalno je drugi na listi osumnjičenih Mario Boet (58) iz Amsterdama, državljanin Nizozemske, a osmi i deveti su Albernis Trujilllo Sarria (48), Kolumbijac s adresama u toj zemlji i Madridu, s kolumbijskim i španjolskim državljanstvom, te Mirko Živanović (43), rodom iz Bijeljine (BiH), koji ima nizozemsko državljanstvo.



Prnjata istražitelji ocjenjuju čovjekom na vrhu ove narkopiramide, sumnjiči se da je ustrojio zločinačko udruženje, a i Nizozemac Boet i Zagrepčanin Družinić terete se da su organizirali zločinačko udruženje. Njih trojica i ostali okrivljeni sumnjiče se za promet drogama u sastavu zločinačkog udruženja, prenosi Novi list.