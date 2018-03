U međunarodnoj policijskoj akciji kodnoga imena “NANA”, koju je koordinirala DEA, američka agencija za suzbijanje narkotika, u Rijeci je prije nekoliko dana zaplijenjeno 100 kilograma kokaina.



Tijekom posljednjih nekoliko dana na području Hrvatske i Slovenije policija je uhitila ukupno osam osoba koje povezuje s tom pošiljkom: 48-godišnjeg državljanina Španjolske, 43-godišnjeg državljanina BiH i Nizozemske i šest državljana Hrvatske u dobi između 39 i 59 godina. Kokain je pronađen u kontejneru u kojem se nalazio miješani metalni otpad, no, naravno, zapljena nije bila slučajna, nego su joj prethodili mjeseci tajne predistrage u kojoj su policije nekoliko zemalja tajno snimale telefonske razgovore osumnjičenika, nadzirale im kretanje, kao i pratile sam kontejner za koji su sumnjali da je u njemu droga. Također, prema priopćenju policije u sklopu iste akcije već je ranije zaplijenjeno oko 150 kg marihuane i 69.000 kutija krijumčarenih cigareta, piše Jutarnji list.



Suđenje u Zagrebu



Kako neslužbeno doznajemo, policija kao organizatora skupine sumnjiči Stjepana Prnjata, kojega su mediji prozvali svojedobno “hrvatski Escobar”, nakon što je krajem listopada 2007. uhićen u Njemačkoj zbog optužbi da je bio šef narkohobotnice koja je tržište nekoliko europskih zemalja opskrbljivala kokainom.



Prnjat, koji je u Italiji odslužio desetogodišnju kaznu za šverc kokaina, a kojem se u Zagrebu sudi zbog pranja 2,5 milijuna eura od prije 12 godina, kako neslužbeno doznajemo, uhićen je u Sloveniji u srijedu te bi trebao biti izručen Hrvatskoj. Prnjat se inače redovno pojavljivao na ročištima pred zagrebačkim Županijskim sudom, no u utorak se na ročištu nije pojavio usprkos uredno zaprimljenom pozivu. Dan kasnije “pao” je u Sloveniji. Inače, u akciji su, kako je priopćila policija, sudjelovale policije Slovenije, Njemačke, Nizozemske, Španjolske, Italije, Paname i Kolumbije.



Premda policija nije željela davati nikakve detalje o tajnoj akciji, kako neslužbeno doznajemo, kontejner u kojem je nađen kokain zaplijenjen je 3. ožujka, a odmah su uslijedila i uhićenja. Kokain je bio vrlo dobro zaštićen od slučajnoga pronalaska te se nalazio u metalnim kotačima koji su bili dio “miješanoga metalnoga otpada” naručenoga iz Južne Amerike. Osim Prnjata uhićeni su Nizozemci Mario Boet, koji inače živi u Nerezinama, i Mirko Živanović, potom Zagrepčani braća Ante i Filip Lukenda, Joz Lekaj, Darko Bošnjak i Damir Družinić.



Metalni otpad



U Zagrebu je u srijedu uhićen kolumbijski i španjolski državljanin Albernisa Trujillo Sarria (47), kojega sumnjiče da je bio jedna od osoba koja je nadgledala transport. Inače, kako je policija utvrdila, Prnjat je, dok mu se u Zagrebu sudilo zbog pranja novca od trgovine drogom od 2005. do 2007., u siječnju prošle godine pokrenuo novu operaciju trgovine kokainom, i to velikih razmjera.



Naime, istražitelji su iz razgovora tajno snimljenih telefonskih razgovora zaključili kako je kontejner sa 100 kilograma koji je 'pao' na Brajdici bio tek prva 'probna' pošiljka te je u budućnosti dogovoreno prebacivanje novih pošiljki, koje bi trebale težiti od najmanje 100 kilograma sve do pola tone kokaina. Prnjat je, sumnjaju policija i USKOK, čitavu operaciju osmislio tako da krijumčarenje izgleda kao kupovina razne robe iz Južne Amerike za Hrvatsku. Deklaracije na kontejnerima tako su uz već spomenuti metalni otpad trebale biti za limove, ananas i banane.



Zarada bi također bila deseterostruka. Naime, dok je iz telefonskih razgovora proizlazilo da je kilogram kokaina u Kolumbiji plaćen 3000 eura, cijena za koju su ga namjeravali prodavati na području Nizozemske, Italije, Slovenije i Hrvatske bila je od 20.000 do 33.000 eura po kilogramu. Ova prva isporuka bila je unaprijed plaćena, a Prnjat je za nju iskeširao u Južnoj Americi 300.000 eura, a njezinom prodajom trebao je zaraditi najmanje dva milijuna eura, piše Jutarnji list.



Iz snimljenih telefonskih razgovora, DEA i policija su saznale da Prnjat kupovinu droge dogovara s nepoznatim muškarcem po imenu Pablo, kojega je Prnjat u razgovorima s ostalim sudionicima opisivao kao visoko rangiranu osobu u južnoameričkom narkomiljeu.



Istražni zatvor



Sudac istrage Županijskog suda u Rijeci odredio je istražne zatvore protiv svih okrivljenika, između ostalih i protiv prvookrivljenog Stjepana Prnjata, no Prnjatu je istražni zatvor određen u odsutnosti budući da je uhićen u Sloveniji te će biti zatraženo njegovo izručenje.



Istražni zatvor određen je i protiv kolumbijskog i španjolskog državljanina Sarrije, što nam je potvrdio njegov odvjetnik Tihomir Mišić.



- Žalit ćemo se i na rješenje o određivanju zatvora i na rješenje o pokretanju istrage protiv mog klijenta, kratko nam je rekao Mišić.