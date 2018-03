HNS i Vrbanović osuđeni zbog svastike na Poljudu, evo za što su krivi i kakve su kazne dobili

Na Prekršajnom sudu u Splitu na 5.000 kuna novčane kazne osuđen je Damir Vrbanović, izvršni predsjednik i odgovorna osoba te na 50.000 kuna kazne HNS-a kao pravna osoba i organizator športskog natjecanja zbog poznate svastike na Poljudu.



Osuđeni su zbog ne poduzimanja mjera pregleda sportskog objekta i travnjaka prije utakmice Hrvatske i Italije koja je odigrana 12. lipnja 2016. godine na Poljudu. Istom odlukom oslobođeni su krivnje da nisu poduzeli odgovarajuće mjere radi sprječavanja suzbijanja nereda i nasilja.



Od Stipe Rose, suca koji je vodio postupak i glasnogovornika prekršajnog suda saznajemo kako je presuda nepravomoćna, a dosuđene sankcije su najniže propisane. Prema Zakonu o spriječavanju nereda na sportskim natjecanjima kazna za navedeni prekršaj za fizičku osobu može biti od 5.000 do 50.000 kuna, a za pravnu osobu od 50.000 do 250.000 kuna.



Nered, ne i nasilje



Optužne prijedloge protiv Vrbanovića i HNS-a podnjela je PU splitsko-dalmatinska i u njima su se teretili za članak 5 stavak 1. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima koji navodi kako su organizatori dužni procijeniti mogućnost izbijanja nereda i nasilja.



Prema optužnom prijedlogu, oni nisu poduzeli mjere pregleda igrališta radi uklanjanja zloglasnog simbola prije utakmice Hrvatske i Italije koja je odigrana 12. lipnja na Poljudu.



Stoji nadalje kako su tijekom nogometnog susreta predstavnici stranih medija objavili vijest o kukastom križu na travnjaku te je informacija prenesena putem naših elektronskih medija što je dovelo do uznemirenja javnosti zbog govora mržnje.



U optužnim prijedlozima je navedeno i kako je već dva dana prije nogometnog susreta tijekom treninga nogometne reprezentacije oko 19 sati na travnjaku bio vidljiv kukasti križ.



Tjedan dana nakon utakmice su na temelju optužnih prijedloga izdani kazneni nalozi prema kojima je za HNS bila određena kazna od 80 tisuća kuna, a za Damira Vrbanovića 10 tisuća kuna.



Kako oni nisu priznali krivnju već su izjavili prigovore, moralo se ići na postupak pred nadležnim sucem. Kada je zakazano ročište poslali su svoje obrane u kojima su izjavili kako se ne osjećaju krivima te su u nastavku suđenja saslušani svjedoci, pregledane snimke video nadzora i pročitani zapisnici iz policije.



Najniža sankcija



Nakon izvođenja svih dokaza proglašeni su krivima, ali ne za inkriminaciju iz optužnog prijedloga već za članak 19. ZOSNNSN koji propisuje kako sportski objekt mora biti pregledan prije utakmice radi pronalska predmeta koji se ne smiju unositi što se nije napravilo.



Kod prve presude za bilo koji prekršaj uobičajeno je da se ide s najnižim sankcijama što je sudac i učinio. Što se tiče oslobađanja krivnje za dio optužnog prijedloga koji ih je teretio za ne poduzimanje mjera za sprječavanje suzbijanja nereda, sudac je procijenio kako je ta odluka ispravna jer nereda nije ni bilo pošto se utakmica igrala bez publike.



Osim ovog postupka na istom sudu je u tijeku i drugi u kojem optužni akt tereti Zorana Cvrka, povjerenika za sigurnost HNS-a za povredu članka 21 stavka 2. Zakona o javnom okupljanju za što je zapriječena kazna od 2.000 do 5.000 kuna.



Navedeni članak zakona propisuje kako je voditelj javnog okupljanja koji je zadužen od organizatora dužan osigurati potrebne mjere radi održavanja javnog reda i mira.



Protiv Cvrka je već provedeno jedno suđenje te je proglašen krivim i kažnjen sa 2 tisuće kuna. Osim novčane kazne Zoran Cvrk je trebao platiti i 250 kuna sudskih troškova. Na takvu odluku se Cvrk žalio te je presuda ukinuta i vraćena na splitski prekršajni sud na ponovno suđenje.