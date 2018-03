lead

Sud je odbacio dio zahtjeva u kojemu je odvjetnik Parazajder pokušavao dokazati kako je cjelokupno njegovo prisluškivanje i praćenje bilo nezakonito

Nakon bivših dužnosnika jednako bivšeg Hrvatskog fonda za privatizaciju Josipa Matanovića i Roberta Peše, još jedan od optuženika u velikoj USKOK-ovoj antikorupcijskoj akciji u HFP-u dobio je na Europskom sudu za ljudska prava (ESLJP) u Strasbourgu tužbu protiv države.



Riječ je o zagrebačkom odvjetniku Juraju Parazajderu kojemu država, prema ovih dana objavljenoj presudi ESLJP-a, mora platiti 1500 eura za povredu intime prilikom praćenja i prisluškivanja kojemu je bio izložen tijekom USKOK-ove akcije.



Ključni dokazi



- Do kršenja Konvencije o zaštiti ljudskih prava u podnositeljevu slučaju došlo je prilikom praćenja određenog broja njegovih telefonskih razgovora i poruka - ocijenio je sud, odbacivši, međutim, istom prilikom i dio Parazajderova zahtjeva. U odbačenom dijelu zahtjeva pred sudom u Strasbourgu Parazjder je pokušao dokazati da je cijelovito njegovo prisluškivanje i praćenje bilo nezakonito te da se tako prikupljeni dokazi nisu smjeli koristiti u sudskom postupku i izricanju presude.



- Ovdje je prije svega riječ o tome da domaći sudovi mogu odlučivati o prihvatljivosti dokaza, njihovoj relevantnosti i težini koja im se može dati prilikom donošenja presuda - stav je Suda u Strasbourgu o (ne)zakonitosti prisluškivanja u aferi 'Maestro'. Vlada je, kao strana u postupku koji je u Strasbourgu pokrenuo Parazajder, zastupala stajalište da prilikom osuđujuće presude Parazajderu ključni nisu bili dokazi prikupljeni praćenjem i prisluškivanjem, već iskazi svjedoka i drugi materijalni dokazi.

Bez obzira što nije u cijelosti uspio u postupku pred ESLJP-om, Juraj Parazajder sada može u građanskoj parnici tražiti odštetu za kršenje ljudskih prava prilikom istrage u HFP-u. Pokušali smo jučer doznati hoće li to i učiniti, no Parazajder je bio nedostupan za naše zamolbe.



Pravomoćno osuđeni



Podsjetimo, u aferi 'Maestro' pod spektakularnim okolnostima prve velike USKOK-a antikorupcijske akcije, u lipnju 2007. uhićeni su potpredsjednici HFP-a Josip Matanović i Robert Peša, pravnik u Fondu Igor Petlevski te odvjetnici Asja Piplović, Mladen Jandriček i Juraj Parazajder.



Njihova uhićenja i saslušanja pod optužbom da su dogovarali i primali mito u Fondu za pogodovanje izabranim poduzetnicima prilikom odluka o državnoj imovini, pratile su izjave visokih državnih i policijskih dužnosnika, primjerice, kako se 'bez 50 tisuća eura' nije moglo ni razgovarati s Matanovićem o mogućoj suradnji.



Jedanaest godina poslije saldo 'Maestra' kaže da su jedini pravomoćni osuđeni Josip Matanović i Juraj Parazajder, prvi na 11, a drugi na tri godine zatvora. Prvostupanjske osuđujuće presude za Pešu, Petlevskog, Asju Piplović i Jandričeka poništene su presudom Vrhovnog suda iz 2010. uz naloženo novo suđenje. Državno odvjetništvo u međuvremenu je odustalo od kaznenog progona nekih osumnjičenika u aferi koja sada ima potpuno drugačije obrise.