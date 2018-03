'Lovac na taksiste' napao još jednu vozačicu: 'Vidiš li ovu injekciju? Zabit ću je u tebe i zarazit te HIV-om!'

Točno dva tjedna nakon što je zabilježen prvi od četiri napada na vozače taksija u Zagrebu, od kojih su dva rezultirala krađom novčanika s utrškom, a dva čak i otuđenjem vozila, zagrebačka policija je u kasnim večernjim satima četvrtka privela na obavijesni razgovor jednog muškarca.



Je li u pitanju doista serijski, kako su ga mediji prozvali, lovac na taksiste, pokazat će kriminalističko istraživanje koje je u tijeku, a žrtve napada će najvjerojatnije biti pozvane na prepoznavanje iza zatamnjenog stakla, piše Jutarnji list.



Podsjetimo, u posljednja dva tjedna na gotovo jednak način isti lopov, barem prema opisu, napao je troje vozača taksija u Novom Zagrebu, a posljednji, četvrti prepad, zabilježen 26. veljače u Tartaglinoj ulici na Malešnici, sledio je krv u žilama 55-godišnjoj vozačici taksija koju su orobila dvojica razbojnika, i to uz prijetnju medicinskom injekcijom!



Nju su, naime, oko 3.30 sati ujutro napali klijenti koji su naručili vožnju. Jedan od njih odmah je izvadio injekciju s iglom te joj zaprijetio da će je zaraziti krvlju inficiranom HIV-om ako im ne preda novac. Prijetnje su rezultirale krađom nekoliko stotina kuna, s kojima su pobjegli u noć.



To je već drugi vozač nježnijeg spola napadnut u seriji koja je počela u Mičevcu 15. veljače, kada je 39-godišnja vozačica Ubera brutalno napadnuta te je ostala bez mobitela, novca, a nakratko i bez svojeg auta koji je pola sata kasnije pronađen u drugom naselju. O detaljima napada policija nije željela govoriti zbog istrage koja traje, no kako neslužbeno doznajemo, vozačicu koja je napadača samo zamolila da se mobitelom javi djeci, s obzirom na to da ju namjerava ostaviti na zaleđenoj pustopoljini, muškarac je naprasno udario drškom oružja po ramenima i vratu. Sedam dana nakon prvog napada, 22. veljače, na istoj adresi, u Mičevcu, napadnut je prema istom obrascu i vozač Cammea, piše Jutarnji list.



Napadač je u taksi ušao u Folnegovićevom naselju te zatražio vozača Lea M. (25) da ga odvede do Mičevca. Kada su tamo stigli, umjesto novca za vožnju, izvadio je pištolj i repetirao ga uz riječi: “Stani, daj pare”. Mladiću je uzeo novčanik i istjerao ga iz vozila, a taksi su pronašli cammeovci 10 sati kasnije istog dana.



Dva dana kasnije na udaru lopova opet je bio Cammeo, a 39-godišnjeg vozača razbojnik je napao u Trnskom. Uz riječi: “Pucat ću ti u rame”, ukrao je taksistu tek nekoliko stotina kuna. Prepad u Trnskom prvi je u kojem napadač nije ukrao vozilo, nego se nakon okršaja udaljio pješice. Je li isti razbojnik u igri koji ima “fetiš” na taksistički plijen, i koji je već otprije dobro poznat policiji, pokazat će istraga.