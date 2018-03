Podignuta optužnica protiv Modrića zbog lažnog svjedočenja na suđenju Mamiću

Osječko Županijsko državno odvjetništvo podiglo je u petak optužnicu protiv kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luke Modrića zbog lažnog svjedočenja na suđenju bivšem čelniku NK Dinama Zdravku Mamiću u vezi izvlačenja novca iz tog kluba.



Modrića se tereti da je 13. lipnja 2017. na Županijskom sudu u Osijeku na suđenju Mamiću i još trojici svjesno neistinito iskazao da je anekse ugovora o profesionalnom igranju nogometa, kojima se regulira podjela transfernog obeštećenja u omjeru 50:50 između njega i kluba u kojem je igrao, potpisivao svaki puta kada bi produžavao ugovor te da je te anekse ponovno potpisao nakon odlaska u novi klub zbog navodne izmjene bankovnog računa na koji mu novac treba biti uplaćen.



Okrivljenog terete također da je navedeno iskazivao iako je znao da to ne odgovara istini, jer je navedene anekse potpisao u vrijeme kada je već igrao za novi klub, nakon realizacije ugovora između tih klubova, pri čemu je cjelokupan iznos pripao matičnom klubu, objavilo je u petak Državno odvjetništvo navodeći samo dob okrivljenika.



Kad mu je predsjednik vijeća predočio dio zapisnika o njegovom ispitivanju u svojstvu svjedoka, koji je po dovršetku ispitivanja svojim potpisom potvrdio, okrivljenik je neistinito naveo kako kod prvog ispitivanja nije mislio na podjelu transfernog obeštećenja nego na reguliranje građanskopravnog odnosa, te da nikada nije rekao da je naknadno potpisan aneks ugovora kojim je stekao pravo na podjelu transfernog obeštećenja, iako svjestan da to što je iskazao na raspravi ne odgovara istini.



Mamiću se u Osijeku sudi zajedno s njegovim bratom Zoranom, bivšem direktorom Dinama Damirom Vrbanovićem te poreznikom Milanom Pernarom zbog optužbi da su Dinamo izvlačenjem novca oštetili za nešto manje od 116 milijuna kuna, a državni proračun za barem 12,2 milijuna kuna neobračunatog i neplaćenog poreza i prireza.



Po izlasku iz sudnice nakon Modrićeva svjedočenja Mamić mu je odao priznanje na svjedočenju rekavši kako je njegov iskaz "nešto najdivnije i najpoštenije što je ikada bilo". "Njemu su uvalili rečenicu koju on jednostavno nikada nije rekao", kazao je Mamić, ocjenivši da Modrić nije promjenio iskaz iz Uskoka već je svjedočeći rekao "upravo suprotno".